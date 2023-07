Goya Foods, Inc.

„SOUND OF FREEDOM", PRODUZIERT VON GOYA CARES, EROBERT DIE KINOS

Jersey City, N.J. (ots/PRNewswire)

Der Film Bringt das Böse ans Licht, sowie Hoffnung für zwei Millionen Verschleppte Kinder

Goya Cares, einer der leitenden Produzenten des neuen Blockbuster-Films „SOUND OF FREEDOM", feiert den überwältigenden Erfolg, dass das Ziel von mehr als zwei Millionen Zuschauern übertroffen wurde, um die zwei Millionen Kinder zu repräsentieren, die weltweit vom Menschenhandel betroffen sind.

„Obwohl Tim Ballard, gespielt von Jim Caviezel, viele Kinder gerettet hat, liegt sein Fokus auf der Mission, ein Kind, Rocio, zu retten, wie das Gleichnis vom verlorenen Schaf, bei dem der gute Hirte seine Herde verlässt, um ein verlorenes Schaf zu finden. In der Tat hat jedes Leben einen Wert und einen Sinn. SOUND OF FREEDOM bringt diese Wahrheit ans Licht", sagte Bob Unanue, Präsident und CEO von Goya Foods und leitender Produzent von SOUND OF FREEDOM.

Goya Cares, inspiriert von SOUND OF FREEDOM, ist eine globale initiative, die sich der Bekämpfung des Kinderhandels und der Aufklärung über die psychische Gesundheit von Kindern widmet. Die initiative bringt Organisationen, Schulen und Unternehmen zusammen, um Solidarität zu zeigen und letztendlich die Verwundbarsten, unsere Kinder, zu schützen. Die Partner der Goya Cares Coalition helfen dabei, die Überlebenden zu retten, wiederherzustellen und wieder zusammenzuführen. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen und den Schulen einen freien Zugang zu präventiver Bildung zu bieten, die dazu beiträgt, die Gefahren des Kinderhandels durch die Bildungsreihe „LIGHT" von Goya Cares zu erkennen.

Um mehr über Goya Cares zu erfahren, besuchen Sie bitte www.goyacares.com.

Informationen zu Goya Foods

Das 1936 gegründete Unternehmen, Goya Foods, Inc., ist das größte Lebensmittelunternehmen, welches im spanischen Besitz ist und sich in Amerika befindet. Es hat sich als Marktführer für lateinamerikanische Lebensmittel und Gewürze etabliert. Goya produziert, verpackt und vertreibt über 2.500 hochwertige Lebensmittelprodukte aus Spanien, der Karibik, Mexiko, Mittel- und Südamerika. Goya-Produkte haben ihre Wurzeln in den kulinarischen Traditionen der hispanischen Gemeinschaften in aller Welt. Die Kombination aus authentischen Zutaten, robusten Gewürzen und einer praktischen Zubereitung, macht Goya-Produkte ideal für jeden Geschmack und jeden Tisch. Weitere Informationen über Goya Foods finden Sie auf www.goya.com.

Natalie J.Maniscalco

845.659.6506 natalie@retromedianyc.com