Vantage

Vantage Markets feiert in 2024 ein Meilensteinjahr der Erfolge

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

PORT VILA, Vanuatu, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ – Vantage Markets schließt das Jahr 2024 mit einer Reihe bemerkenswerter Meilensteine ab und stärkt damit seine Position als führendes Unternehmen in der Handelsbranche. Von rekordverdächtigen Auszeichnungen bis hin zu einflussreichen Partnerschaften und Beiträgen zur Gemeinschaft – das Jahr war ein Beweis für die Vision und das Engagement von Vantage für hervorragende Leistungen.

Im Jahr 2024 erhielt Vantage 26 prestigeträchtige Auszeichnungen, eine 1,6-fache Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Diese Auszeichnungen beziehen sich auf Innovation, Kundenservice und Handelstechnologie und unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seiner globalen Händlergemeinschaft einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten.

Dieses Jahr markierte auch die dreijährige Partnerschaft von Vantage mit McLaren Racing, eine Zusammenarbeit, die gemeinsame Werte wie Geschwindigkeit, Präzision und Leistung auf die globale Bühne brachte. Durch diese Partnerschaft konnte Vantage mit Millionen von Fans und Händlern weltweit in Kontakt treten und seine Markenidentität als leistungsstarke Handelsplattform stärken.

Vantage feierte in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen und konnte dabei auf ein stetiges Wachstum und technologische Fortschritte verweisen. Von den bescheidenen Anfängen bis hin zu einer globalen Präsenz hat sich das Unternehmen stets dafür eingesetzt, Händlern modernste Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer von Vantage, äußerte sich zu diesen Erfolgen wie folgt: „2024 war ein Jahr der Veränderung für Vantage. Mit 15 Jahren Exzellenz, einer Rekordzahl an Branchenauszeichnungen und einer erfolgreichen Partnerschaft mit McLaren haben wir unsere Position als globaler Marktführer gefestigt. Mit Blick auf die Zukunft liegt unser Fokus weiterhin auf Innovation, der Unterstützung von Händlern und der Förderung einer dynamischen Handelsgemeinschaft."

Neben seinen geschäftlichen Erfolgen setzt sich Vantage auch weiterhin für die Vantage Foundation ein, die sich mit kritischen sozialen Herausforderungen wie psychischer Gesundheit, finanzieller Bildung und sozialer Isolation befasst. Durch die Unterstützung lokaler Wohltätigkeitsorganisationen und globaler Initiativen demonstriert Vantage sein Engagement für das Wohl der Gemeinschaft.

Mit Blick auf das Jahr 2025 will Vantage auf dem starken Fundament aufbauen, das im Jahr 2024 gelegt wurde. Durch die Priorisierung von technologischer Innovation, gesellschaftlichem Engagement und Nachhaltigkeit ist das Unternehmen in der Lage, neue Maßstäbe in der Handelsbranche zu setzen.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582992/Vantage_Markets_Celebrates_a_Landmark_Year_Achievements_2024__Global.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-feiert-in-2024-ein-meilensteinjahr-der-erfolge-302341680.html