Flutterwave erweitert seine Überweisungsfähigkeiten in den USA, Kanada und Ägypten und benennt die App $end" in „Send App by Flutterwave" um

Die Send App by Flutterwave ist ab sofort für Android und iOS als Download verfügbar. Sie hat nun einen neuen Namen, einen neuen Look und eine überzeugende Mission, Liebe in Sekundenschnelle zu schicken.

Mit diesem Relaunch können Nutzer von der Send App Geld aus den USA und Kanada senden und auf neue Korridore nach Ägypten und Senegal zugreifen.

Diese kommen zu Ländern wie dem Vereinigten Königreich, der EU, Nigeria und anderen afrikanischen Ländern hinzu, in denen die Send App seit der Markteinführung in 2021 erhältlich ist.

Flutterwave, Afrikas führendes Zahlungstechnologieunternehmen, gab heute die Erweiterung seines mobilen Produkts $end bekannt, jetzt die Send App von Flutterwave, um schnellere, einfachere und erschwinglichere Überweisungen von Menschen in der Diaspora an ihre Familien, Freunde und Angehörigen in Afrika zu ermöglichen. Die Send App unterstützt jetzt Überweisungen aus den USA und Kanada und hat neue Empfängerländer, nämlich Ägypten und Senegal, in sein Netzwerk aufgenommen. Send von Flutterwave wurde 2021 im Rahmen seiner Mission eingeführt, den Afrikanern in der Diaspora eine schnelle, transparente und sichere Möglichkeit zu bieten, die Distanz zu überbrücken, die Verbindungen zu stärken und sich mit dem Zuhause zu verbinden.

Die Umbenennung erfolgt zu einer Zeit, in der sich die Überweisungen auf dem Kontinent in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben — schätzungsweise $100 Milliarden im Jahr 2022,laut den Vereinten Nationen, die die Arztrechnungen, Schulgebühren und Lebenshaltungskosten von schätzungsweise 200 Millionen Verwandten in Afrika unterstützen. Mit der Send App wurde die Geldüberweisung auf eine neue Stufe gehoben und dient nun als Ausdruck von Liebe und Unterstützung sowie als Möglichkeit, positive Veränderungen im Leben derjenigen herbeizuführen, denen man am Herzen liegt. Flutterwave engagiert sich dafür, den Gemeinschaften in der Diaspora dabei zu helfen, Verbindungen mit ihren Wurzeln aufrechtzuerhalten, ohne dabei Transparenz, Gebühren, Sicherheit und Lieferzeit zu beeinträchtigen.

Die App ist zurzeit im Play Store und im App Store verfügbar und zielt darauf ab, das Kundenerlebnis zu verbessern. Weitere wichtige Merkmale der Send App sind Support in Echtzeit und Wechselkursaktualisierung, ein verbesserter Aktivitätsbereich, der Transaktionen in Echtzeit verfolgt. Hinzu kommt auch noch ein neuer Gutscheincode-Bereich, der es Benutzern ermöglicht, Rabatte auf Transaktionen zu erhalten.

Temioluwa Adesina, der leitende Produktmanager bei Send, kommentierte die Neueinführung wie folgt: „Wir haben hart daran gearbeitet, die Send App zur ultimativen Geldüberweisungslösung für Afrikaner in der Diaspora zu machen. Ich freue mich, dass wir sie jetzt einführen und Millionen von Afrikanerinnen und Afrikanern im In- und Ausland die Möglichkeit geben, sich einfach, sicher und schnell per Geldtransfer über die Send App zu unterstützen und miteinander in Verbindung zu treten.".

Olugbenga GB Agboola, Gründer und CEO von Flutterwave, kommentierte: „Ganz gleich, wo wir uns als Afrikaner befinden, wir bleiben mit unserem Zuhause verbunden und suchen immer nach Maßnahmen, um unsere Liebsten zu unterstützen, zu schätzen und mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Wir freuen uns, den mehr als 160 Millionen Afrikanern in der Diaspora auf dem Weg zu helfen, sich einfach über eine schnelle und sichere Geldüberweisung auf Send App mit ihrem Zuhause zu verbinden. Dies ist eine Überweisungslösung, die auf unserer grenzüberschreitenden Erfahrung und der globalen Reichweite unserer Zahlungsinfrastruktur aufbaut. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Zahlungen für endlose Möglichkeiten zu vereinfachen. Die Send App ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung".

Hier erfahren Sie, wie Sie Geld auf der Send App senden

Melden Sie sich auf der Send App (Android oder iOS) an (Fügen Sie E-Mail-Adresse/Telefonnummer hinzu und erstellen Sie ein Passwort).

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt senden"

Geben Sie Ihre Geldüberweisungsdaten ein, d. h. Betrag, Versandwährung/-land und Empfängerwährung/-land.

Überprüfen Sie die Transaktion und senden Sie das Geld.

Bestehende Benutzer können ihre Apps aktualisieren, um den neuen Look und die neuen Funktionen zu genießen. Neue Benutzer können es unter iOS oder Android erhalten, indem Sie auf die jeweils hervorgehobenen Links unten klicken:

Send Mobile App im Google Play Store für Android-Geräte,

Send Mobile App im App Store für Apple-Geräte.

Informationen zu Flutterwave

Flutterwave ist das führende Zahlungstechnologieunternehmen, das es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Geschäftstätigkeiten in Afrika und anderen aufstrebenden Märkten über eine Plattform zu erweitern, die lokale und grenzüberschreitende Transaktionen über eine einzige Anwendungsprogramm-Schnittstelle (API) ermöglicht. Flutterwave hat mehr als 400 Millionen Transaktionen über 25 Mrd. USD verarbeitet und bedient mehr als eine Million Unternehmen, darunter Kunden wie Uber, Airpeace, Bamboo, Piggyvest und andere. Der Hauptvorteil des Unternehmens besteht darin, Unternehmen mit verschiedenen inländischen und internationalen Zahlungsarten zu verbinden, um sie in die Lage zu versetzen, weltweit zu expandieren. Darüber hinaus ermöglicht es mit seinem Produkt Send App grenzüberschreitende Transaktionen von der Diaspora in afrikanische Länder. Flutterwave verarbeitet Zahlungen über mehrere Zahlungsmodi, darunter lokale und internationale Karten, mobile Geldbörsen, Banküberweisungen und Google Pay. Das Unternehmen verfügt über eine Infrastruktur mit einer Deckung in 34 afrikanischen Ländern.

Für weitere Informationen über den Werdegang von Flutterwave besuchen Sie bitte: www.flutterwave.com

