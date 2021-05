ISLE

Neueste Großbild-Display-, AV-System-, Schilder- und LED-Technologien auf der ISLE 2021

Die International Large Screen Display, Audio-visual System, Signs and LED Exhibition ("ISLE 2021"), die weltweit führende Plattform für Handel, Networking & Kooperation der gesamten LED-Industriekette, hat eine erfolgreiche Veranstaltung im Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) abgeschlossen. Die Messe fand vom 10. bis 13. Mai statt und begrüßte über 160.000 Besucher und 1.200 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern. Die nächste ISLE-Veranstaltung wird voraussichtlich im Februar 2022 stattfinden.

Die ISLE 2021 brachte eine Ansammlung von hochwertigen Ausstellern aus der gesamten Industriekette zusammen, darunter Großbildschirme, Audio- und Video-Systemintegration, Beleuchtung und Beschilderung. Durch die Zusammenführung von branchenführenden Experten und Akademikern an einem Ort brachte die Veranstaltung nicht nur neue Technologien und neue Produkte in verwandten Bereichen zusammen, sondern lieferte auch ein visuelles Spektakel durch digitale Kreativität und immersive Erfahrungen. Die reibungslose und nahtlose Ausstellung stärkt ISLEs starke Markenstärke und den Einfluss der Branche und demonstriert die starke Vitalität und das Entwicklungspotenzial des Marktes, sowohl jetzt als auch in Zukunft.

Während der 4-tägigen Ausstellung präsentierten eine Reihe von bekannter globaler Marken ihre Produkte und Lösungen, darunter Leyard, Unilumin, Absen, Ledman, AOTO, LianTronics, Gloshine, LG, Cedar und MAXHUB. Hunderte neuer trendiger und innovativer Produkte feierten ihr Debüt auf der ISLE 2021 - und zeigten die Zukunft der LED-Display- und AV-Systemtechnologien.

Vor allem präsentierte Leyard seine neuesten Micro-Pitch-LED-Displays der TX-Serie, MG-Serie, MG012, TXP All-in-One-Videokonferenzgeräte und andere Produkte. Gleichzeitig stellte Ledman sein neues 8K Micro LED- und 4K COB-Ultrahochauflösungsdisplay aus, und Unilumin erregte die Aufmerksamkeit der Teilnehmer mit seinen 5G + 8K-Lösungen, Naked-Eye-3D, Stadien- und Veranstaltungsort-Displays und One-Stop-Event-Display-Lösungen. Absen, LianTronics und MAXHUB zeigten ihre kreativen Lösungen für den intelligenten Einzelhandel. Der Verleiher Gloshine brachte die CL-Display-Serie für den Bühneneinsatz.

Auf der Veranstaltung wurden auch einige weltweit führende Produkte vorgestellt: LGs weltweit erste KI-Mikro-LED, LG MAGNIT, mit vollschwarzer Beschichtung und Chip-on-Board-Technologie; Cedar Electronics' P0.4 Fine-Pitch-COB-Splicing-Display; AOTOs High-Terminal-Marke X-MAX 4K Micro-Pitch-Display.

Während der 20 Industrieforen konzentrierte sich die ISLE 2021 auf neue nationale politische Richtungen und Hotspots, um eine effiziente Kommunikationsplattform aufzubauen, die Produktion, Lernen, Forschung und Nutzung integriert. Die Veranstaltung lud Experten der Chinese Hospital Association (CHA) ein, um die Anwendung von virtueller Simulationstechnologie in der Ausbildung und Bewertung der praktischen Fähigkeiten eines Arztes zu diskutieren. Das ISLE-Team hat sich auch mit der Beijing Normal University zusammengetan, um das China Digital Creativity and Multimedia Audiovisual Application Summit Forum zu veranstalten, das darauf abzielt, die VR-Talent-, Ausrüstungs-, Innovations-, Technologie- und Wertschöpfungskette zu öffnen, um die schnelle Entwicklung der VR-Industrie zu kultivieren - eine starke Unterstützung für eine hochwertige wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

Mit einer Vielzahl von globalen Ausstellern und anregenden Industrieforen ist die ISLE 2021 nicht nur eine Plattform für den Handel, sondern auch eine globale Bühne für die Industrie, um die Zukunft zu erkunden und die Entwicklung zu integrieren.

