Wirtschaftsführer warnen, dass die durch COVID-19 verursachte Unterbrechung der Lieferkette einen entscheidenden Einfluss auf Rentabilitätssteigerung hat

Eine kürzlich von Forrester Consulting im Auftrag von Flintfox, einer Plattform für intelligente Preisgestaltung, durchgeführte Studie zeigt, dass Einzelhandels-, Produktions- und Konsumgüterunternehmen aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19, Inflation und Lieferkettenproblemen vor grundlegenden Herausforderungen bei der Verwaltung ihrer Gewinnspannen stehen.

90% der Unternehmen geben an, dass COVID einen kritischen Einfluss auf die Fähigkeit hat, die Preisgestaltung für ihre gesamte Produktpalette zu verwalten, und 39% geben an, dass sie nicht in der Lage sind, mit dem Ausmaß der Echtzeit-Preisschwankungen auf dem Markt Schritt zu halten. Dies hat beträchtliche Auswirkungen: Unternehmen verlieren im Durchschnitt 1 Million Dollar pro Jahr an Rentabilität, weil sie nicht schnell genug auf die Marktkräfte reagieren können.

Die Studie, an der mehr als 900 Führungskräfte teilgenommen haben, hat gezeigt, dass die bestehenden Geschäftsmodelle sie daran hindern, das Tempo des Wandels zu bewältigen. 41% verlassen sich immer noch auf manuelle Prozesse, um Preisschwankungen zu bewältigen. Mehr als die Hälfte (53%) geben an, dass sie aufgrund der Pandemie einen besseren Einblick in die Unternehmensleistung in Bezug auf Rentabilität und Gewinnspannen benötigen, um entsprechend reagieren zu können.

im Jahr 2022 wird die Umgestaltung von Geschäftsmodellen ganz oben auf der Tagesordnung des Vorstands stehen, da der globale Wandel immer unvorhersehbarer wird. 60% der Unternehmen geben an, dass eine schlechte Datenqualität und -erfassung die Fähigkeit behindert, mit Marktschwankungen Schritt zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Studie zeigt, dass die Umstellung auf ein automatisiertes Echtzeit-Preismanagement eine grundlegende Geschäftspriorität sein wird, um die Auswirkungen globaler Störungen im kommenden Jahr zu bewältigen. Jedes fünfte Unternehmen (23%) wird 2022 eine intelligente Preisgestaltungstechnologie einführen.

Da die langfristigen Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft immer unvorhersehbarer werden, wird die Automatisierung von Entscheidungen rund um die Produktpreisgestaltung mit intelligenter Preisgestaltung von mehr als drei Vierteln (77%) der Unternehmen als einer der wichtigsten Faktoren für das Geschäftsergebnis angesehen.

John Moss, CEO von Flintfox, kommentierte: „Nach der anhaltenden Ungewissheit durch die Pandemie waren die Gewinnspannen noch nie so wichtig wie heute. Da Inflation und Lieferkettenprobleme weiterhin verheerende Auswirkungen haben, wird es für Unternehmen immer wichtiger, schnell auf Marktschwankungen reagieren zu können. Die Umstellung auf ein intelligentes Preismodell wird es den Unternehmen ermöglichen, mit der betrieblichen Komplexität besser umzugehen und ihre Unternehmen vor schädlichen Marktereignissen zu schützen."