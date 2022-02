The St. Regis Resort Bali

INDIVIDUELLE REISEN SIND WIEDER MÖGLICH: Luxuriöses Quarantänepaket im St. Regis Bali Resort

Denpasar, Indonesien (ots/PRNewswire)

Nach zwei Jahren Pause gibt es endlich wieder internationale Direktflüge nach Bali und Touristenvisa sind ab jetzt erlaubt. Beginnen Sie Ihren Urlaub mit der obligatorischen Selbstisolierung in den exquisiten Suiten, Villen und Residenzen des St. Regis Bali Resort. Jede Unterkunft dient als der perfekte Zufluchtsort, um sich zu erholen und wie neu geboren zu fühlen. Diese luxuriöse „Bubble-Quarantäne" ermöglicht es Ihnen, sich in dem 2,5 Hektar großen Quarantänebereich des Resorts zu bewegen und auch den Strand und die tropischen Gärten zu genießen. Gönnen Sie sich die natürliche Schönheit Balis an der besten Adresse der Insel und erleben Sie einen maßgeschneiderten Service wie unter anderem den St. Regis-Butlerservice, der rund um die Uhr für Sie verfügbar ist und die Bedürfnisse jedes Gastes versteht und berücksichtigt.

Für Gäste, die im Restaurant speisen möchten, bietet die elegante King Cole Bar ein entspanntes Ambiente mit herrlichem handgefertigtem balinesischem Teakholz und komplexen indonesischen Artefakten. Freuen Sie sich auf ansprechende Wellnessaktivitäten wie Pilates-Matten und Zirkeltraining sowie einheimische Aktivitäten wie die Herstellung von Canang Sari, der täglichen Opfergaben der balinesischen Hindus.

Verfügbare Unterkünfte: St. Regis Suite: 1-Zimmer-Suite mit 92 qm – geräumiger Innenraum mit eigener Terrasse. St. Regis Pool Suite: 1-Zimmer-Suite mit 189 qm – geräumiger Innenraum mit weitläufigem Außenbereich und einem üppig bepflanzten privaten Garten mit Tauchbecken, Whirlpool und Pavillon. Strandvilla: 1-Zimmer-Villa mit 604 qm – umfangreiche Innen-und Außenbereiche sowie Küchenzeile, privater Pavillon und direkter Zugang zum unberührten Strand. Strandresidenz: Zweistöckige 3-Zimmer-Residenz auf 915 qm – Der perfekte Zufluchtsort in den Tropen mit herrlichem Blick auf den Indischen Ozean und direktem Zugang zum Strand. In dieser geräumigen Unterkunft befinden sich atemberaubende Details und gut sichtbare balinesische Kunstwerke, die die Gäste in einer Welt des exquisiten Wohnens willkommen heißen.

*Im Paket inbegriffen:

Tägliches Frühstück, Mittag- und Abendessen. Mittag- und Abendessen sind gegen ein Guthaben von 1.000.000 IDR für Speisen und Getränke pro Person und Tag austauschbar (nicht kumulierbar)

5 Wäschestücke pro Person und Tag (nicht kumulierbar)

Transfer vom Flughafen zum Resort

2 PCR-Abstrichtests

30 Tage Auslandsreiseversicherung für Covid-19 pro Person

*Änderungen jederzeit möglich, je nach aktuellen Vorgaben.

Das St. Regis Bali Resort bietet seinen Gästen eine reibungslose Reise mit sorgenfreien Reisearrangements und heißt sie wieder an Balis edelster Adresse willkommen. Für weitere Informationen und Reservierungen senden Sie bitte eine E-Mail an Bali.Reservation@stregis.com oder besuchen Sie die Website hier https://bit.ly/srbrepatriation.

