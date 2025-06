Vantage

Vantage präsentiert globale Expertise auf dem Forex Traders Summit Dubai 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets beendete einen herausragenden Auftritt auf dem Forex Traders Summit Dubai 2025 als offizieller Partner mit der prestigeträchtigen Auszeichnung „Best Global Broker" und festigte damit seinen Ruf als weltweit führendes Unternehmen im Multi-Asset-Handel. Die Organisatoren des Gipfels würdigten damit das Engagement von Vantage für Transparenz, Kundenerfolg und kontinuierliche Innovation im Bereich des Handels. Darüber hinaus bot der Gipfel eine perfekte Plattform für Vantage, um seine Handelsinnovationen und sein globales Wissen in von Experten geleiteten Diskussionsforen und Keynote-Sitzungen vorzustellen. Zum Abschluss lud Vantage zu einer exklusiven privaten Veranstaltung ein, auf der die jüngsten Meilensteine des Unternehmens gefeiert wurden.

Während des zweitägigen Gipfels stand Vantage im Mittelpunkt einer Reihe von Podiumsdiskussionen mit Nibal Abu Assaly und Souhail Fadlallah, Business Development Manager bei Vantage, sowie anderen Branchenführern. Bei diesem dynamischen Austausch ging es um die Marktstimmung, das Handelsverhalten der Institutionen und Einblicke in die Art und Weise, wie die Marktteilnehmer die Herausforderungen in einer sich wandelnden Weltwirtschaft angehen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörten Marktpositionierungsrahmen, Trendbestätigungstechniken und Einblicke in die Art und Weise, wie Händler typischerweise langfristige Strategien in volatilen Märkten angehen.

Zusätzlich zu den Podiumsdiskussionen nahm Vantage an zwei hochinteressanten Hauptvorträgen teil. Am ersten Tag präsentierte Souhail Fadlallah das Thema „Navigating the Storm: Perspectives on Strategic Risk Management in Volatile Markets" (Perspektiven für strategisches Risikomanagement in volatilen Märkten) und bot den Teilnehmern umsetzbare Strategien, um Unsicherheit durch disziplinierte Planung in Chancen zu verwandeln. Am zweiten Tag hielt Nibal Abu Assaly eine Präsentation zum Thema „Institutional Insights: Understanding How Major Players Navigate the Forex Market" (Institutionelle Einblicke: Verstehen, wie sich die wichtigsten Akteure auf dem Devisenmarkt verhalten), in der er die Ansätze beleuchtete die von erstklassigen Finanzinstituten verwendet werden um Liquidität zu verwalten, Risiken zu antizipieren und auf sich entwickelnde Vorschriften zu reagieren.

Zur Feier des erfolgreichen Abschlusses des Forex Traders Summit und der Preisverleihung veranstaltete Vantage eine exklusive Afterparty im Billionaire Dubai. Die glamouröse Veranstaltung brachte geladene Gäste aus der internationalen Trading Community zu einem Abend voller Luxus, Networking und Feiern zusammen.

Der Abend wurde mit einer eindrucksvollen Rede von Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets eröffnet, der seine Vision für die Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP darlegte. Er betonte die Synergie zwischen beiden Marken und das Engagement von Vantage, den Status quo herauszufordern und den kontinuierlichen Fortschritt in ihren jeweiligen Branchen zu fördern.

Die Feier beinhaltete lebhafte Bühnenauftritte, eine spezielle Medienwand für erstklassige Fotomomente sowie ausgewählte Cocktails und Canapés, die die Teilnehmer während des ganzen Abends begeisterten. Im weiteren Verlauf des Abends verwandelte sich der Veranstaltungsort bei peppiger Musik und einer belebten Tanzfläche in eine unvergessliche After-Party.

„Unsere Teilnahme am Forex Traders Summit Dubai 2025 stellt ein wichtiges Kapitel in unserer globalen Entwicklung dar", sagte Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets. „Von der Vordenkerrolle über die Anerkennung in der Branche bis hin zum Start einer historischen Partnerschaft mit Ferrari – diese Veranstaltung verkörperte die Energie, den Ehrgeiz und die Dynamik die Vantage vorantreiben."

Während Vantage seine globale Markenpräsenz durch internationale Veranstaltungen und Initiativen weiter ausbaut ist die Marke weiterhin bestrebt erstklassige Handelserfahrungen zu bieten und sinnvolle Verbindungen mit ihrer globalen Community aufzubauen. Besuchen Sie Vantage Markets, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

