Vantage Markets belegt im jüngsten Leistungstest von Investing.com während der US-Wahlperiode in mehreren Kategorien den ersten Platz unter den Brokern

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets (oder „Vantage"), ein preisgekrönter Multi-Asset-Broker, hat erneut seinen Ruf für hervorragende Leistungen gefestigt und in mehreren Schlüsselkategorien des jüngsten Brokerage-Tests von Investing.com seine Konkurrenten überflügelt.

Investing.com, einer der weltweit führenden Finanzverlage, bietet Finanznachrichten, -analysen und -daten in Echtzeit für über 60 Millionen monatliche Nutzer auf den globalen Märkten. Die Brokertests sind in der Branche hoch angesehen und bieten umfassende Einblicke in die Leistung von Brokern auf der Grundlage strenger Bewertungskriterien.

In dieser jüngsten Bewertung wurden mehrere Schlüsselkennzahlen wie Hebelwirkung, Spread-Wert, Spread-Stabilität, No-Slippage-Rate, Markttiefe, Kosten für Großaufträge und Swap-Wettbewerbsfähigkeit bewertet. Der Test wurde während einer der volatilsten Perioden – den US-Wahlen – durchgeführt, wobei sich die Testdaten auf die Produktbewegung von Gold (XAUUSD) konzentrierten.

Hebelwirkung

Vantage zeichnete sich dadurch aus, dass es eine flexible, äußerst wettbewerbsfähige Hebelwirkung von bis zu 1:2000 (in ausgewählten Regionen) bot und Tradern den Zugang zu leistungsstarken Finanzinstrumenten mit einer Reihe von Optionen ermöglichte, die auf ihre Trading-Anforderungen zugeschnitten waren. Diese Ausgewogenheit von Flexibilität und Kontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie von Vantage, die darauf abzielt, Tradern Werkzeuge an die Hand zu geben, die ein intelligentes Risikomanagement unterstützen.

Spread-Wert und Spread-Stabilität

Auf der Grundlage von ECN-Kontodaten hob der Test die außergewöhnlich niedrigen Spread-Werte von Vantage hervor, die bei 9,1 im Vergleich zu anderen Brokern liegen und Tradern einen kostengünstigen Zugang zu den Märkten bieten. Darüber hinaus blieb die Stabilität der Spreads durchweg innerhalb einer Spanne von 8–9 Punkten, was in Zeiten von Marktturbulenzen ein entscheidender Faktor ist. Diese Stabilität spiegelt die robuste Infrastruktur von Vantage und das Bestreben wider, unabhängig von Marktschwankungen zuverlässige Handelsbedingungen zu bieten.

No-Slippage-Rate

Vantage hat eine unübertroffene Ausführungsrate von 79 % ohne Slippage bei STP-Konten erreicht und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Diskrepanz zwischen angeforderten und ausgeführten Preisen zu minimieren. Durch die Reduzierung unerwarteter Abweichungen stellt Vantage sicher, dass die Strategien der Trader ohne unerwartete Abweichungen intakt bleiben, was das Vertrauen und die Transparenz bei der Handelsausführung erhöht.

Markttiefe

In einem strengen Test der Orderplatzierungen während Nachrichtenereignissen mit hoher Volatilität zeigte Vantage eine beispiellose Markttiefe und bewältigte große Lotgrößen mit minimaler Slippage. Dieses Maß an Markttiefe und -stabilität spiegelt die Stärke des Liquiditätsnetzwerks von Vantage wider und bietet Händlern auch bei hoher Marktaktivität einen reibungslosen Ablauf.

Kosten für Großaufträge

Während der US-Wahlperiode mit hoher Volatilität zeichnete sich Vantage durch höhere Auftragskosten von -26,6 aus, bot wettbewerbsfähige Preise und minimierte die Handelskosten für große Transaktionen. Dahinter steht das Engagement von Vantage, Händlern auch in dynamischen und schnelllebigen Märkten Kosteneffizienz zu gewährleisten.

Swap-Wettbewerbsfähigkeit

Vantage bietet mit branchenführenden Swap-Sätzen von -30,8 für Long-Positionen und 22 für Short-Positionen weiterhin einen hohen Mehrwert. Vantage ist dafür bekannt, dass es einige der besten Swap-Sätze der Branche anbietet. Mit vorteilhaften Sätzen auf beiden Seiten des Marktes bietet es Tradern einen Mehrwert, insbesondere für langfristige Positionen.

Die Anerkennung durch Investing.com ist ein echter Beweis für das Streben von Vantage nach Exzellenz und stärkt seine Position als führendes Unternehmen in der globalen Handelslandschaft. Für Trader auf der ganzen Welt sind diese Ergebnisse nicht nur ein Beweis für die hervorragenden Trading-Bedingungen von Vantage, sondern auch ein Versprechen für das unermüdliche Engagement des Unternehmens, ein leistungsstarkes Handelsumfeld zu fördern.

Geraldine Goh, Marketingleiterin bei Vantage, sagte: „Bei Vantage zeichnen wir uns durch Stabilität, präzise Ausführung und robuste Maßnahmen gegen Slippage aus. Insbesondere bei volatilen Handelsbedingungen sorgt unser Engagement für Zuverlässigkeit und überragende Leistung dafür, dass unsere Kunden die beste Handelsumgebung vorfinden und stark sind, wenn es darauf ankommt."

Weitere Informationen finden Sie im Medienzentrum von Vantage: https://www.vantagemarkets.com/about/media-centre/

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

