Baanto bringt Muster seiner 27-Zoll-Night Vision Imaging System (NVIS) konformen ShadowSense™ Touchscreens für militärische Hochleistungsanwendungen auf den Markt

Mississauga, Ontario, 9. März 2022 (ots/PRNewswire)

Baanto freut sich, die Verfügbarkeit von Vorführmustern eines 27-Zoll-ShadowSense Touchscreens bekannt zu geben, der die MIL-STD-3009 NVIS-Anforderungen erfüllt.

Nachtsicht-Bildsysteme sind in einer Vielzahl von militärischen Anwendungen von unschätzbarem Wert. Sie stellen sicher, dass die Bediener ihre Aufgaben unabhängig von der herrschenden Helligkeit der Umgebung erfüllen können. Herkömmliche Touchscreen-Technologien konnten jedoch die strengen EMI- und NVIS-Anforderungen nicht angemessen erfüllen. Overlay-Technologien wie PCAP und Resistive leiden unter der Anfälligkeit für elektromagnetische Störungen und Problemen mit der langfristigen Haltbarkeit. NVIS-Brillen sind ebenfalls anfällig für elektromagnetische Störungen durch aktuelle IR-Touchscreen-Technologien. Touchscreens, die auf Baantos einzigartiger ShadowSense-Technologie basieren, übertreffen nicht nur alle Anforderungen an Haltbarkeit und elektromagnetische Verträglichkeit (EMI), sondern sind durch die Verwendung einer Vielzahl von handelsüblichen Komponenten (COTS) auch konform mit der neuesten Generation von NVIS-Brillen.

Vorführmuster dieser neuen NVIS-konformen Lösung sind ab sofort für interessierte Kunden verfügbar. Darüber hinaus kann Baanto auch mit Kunden zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte ShadowSense-Lösungen zu entwickeln, die spezifischen Design-Spezifikationen und Größenanforderungen entsprechen und diese Plattform-Technologie nutzen. ShadowSense-basierte Lösungen haben sich bereits bewährt; Kunden haben die Zertifizierung für die strengsten militärischen Anwendungen erhalten, wie z.B. militärische Flugavionik, marine und landgestützte Systeme. Darüber hinaus können ShadowSense-basierte Touchscreens jede Art von NVIS-Konformität von MIL-STD-3009 bis zu „Black" NVIS unter Verwendung einer Reihe von handelsüblichen LEDs und Fotodioden unterstützen.

„Unsere patentierte ShadowSense-Technologie bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlern, falschen Berührungen, direkter Sonneneinstrahlung und Problemen im Zusammenhang mit elektrostatischer Strahlung", sagt Av Utukuri, CEO von Baanto, „sie ermöglicht darüber hinaus die höchste optische Klarheit, Helligkeit und Bildschärfe, wie sie für kritische Vorgänge unerlässlich sind. Andere Touch-Technologien wie Resistive und Projected Capacitance (PCAP) erfordern zusätzliche Schichten auf der sichtbaren Oberfläche des Displays. Sie beeinträchtigen jedoch den Kontrast des Bildschirms erheblich."

Das 2009 gegründete Unternehmen Baanto International Ltd. mit Sitz in Mississauga, Kanada, entwickelt und produziert ShadowSense, eine einzigartige optische Positionierungslösung, die in Touchscreens und interaktiven Videowänden eingesetzt wird. ShadowSense ist weltweit für seine unübertroffene Zuverlässigkeit, Reaktionsschnelligkeit und Fähigkeit zur Erkennung von Objektgröße und -form bekannt. Baanto bietet auch maßgeschneiderte Designlösungen für kundenspezifische Anforderungen an. Durch verschiedene Partner- und Integratorenbeziehungen unterhält Baanto eine globale Präsenz und hat vielfältige Lösungen für eine Vielzahl von Branchen in seinem Programm.

