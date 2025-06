Vantage

Vantage gewinnt die Auszeichnung „Best Online Trading Platform APAC" bei den Global Business Magazine Awards 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets, ein führender Multi-Asset-Broker, wurde bei den prestigeträchtigen Global Business Magazine Awards 2025 als „Best Online Trading Platform APAC" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Vantage, den Händlern modernste Handelslösungen, innovative Finanztools und einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.

Mit den Global Business Magazine Awards werden weltweit Unternehmensinnovatoren, Marktveränderer und Branchenführer ausgezeichnet. Die vom Global Business Magazine LLC organisierten Auszeichnungen würdigen B2B- und B2C-Unternehmen, die sich durch herausragenden Kundenservice und Marktinnovationen auszeichnen. Das Auswahlverfahren ist ausschließlich leistungsorientiert, um sicherzustellen, dass die Preisträger ausschließlich für ihre herausragenden Leistungen und ihren Einfluss in ihren jeweiligen Branchen anerkannt werden.

Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, kommentierte die Auszeichnung: „Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Sie spiegelt unseren unermüdlichen Fokus wider, Händlern ein nahtloses, sicheres und technologisch fortschrittliches Handelserlebnis zu bieten. Bei Vantage sind wir ständig bestrebt, die Grenzen der Innovation zu erweitern und gleichzeitig unseren kundenorientierten Ansatz beizubehalten. Dieser Preis ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen."

In der sich schnell entwickelnden Brokerage-Branche hat sich Vantage durch benutzerfreundliche Plattformen, wettbewerbsfähige Preise, solide Sicherheitsmaßnahmen und Bildungsressourcen ausgezeichnet, die sich sowohl an Anfänger als auch an fortgeschrittene Trader richten. Der Gewinn dieser Auszeichnung stärkt die Position von Vantage als vertrauenswürdiger Marktführer auf den Finanzmärkten.

Informationen zu den Global Business Magazine Awards

Die Global Business Magazine Awards würdigen herausragende Leistungen in verschiedenen Branchen, von Fintech und Blockchain bis hin zum Brokerage und mehr. Mit den Preisen werden Unternehmen ausgezeichnet, die den Markt verändern und gleichzeitig ihren Kunden einen herausragenden Mehrwert bieten. Das Auswahlverfahren ist kostenlos und gewährleistet eine unvoreingenommene Würdigung der wahren Branchenführer.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

