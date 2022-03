Jatropha JOil Singapore Pte Limited

JOil aus Singapur erhält als erstes Unternehmen der Welt die Gold-Standard-Nachhaltigkeitszertifizierung für seine Jatropha-Plantage

Singapur, 7. März 2022 (ots/PRNewswire)

NGO-gestützte Gold-Standard-Zertifizierung für Plantage in Ghana erhalten

JOil's geschützte Jatropha-Sorten sind eine hochproduktive Non-Food-Pflanze für zahlreiche nachhaltige industrielle Anwendungen, einschließlich Biokraftstoff

Zweite Zertifizierung nach der ISCC-Zertifizierung seit 2019

Die in Singapur ansässige Jatropha JOil Singapore Pte Limited (JOil) ist das erste Unternehmen, das dir weltweit anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierung Gold Standard für seine Jatropha-Plantage in Ghana erhalten hat. Seine Jatropha-Bäume produzieren Früchte, die ein Non-Food-Material mit geringem Kohlenstoff-Fußabdruck für eine Vielzahl umweltfreundlicher industrieller Anwendungen, einschließlich Biokraftstoff, darstellen.

Die weltweit beste Zertifizierung für Klima- und Entwicklungsprojekte, die renommierte Gold Standard-Zertifizierung, wurde den Jatropha-Plantagen von JOil in der Provinz Bono East, Ghana, als Aufforstungs-, Wiederaufforstungs- und Wüstenumwandlungsprojekt (ARR) verliehen. Damit ist JOil das erste Unternehmen, das diese Zertifizierung erhält, seit sie 2003 vom WWF und anderen internationalen NRO als Best-Practice-Standard für nachhaltige Entwicklung eingeführt wurde.

JOil, ein Joint Venture zwischen Temasek Holdings Limited, Tata International und Skyland Holdings, ist ein Vorreiter bei der Entwicklung einer nachhaltigen Jatropha-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfolgt einen technologieorientierten Ansatz bei der Erforschung von Pflanzensorten und nachgelagerten Anwendungstechnologien für industrielle Zwecke wie Bioharze, Biokunststoffe, Biokerzen, um nur einige zu nennen.

Als Teil der vorgelagerten Entwicklung wird JOil etwa 6.000 Hektar (ha) Jatropha direkt anpflanzen und etwa 14.000 ha Jatropha-Plantagen durch schätzungsweise 14.000 Kleinbauern anlegen. Dadurch sollen für schätzungsweise 1.500 Menschen, insbesondere Frauen, Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft geschaffen werden. JOil plant, alle Plantagen nach dem Gold Standard oder anderen geeigneten Kohlenstoffzertifizierungsstandards zu zertifizieren.

Sunny Verghese, Vorstandsvorsitzender von JOil, sagte: „Als nachhaltige, kohlenstoffarme Non-Food-Pflanze stellt Jatropha eine klimafreundliche, naturfreundliche und existenzsichernde Rohstoffalternative für eine Vielzahl von Non-Food-Anwendungen dar. Jeder Teil der Jatropha-Frucht kann produktiv genutzt werden, z.B. kann Jatropha-Bioharz das in der Holzindustrie verwendete und umweltschädlichere Harnstoff-Formaldehyd ersetzen; das Mehl aus der Frucht kann als organischer Dünger verwendet werden; die Fruchtschalen können für Biokunststoff verwendet werden; und das rohe Jatropha-Öl aus der Nuss kann eine Quelle für verschiedene Anwendungen einschließlich Biokraftstoff sein

"Die Jatropha-Plantagen von JOil tragen zur Erreichung der SDGs 8, 13 und 15 der Vereinten Nationen bei. Durch die Verifizierung durch international renommierte Institutionen wie Gold Standard steht JOil an der Spitze der Nachhaltigkeitsinnovatoren. Diese Zertifizierung wird JOil in die Lage versetzen, hochwertige Emissionsgutschriften zu generieren und uns dabei helfen, dem Planeten mehr zurückzugeben, als wir ihm entnommen haben."

Vasanth Subramanian, Chief Executive Officer von JOil, sagte: „Die Gold Standard-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für JOil als Unternehmen in Singapur. Damit wird unsere führende Position bei der Entwicklung eines nachhaltigen Jatropha-Produkts in der Lieferkette und unser Beitrag zur schnell wachsenden globalen Biowirtschaft anerkannt

„Diese Zertifizierung ermöglicht es uns, die positiven Auswirkungen zu maximieren und weiterhin einen Mehrwert für die Menschen und den Planeten zu schaffen, während wir gleichzeitig Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. In Zukunft werden wir auch daran arbeiten, ISCC- und entsprechende Kohlenstoffzertifizierungen für alle zukünftigen Entwicklungen zu erhalten

Gold Standard ist ISEAL Code Compliant und wird unabhängig anhand der ISEAL Codes of Good Practice bewertet - einem weltweit anerkannten Rahmen für effektive, glaubwürdige Nachhaltigkeitssysteme. Gold-Standard-zertifizierte Projekte werden einer strengen Bewertung unterzogen und müssen die folgenden Merkmale aufweisen:

Mindestens drei Ziele für nachhaltige Entwicklung

Konsultation lokaler Interessengruppen und geschlechtsspezifische Leitlinien

Umwelt- und Sozialgarantien

Begrenzte Risiken und negative Auswirkungen

Unterstützung der Zivilgesellschaft durch das breite NRO-Unterstützernetz von Gold Standard

Über JOil

JOil ist ein in Singapur ansässiges Gemeinschaftsunternehmen von Temasek Holdings Limited, Singapur, Tata Chemicals Ltd, Indien und Wuthelam Holdings Pte. Ltd. in Singapur. JOil ist ein Pionier in Sachen Jatropha.

JOil zielt darauf ab, eine nachhaltige Jatropha-Wertschöpfungskette zu schaffen, indem es F&E-Kapazitäten durch Elite-Pflanzmaterial nutzt, um nachhaltige und kohlenstoffpositive Jatropha-Plantagen als Non-Food-Rohstoffquelle für industrielle Anwendungen von hohem Wert durch proprietäre Technologien zu etablieren und dadurch die wirtschaftlichen Erträge für seine Aktionäre zu maximieren, während es seine Geschäfte auf ethische Weise führt und positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gemeinden hat