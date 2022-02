Petal Search, Huawei

Neue Funktionen und Werbeaktionen: Genießen Sie den MWC 2022 mit Petal Search

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Attraktive Rabatte, AR-Brillen, „In der Nähe"-Suchfunktion: Das sind die Highlights für Konferenzbesucher.

Den lang ersehnten MWC gibt es in diesem Februar wieder als persönliche Veranstaltung. Der MWC 2022 findet vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona statt. An der Veranstaltung sollen über 1.500 Aussteller, darunter auch Huawei, und Besucher aus 183 Ländern teilnehmen – vielversprechende Aussichten.

In diesem Jahr wird die Suchmaschine Petal Search von Huawei zum ersten Mal auf dem MWC anwesend sein, und die Konferenzbesucher können sich auf viele spannende Funktionen freuen.

Attraktive Rabatte

Planen Sie einen Besuch auf der Konferenz? Die Reise zu genießen ist einfacher denn je, denn die Suchmaschine bietet den Nutzern eine Vielzahl an Optionen. Mit Petal Search können die Nutzer Unterkünfte, Ferienwohnungen, Hotels und Flüge buchen und die Preise über verschiedene Plattformen hinweg vergleichen. Petal Search deckt über 20 Branchen ab und ist in über 170 Ländern und Regionen verfügbar, und die Suchmaschine bietet Benutzern weltweit ein umfangreicheres Sucherlebnis.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung genießen die Nutzer exklusive Rabatte, die ihnen von Huaweis Petal Search in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern zur Verfügung gestellt werden und die sie einfach nicht verpassen dürfen.

Zusammen mit Groupon und Tiqets bietet Petal Search attraktive Coupons für Reisende, die während ihres Aufenthalts in Barcelona exklusive Rabatte nutzen möchten. Die Benutzer erhalten einen Rabatt von 20 % auf Groupon (mit dem Code PETALMWC2022) und 8 % auf Tiqets (mit dem Code PETAL8OFF).

Diese Gutscheine können auf den jeweiligen Websites beim Bezahlen nach dem Online-Shopping von 25. Februar bis 6. März (nur in Barcelona) genutzt werden und ermöglichen Einsparungen und Vorteile bei der Teilnahme an MWC 2022 mit Petal Search.

AR-Brillen auf der Basis von Petal Search, erstmals auf dem MWC 2022

Der Stand von Petal Search auf dem MWC 2022 befindet sich auf der Fira Gran Via in Halle 1. Hier finden die MWC-Teilnehmer ein interaktives Erlebnis mit AR-Brillen, das von Petal Search unterstützt wird.

Die in Zusammenarbeit mit Huawei 2012 Poisson Labs eingeführte AR-Brille ermöglicht es, Attraktionen, Tieren, Pflanzen und Waren in Echtzeit zu beobachten und zeigt für jedes Ergebnis Enzyklopädien und ähnliche Inhalte an.

Darüber hinaus unterstützen die Texterkennungs- und Übersetzungsfunktionen von Petal Search auch die Bildübersetzung in Echtzeit, was sich besonders für Touristen bei Sprachbarrieren als praktisch erweisen wird.

So können Besucher beispielsweise Barcelona erkunden und mehr über das historische Wahrzeichen Sagrada Familia erfahren. Mit den AR-Brillen sind die multimodalen Suchfunktionen in der Lage, das Wahrzeichen zu erkennen und enzyklopädische Informationen in der vom Benutzer gewählten Sprache bereitzustellen.

Am MWC-Stand von Petal Search können die Benutzer die leistungsstarken Funktionen der AR-Suche selbst ausprobieren und die AR-Brillen mit visuellen und Sprachbefehlen auf spannende Funktionen wie Erkennung, Inhaltssuche und Echtzeitübersetzung testen.

Die Stadt erleben und neue Sehenswürdigkeiten entdecken mit Petal Search

Teilnehmer, die nach Barcelona fliegen, sollten unbedingt die Gelegenheit nutzen, diese schöne Stadt zu erkunden, und was eignet sich da besser als Petal Search?

In der unteren Leiste der Petal Search-App können Sie auf dem „In der Nähe"-Tab Standorte und Ziele in ihrer Umgebung wie nahegelegene Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten finden. Mit dem praktischen „In der Nähe"-Tab von Petal Search können Besucher, die zur Veranstaltung anreisen, ihre Zeit so gut wie möglich nutzen und die Buchung eines Hotels oder die Suche nach einem Restaurant mit nur wenigen Fingertipps abschließen.

Wer auf Reisen gerne etwas Online-Shopping machen möchte, kann mit der Suchmaschine Petal Search jederzeit bequem nach Produkten suchen und herausfinden, wo es diese zu welchen Preisen gibt. Mit Produktlisten von einer Vielzahl von E-Commerce-Websites – von den wichtigsten Artikeln, die Benutzer während ihres Aufenthalts in Barcelona benötigen, bis hin zu den neuen Produkten, die sie sich angeschaut haben – hilft Petal Search dabei, die günstigsten Angebote zu finden.

Um die Rabatte nutzen zu können und ein Rundum-Sucherlebnis zu genießen, ist Petal Search zum Download in der AppGallery, im App Store sowie im Web unter https://petalsearch.com/ verfügbar.

Und damit hoffen wir, dass Sie bereit für den MWC 2022 sind – wir sind es. Petal Search wird Ihr Erlebnis rund um den MWC aufpeppen. Wir sehen uns in Barcelona!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1752324/Petal_Search_brings_exclusive_coupons_MWC_2022.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1752325/AR_glasses_identification_experiences.jpg