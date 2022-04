VVDN Technologies Inc

VVDN Technologies kündigt 5G open RAN IPs für Funkgeräte und Verteilereinheiten an

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire)

VVDN Technologies, ein führender Anbieter von Engineering-, Fertigungs- und digitalen Dienstleistungen, kündigte die Weiterentwicklung seiner ORAN-IPs an, um OEMs, Telekommunikationsunternehmen und Systemintegratoren bei der Entwicklung und dem Einsatz von unternehmenstauglichen sowie Makro-ORAN-Funkeinheiten und Verteilereinheiten (DU) auf Option 7.2 Split zu unterstützen.

Das VVDN 5G ORAN IP Portfolio umfasst:

a) Fronthaul und Basisband Layer 1 Low PHY IP vollständig kompatibel mit ORAN auf Option 7.2

b) Vollständige Inline-Basisbandschicht 1 High PHY auf FPGA für Option 7.2 split DU

c) LDPC- und PTP-Offload für DU

Die IP-Stacks von VVDN sind ORAN-konform, Interop-getestet, laufen auf FPGA und können auch auf kundenspezifischen ASICs eingesetzt werden. Darüber hinaus können sie verschiedene Varianten wie Einzel-/Dual-/Triband-RUs für 2T2R/4T4R/8T8R (mit optionalem Beamforming), mehrere Träger und Bandbreiten unterstützen. Diese IPs können von RU/DU ODMs/OEMs, kundenspezifischen 5G-ASIC-Firmen, Test- und Messunternehmen (T&M) und anderen Herstellern von 5G-Geräten für die schnelle Entwicklung und Einführung von 5G-Lösungen genutzt werden.

VVDN plant auch die Einführung von Hardware-IPs im DU-Bereich, die in Kürze angekündigt werden sollen. Der Fokus und die Investitionen von VVDN in die Entwicklung dieser IPRs würden sicherstellen, dass Indien im 5G-Bereich führend ist und globale Kunden bei der Implementierung ihrer Produkte unterstützt.

Saurav Gupta, VP und GM, N.America, 5G Business Unit, sagte: „Wir freuen uns sehr, unser 5G ORAN IP Portfolio anzukündigen. Die Investition von VVDN in die 5G-IPs unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die 5G-ORAN-Innovation und wirkt als wichtiger Katalysator, der uns hilft, unser 5G-Lösungsportfolio zu erweitern und die Markteinführung für unsere Kunden zu beschleunigen. Unsere IP-Lösungen haben ihre Kompetenz unter Beweis gestellt, da sie bei der Konzeption und Entwicklung von o-RAN-basierten RUs und DUs für mehrere Kunden eingesetzt werden." Er fügte hinzu: „VVDN hat eine starke Roadmap für 5G. Heute sind wir Experten für Sub-6-GHz-Technologien, und unser künftiges Bestreben gilt den mmwave-basierten Lösungen."

VVDN hat außerdem ein komplettes Ökosystem für die Herstellung von 5G-Produkten in Indien geschaffen und plant die Lieferung von RUs und DUs an globale Kunden. Das Unternehmen verfügt über SMT-Linien, RF-Zuverlässigkeitslabore, ORAN-Labore, mechanische 5G RU/DU-Werkzeuge, 5G RU/DU-Druckguss und Blechbearbeitung. Kürzlich erhielt VVDN von der indischen Regierung den PLI-Preis (Production Linked Incentive) für Telekommunikations- und Netzwerkprodukte. VVDN würde darüber hinaus eine separate Ankündigung der vollständigen Fähigkeiten zur 5G-Herstellung vornehmen.

Informationen zu VVDN Technologies:

VVDN ist ein führendes Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von End-to-End-Produkten in den Bereichen 5G, Networking und Wi-Fi, Vision, IoT, Cloud und Apps spezialisiert hat. Der indische Firmensitz von VVDN befindet sich im Global Innovation Park, Manesar, Gurugram, und der nordamerikanische Sitz in Fremont, Kalifornien, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig. Dazu gehören die USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN betreibt 10 hochmoderne Produktdesign- und Entwicklungszentren in Indien, in denen die komplette Hardware und Software entwickelt und getestet wird, die für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich ist.

Die 5 Weltklasse-Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen und Werkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussanlage und die Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.

Auf www.vvdntech.com finden Sie weitere Informationen.

