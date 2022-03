Save Ukraine

Ehemaliger ukrainischer Ombudsmann für Kinder gibt Erklärung zu Möglichkeiten der Unterstützung der Ukraine-Hilfsbemühungen ab

Kiew, Ukraine, 10. März 2022 (ots/PRNewswire)

Spenden Sie und retten Sie ukrainische Kinder vor dem Krieg

In dem andauernden Krieg, den Putin gegen die Souveränität der Ukraine erklärt hat, ist das Leben der Ukrainer zutiefst gestört worden. Seit dem Einmarsch der Russen wurden mehr als 840 Kinder verwundet, Dutzende starben. Mykola Kuleba, Ombudsmann für Kinder im Büro des ukrainischen Präsidenten (2014-2021), hat eine Koalition von Organisationen in der ganzen Ukraine koordiniert, um Kinder aus Kampfgebieten zu holen, sie in sichere Gebiete zu bringen und sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden.

„Ich hatte gehofft, dass sich durch meine Arbeit die Zukunft der ukrainischen Kinder verbessert und dass die dunkelsten Tage hinter uns liegen. Ich komme heute zu Ihnen, um Ihnen zu sagen, dass die dunkelsten Tage noch vor uns liegen", sagte Kuleba.

Sie können ukrainischen Kindern helfen, indem Sie hier spenden: https://ua.helpua.site

Der brutale Krieg ruiniert das Umfeld, auf das ukrainische Kinder angewiesen sind, einschließlich ihrer Familien, Häuser, Kindergärten, Waisenhäuser und Krankenhäuser, und zwingt sie, unter äußerst schwierigen Bedingungen in Kellern zu leben. Kindern fehlt es häufig an Grundbedürfnissen wie Nahrung und Medizin. Viele von ihnen sind gezwungen, tagelang unter diesen harten Bedingungen zu leben, ohne zu wissen, dass es Hoffnung gibt.

Kinder, denen die Flucht gelingt, werden oft von einem oder sogar beiden Elternteilen getrennt. Täglich erhält die Organisation Hilferufe zur Evakuierung von Kindern aus lebensbedrohlichen Situationen. Krankenhäuser wurden beschossen und beschädigt. Nach wie vor werden Babys in Luftschutzkellern oder zerstörten Krankenhäusern geboren. Dies ist nicht die Welt, in die die Mütter sie aufnehmen wollten, aber sie sind die Zukunft, für die alle Ukrainer kämpfen.

Gemeinsam mit der NGO-OrganisationSave Ukraine evakuieren Herr Kuleba und sein Team weiterhin täglich Tausende von Waisen, Kindern mit Behinderungen, Kindern und Familien aus Kriegsgebieten in der gesamten Ukraine.

Herausforderungen, mit denen die Organisation derzeit konfrontiert ist:

Mangel an Ressourcen, einschließlich Personal, Finanzen und Zeit. Schwierigkeiten bei der Evakuierung von Familien aus gefährlichen Kampfgebieten aufgrund des aktiven Artilleriebeschusses und der Überzeugung traumatisierter Familien, so schnell wie möglich zu evakuieren.

Die meisten internationalen Partner bieten nur an der Grenze zur Ukraine Schutz oder weitere Evakuierung im Ausland an, aber die Hauptaktivitäten des Teams konzentrieren sich auf die Evakuierung aus den „Hotspots". Noch wichtiger ist, dass dies sorgfältig durchgeführt wird, damit keine Kinder Opfer des Menschenhandels werden.

Möglichkeiten, der Ukraine zu helfen und sie zu retten:

Es ist von entscheidender Bedeutung, NROs und anderen Organisationen mit finanziellen Mitteln und Ressourcen zu helfen. Spenden Sie an die NRO „Save Ukraine" (die sich um Evakuierungen, Hilfe für Familien mit Kindern, Medikamente, Lebensmittel usw. kümmert). Auf diese Weise helfen Sie direkt, Leben zu retten.

Hervorhebung und Verbreitung von Informationen über Putins Gräueltaten gegen die ukrainische Bevölkerung. Es ist wichtig, dass Sie diese Informationen an Ihre Freunde, Regierungen, Wohltätigkeitsorganisationen usw. weitergeben. Der Grad des Bewusstseins für die Situation in der Welt wirkt sich direkt auf die Ereignisse in der Ukraine aus.

Fordern Sie Ihre Politiker auf, einzugreifen und den Krieg zu beenden. Es ist wichtig, dass Sie sich an Ihre lokalen und staatlichen Regierungen wenden und Briefe und Petitionen schreiben, um sofortige Maßnahmen zu ergreifen. Sie können auch mit Ihrer Regierung zusammenarbeiten, um Wohnraum und die notwendigen Ressourcen für die Aufnahme von Flüchtlingen vorzubereiten.

Bitte helfen Sie ukrainischen Kindern und spenden Sie hier https://ua.helpua.site

Herr Mykola Kuleba, Beauftragter des ukrainischen Präsidenten für Kinderrechte:

„In meiner Laufbahn, in der ich mich für die Rechte der Kinder eingesetzt habe, war ich oft die Stimme für die Stimmlosen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mein Land verteidigen und Sie bitten würde, meine Bitte für die Kinder in der Ukraine zu teilen und sie in Ihrem Herzen so zu lieben, wie ihre Familien es tun. Sie und wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte helfen Sie."

Bio

Nikolai Kuleba hat in den letzten sieben Jahren als Kinderbeauftragter im Büro des Präsidenten der Ukraine gearbeitet. Mit seiner Arbeit hat Herr Kuleba dazu beigetragen, die bürgerlichen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Kinder in der Ukraine zu schützen und die internationalen Verpflichtungen der Ukraine im Bereich der Kinderrechte einzuhalten. Heute richtet er von Kiew aus einen dringenden Appell an die Kinder, die er in die sichere Zuflucht bringen soll, darunter auch die Kinder in den Waisenhäusern, während der Krieg tobt. Er ist Vater von vier Kindern.

Foto-/Videomaterial zur Evakuierung

*Dieses Foto- und Videomaterial wurde von Mykola Kuleba und seinem Team mit der Erlaubnis der Eltern gefilmt, um die aktuelle Situation zu zeigen.

Weitere Fotos sind auf unserer Website zu sehen https://ua.helpua.site

