Bitget

Bitget listet Solana-basiertes Zebec-Protokoll auf eigenem Launchpad

Singapur, 15. März 2022 (ots/PRNewswire)

Sofortiges Abrechnungsprotokoll zur Umwandlung von Gehaltsabrechnungen, Cashflow, Token-Vesting und mehr

Die führende globale Derivatbörse Bitget hat die Notierung des Zebec-Protokolls (ZBC), eines kontinuierlichen Abwicklungsprotokolls und Multisig auf Basis der Solana-Blockchain, angekündigt. Das Handelspaar ZBC/USDT auf Bitget wird für Händler ab dem 16. März, 10 Uhr (UTC), verfügbar sein.

Zebec wurde für die Abwicklung von Transaktionen in Echtzeit entwickelt und nutzt dezentrale Zahlungsmechanismen, um traditionelle Finanzsysteme zu verändern und zu vereinfachen. Dezentrale Zahlungsmechanismen ermöglichen es, die Transaktionsgebühren für Störungen durch Dritte zu minimieren, mit minimalen Transaktionsgebühren und dem schnellsten Gateway für Zahlungen.

„Zebec hat eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Hybridprodukten, die für die Massenakzeptanz von Kryptowährungen unerlässlich sind. Wir glauben, dass die Zukunft der Kryptowährung stark von neuen Projekten abhängt, die auf dem DeFi Ökosystem aufbauen", sagt Sandra Lou, CEO von Bitget.

„Um dieses Wachstum zu beschleunigen, bieten wir eine Plattform für Projekte, die auf Layer-2-Lösungen aufbauen, um die erforderliche Unterstützung zu erhalten. Wir freuen uns sehr, dass wir die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Kryptowährung mit erweiterten DeFi-Lösungen weiter überbrücken können. Während wir die Entwicklung unseres Launchpads vorantreiben, sind wir bestrebt, unserer Gemeinschaft weitere vielversprechende Projekte vorzustellen", fügte sie hinzu.

Durch die Nutzung von Irreversibilität und Transparenz ermöglicht Zebec kontinuierliche Abrechnungen mit hoher Liquidität, die die Token-Produktivität bei Masseneinführung bereichern. Zebec Pay, die erste von Zebec angebotene Anwendung, bietet eine kostengünstige Lösung für die Gehaltsabrechnung, die es den Mitarbeitern ermöglicht, sofort in USDC oder anderen Stablecoins bezahlt zu werden, so dass sie gleichzeitig Zugriff auf ihre Gelder haben. Mitarbeiter können auch einfach einen Teil ihres Gehaltsschecks in konforme Krypto-IRA- und 401k-Konten einzahlen.

Mit einem Ökosystem von mehr als 250 Projekten hat Zebec eine Vielzahl von Projekten, die darauf aufbauende Lösungen entwickeln. Als Multisig-Treasury-Management-Lösung ist es auch das weltweit erste On-Chain-Lohnabrechnungsprodukt mit Steuerfunktionen. Bis heute hat Zebec 21 Millionen Dollar von Branchengrößen wie Coinbase Ventures, Solana, Lightspeed, Alameda Capital und anderen erhalten. Zebec Protocol wurde von Sam Thapaliya gegründet, der auch Mitbegründer von ASMI Corp, einer KI- und Videoanalyseplattform, ist und vier US-Patente besitzt.

„Wir freuen uns sehr, den Nutzern von Bitget die Möglichkeit zu geben, in unsere Vision zu investieren, die bestehenden Zahlungssysteme zu verändern", sagte Sam Thapaliya, Mitbegründer und CEO von Zebec Protocol.

Das Launchpad von Bitget bietet seinen Nutzern eine exklusive Möglichkeit, frühzeitig Zugang zu Projekten mit hohem Potenzial in diesem Bereich zu erhalten. Seit seiner Gründung wurden verschiedene Projekte gestartet, die in der Community auf positive Resonanz gestoßen sind. Das Launchpad wird auch weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt von Bitget sein, um sein Engagement für die weitere Entwicklung von Krypto und Blockchain fortzusetzen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ankündigung.

Über Bitget

Bitget ist eine führende globale Kryptowährungsbörse, die im Juli 2018 gegründet wurde. Mit mehr als 2 Millionen Kunden in 50 Ländern will Bitget dazu beitragen, dass dezentralisierte Finanzdienstleistungen auf globaler Ebene eingeführt werden. Seit seiner Gründung hat sich Bitget durch die wachsende Popularität seiner Vorzeigeprodukte für den One-Click-Copy-Trade zur weltweit größten Krypto-Copy-Trading-Plattform entwickelt. Laut CoinmarketCap lag Bitget im Januar 2022 hinsichtlich des Derivatvolumens weltweit auf dem dritten Platz. Getreu unserer Mission "Better Trading Better Life" ist Bitget bestrebt, seinen Nutzern auf der ganzen Welt umfassende und sichere Handelslösungen zu bieten. Im September 2021 gab Bitget sein Sponsoring des weltberühmten Fußballteams Juventus als erster Ärmelpartner überhaupt und Offizieller eSport-Krypto-Partner der PGL Major an. Anfang 2022 wurden auch Partnerschaften mit der führenden russischen eSport-Organisation Team Spirit und dem führenden türkischen Fußballverein Galatasaray bekannt gegeben.

Für weitere Informationen über Bitget besuchen Sie bitte bitget.de.

Über Zebec

Zebec ist ein stufenloses Abrechnungsprotokoll, das die Gehaltsabrechnung, den Cashflow und das Token-Vesting verändern wird, indem es Nutzern ermöglicht, Zahlungen und Ausschüttungen im Sekundentakt zu senden. Sie bringen das weltweit erste On-Chain-Gehaltsabrechnungsprodukt mit integriertem Steuerabzug und die erste Debitkarte für Solana-Geldbörsen auf den Markt. Zebec ist eine revolutionäre DeFi-Technologie, die reibungslose und kontinuierliche Zahlungsströme in Echtzeit ermöglicht. Die automatischen Geldströme, die durch Zebec ermöglicht werden, erlauben es Unternehmen, Arbeitnehmern und Verbrauchern, die Art und Weise, wie sie bezahlt werden, wie sie investieren und wie sie Produkte oder Dienstleistungen kaufen, völlig neu zu gestalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte - https://zebec.io/

Kontakt: Simran Alphonso - simran@bitget.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1765885/Bitget_Launchpad.jpg