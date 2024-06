Bank WIR

Melek Ates wird neue Leiterin Privat- und Firmenkunden bei der Bank WIR

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Melek Ates wird neue Leiterin Privat- und Firmenkunden bei der Bank WIR

Die Bank WIR beweist einmal mehr Weitsicht: Als Nachfolgerin von Matthias Pfeifer, der auf 1. März 2025 den CEO-Posten von Bruno Stiegeler übernimmt, stösst Melek Ates am 1. Oktober 2024 zur Schweizer Genossenschaftsbank und wird Leiterin Privat- und Firmenkunden.

Basel, 3. Juni 2024 | Melek Ates heisst die neue Leiterin Privat- und Firmenkunden bei der Bank WIR. Die 49-Jährige stösst per 1. Oktober 2024 zur schweizerischen Genossenschaftsbank und tritt die Nachfolge von Matthias Pfeifer an. Bereits im März wurde kommuniziert, dass dieser per 1. März 2025 Nachfolger von CEO Bruno Stiegeler werden wird.

Ates stösst von der Aargauischen Kantonalbank zur Bank WIR und bringt 30 Jahre Bankerfahrung mit. «Ich freue mich darauf, Teil der Erfolgsgeschichte der Bank zu werden», so Ates, die nebst einem Wirtschaftsstudium und einem MAS in Banking & Finance im vergangenen Jahr ein Executive MBA in Digital Transformation erfolgreich abgeschlossen hat.

Für Stiegeler zeugt diese frühzeitig fixierte Nachfolgeregelung einmal mehr von Weitsicht: «Sie ist ein weiterer Beweis für die Berechenbarkeit, Kontinuität und Stabilität der Bank WIR.»

Bank WIR Volker Strohm Leiter Corporate Communication | Mediensprecher medien@wir.ch T 061 277 92 27 M 079 437 33 18