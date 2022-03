FiscusDAO

FiscusDAO führt Smart Contracts zur Überbrückung von On- und Off-Chain-Assets ein

Dallas, 4. März 2022 (ots/PRNewswire)

FiscusDAO, die Komplett lösung, startet mehrere Projekte, die On- und Off-Chain-Assets über Smart Contracts und Blockchain-Technologie überbrücken.

Was ist FISCUS DAO? FiscusDAO ist eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO), die Wert schafft, indem sie die Einnahmen aus physischen realen Vermögenswerten über Smart Contracts digital in die Blockchain umwandelt. Durch die Schaffung einer Finanzstruktur, die sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Assets nutzt, ermöglicht FiscusDAO ihren Mitgliedern die Teilnahme an einer Vielzahl strukturierter Finanzierungsprojekte, zu denen sie sonst auf dem freien Markt keinen Zugang hätten.

Wie funktioniert das System? FiscusDAO wird durch die Schatzkammer von Kryptowährungen unterstützt, die aus den Einnahmen realer Vermögenswerte erstellt werden. FISC ist keine stabile Münze, sondern eine Währung, die eine umsatzbasierte Tokenisierung verwendet, deren altruistisches Ziel es ist, Herausforderungen wie On-Chain-Abwicklung, Bewertung und Transaktionstransparenz zu lösen. Dieses Modell nennt sich Revenue-as-a-Service (RaaS).

FiscusDAO nutzt Smart Contracts im Avalanche-Netzwerk, um Einnahmen aus Off-Chain-Projekten vom Finanzministerium einbehalten zu können, und tokenisiert die Projekte nicht in Form von Eigenkapital, sondern nutzt das RaaS-Modell, um Einnahmequellen aufzubauen, die dem DAO zugute kommen. Daraus wird ein Mehrwert für das FISC-Token. Die Smart Contracts stellen sicher, dass die DAO risikolose Einnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kette erhält, während das DAO-Governance-Modell die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Projektunterzeichnung und -genehmigung übernimmt.

FiscusDao wird bald Projekte veröffentlichen. Informieren Sie sich auf fiscusdao.finance und diskutieren Sie mit auf Discord unter discord.gg/fiscusdao.

Wie kann ich investieren? Um zu erfahren, wie man in FiscusDAO investiert, folgen Sie uns auf Twitter @Fiscusdao (https://twitter.com/FiscusDAO) und besuchen Sie den Discord-Kanal (discord.gg/fiscusdao), und die Website (https://fiscusdao.finance/)

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an media@fiscusdao.com">media@fiscusdao.com

