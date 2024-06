Vantage

Vantage Markets erhält dreifache Auszeichnung bei den International Business Magazine Awards 2024

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets (oder Vantage), ein führender Multi-Asset-Broker, freut sich, seine jüngsten Errungenschaften bekannt zu geben und drei angesehene Auszeichnungen bei den International Business Magazine Awards 2024 zu erhalten: „Most Trusted Broker Global 2024", „Most Transparent Broker Global 2024" und „Best Value Broker Global 2024".

Das International Business Magazine, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger Online-Verlag mit einem Abonnentenstamm von mehr als 50.000 Personen, zeichnet Unternehmen aus, die in verschiedenen Branchen herausragende Leistungen und Innovationen aufweisen. Sie liefern die neuesten Nachrichten aus der Finanzwelt und fördern innovative Lösungen in der Branche.

Das Engagement von Vantage, das Vertrauen der Kunden zu fördern, brachte dem Unternehmen den Titel „Most Trusted Broker Global 2024" ein, während sein Einsatz für eine klare Kommunikation mit der Auszeichnung „Most Transparent Broker Global 2024" gewürdigt wurde. Als Krönung des Erfolgs wurde das Unternehmen zum „Best Value Broker Global 2024" ernannt und festigte damit seinen Ruf, seinen Kunden wettbewerbsfähige Tarife, hervorragende Dienstleistungen und kostenloses Schulungsmaterial zu bieten.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir für unsere Bemühungen, den Handel für alle zugänglich zu machen, anerkannt werden. Unser Team arbeitet hart daran, unser Serviceangebot zu verbessern, damit unsere Händler mit Zuversicht durch die Märkte navigieren können", kommentiert Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage. „Diese Auszeichnungen des International Business Magazine geben uns die Gewissheit, dass wir etwas richtig machen."

Die jüngsten Auszeichnungen sind ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von Vantage zu Spitzenleistungen und Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Anfang des Jahres wurde Vantage bei den angesehenen Global Brands Magazine Awards 2024 als „Best CFD Broker, Global" ausgezeichnet.

Informationen zu Vantage

Vantage (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Handelsapp, und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

