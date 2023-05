INFINIX MOBILITY

Infinix NOTE 30 Serie setzt mit bahnbrechendem FastCharge einen neuen Standard für erschwingliche Smartphones

Shanghai (ots/PRNewswire)

Infinix gab heute die Veröffentlichung seiner neuen NOTE 30-Serie bekannt, zu der das NOTE 30 Pro, das NOTE 30 5G und das NOTE 30 gehören. Dieses neueste Produkt von Infinix verfügt über die markentypischen Ladefunktionen mit einer verbesserten All-Round FastCharge-Lösung, die bis zu 68 W kabelgebunden und 15 W kabellos erreicht. Überdies verfügt die NOTE-30-Serie über ein brillantes und reaktionsschnelles Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem ultraklaren Triple-Kamerasystem mit Objektiven von bis zu 108 MP. Ferner ist Infinix eine Partnerschaft mit JBL eingegangen, um den Klang zu verbessern und die Ultra Powerful Signal-Technologie zu entwickeln, die den Benutzern eine unglaubliche Leistung und Effizienz bietet, die bisher von keinem Infinix-Gerät erreicht wurde.

„Bei Infinix haben wir die NOTE-Serie mit dem Ziel entwickelt, Nutzern ein leistungsstarkes Telefon zu bieten, mit dem sie jederzeit und überall mit der Welt verbunden bleiben können. Um dies zu erreichen, haben wir die erste All-Round FastCharge-Lösung entwickelt, die nicht nur Geschwindigkeit liefert, sondern auch Sicherheit, Intelligenz und Flexibilität gewährleistet. Mit dieser Lösung können Nutzer in allen Szenarien rund um die Uhr ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Alle Geräte verfügen über ein Premium-Display, eine gestochen scharfe Kamera, ein JBL-abgestimmtes Soundsystem und fortschrittliche Konnektivitätsfunktionen. Wir sind zuversichtlich, dass die NOTE-30-Serie eine Top-Wahl für Power-User ist, die einen unschlagbaren Wert suchen." - Liang Zhang, Deputy General Manager, bei Infinix.

Die Schnelllade-Revolution

Die NOTE-30-Serie von Infinix ist vollgepackt mit bahnbrechenden neuen Ladeinnovationen. Das NOTE 30 Pro verfügt über ein 68 W All-Round-FastCharge, das den 5000 mAh Akku in nur 30 Minuten von 1 % auf 80 % aufladen kann[1]. Außerdem unterstützt es 15 W kabelloses FastCharge, ein Novum in seinem Preissegment. Das NOTE 30 und das NOTE 30 5G unterstützen 45 W All-Round FastCharge, mit dem Geräte unterwegs schnell aufgeladen werden können. Alle Modelle zeichnen sich durch eine beispiellose Langlebigkeit aus und übertreffen den Branchendurchschnitt, indem sie nach 1.000 vollen Ladezyklen immer noch 80 % ihrer Energie beibehalten.

Mit der NOTE-30-Serie führt Infinix eine All-in-One-Lösung zum Aufladen ein. Dank Reverse Charge kann das Gerät in Notsituationen als Powerbank für andere Geräte dienen. Bypass Charge filtert den Strom, um die Hauptplatine, die für die Temperaturregelung des Telefons zuständig ist, direkt mit Strom zu versorgen, was zu einem durchschnittlichen Temperaturabfall von 2 °C bis 7 °C führt[2]. Diese Fortschritte bei der Temperaturkontrolle sorgen dafür, dass das Gerät kühl bleibt, sodass Sie gleichzeitig laden und spielen können. Die Serie umfasst auch Intelligent Power E-IQ, welches das Ladeerlebnis durch KI-Algorithmen und Sicherheitsmaßnahmen, mit denen die Nutzer vor Überladung geschützt werden, noch weiter verbessert. Schließlich wird PD 3.0 vollständig unterstützt, sodass das Ladegerät neben dem Gerät der NOTE-30-Serie auch andere intelligente Geräte schnell aufladen kann.

Der perfekte Begleiter für mobile Unterhaltung

Das Geräteportfolio der NOTE-30-Baureihe bietet ein 120-Hz-Display, das von der Infinix Smart-Refresh und Magellan Engine profitiert. Diese Funktionen ermöglichen es dem Gerät, seine Aktualisierungsrate basierend auf dem Benutzerszenario anzupassen, was ein reibungsloses Erlebnis bietet und gleichzeitig weniger Strom verbraucht. Ob beim Spielen oder beim Ansehen von Videos, das Display der NOTE-30-Serie bereichert das Betrachtungserlebnis. Darüber hinaus verfügen alle Modelle über einen Augenpflegemodus mit TÜV Rheinland Zertifizierung, der die Augen des Benutzers während längerer Bildschirmzeit schützt.

Das NOTE 30 Pro von Infinix bietet ein unvergleichliches Erlebnis. Sein 10-bit-AMOLED-Display verfügt über eine Spitzenhelligkeit von 900 Nits, ein Kontrastverhältnis von 5.000.000 : 1, 1920 Hz PWM-Verdunkelung und 360-Hz-Touch-Abtastrate. So können die Benutzer in jeder Situation ein reaktionsschnelles und lebendiges Display erwarten. Die ultradünnen Rahmen und die von Hi-Res zertifizierten JBL-Stereo-Doppellautsprecher, machen die NOTE-30-Serie in Bezug auf ihre Audiofähigkeiten zu einem herausragenden Gerät in der Branche.

Leistung auf höchstem Niveau

Das NOTE 30 ist mit leistungsstarken internen Komponenten ausgestattet, die speziell dafür entwickelt wurden, dass der Benutzer mehr von seinem Tag hat. Das NOTE 30 Pro und das NOTE 30 4G verwenden leistungsstarke MediaTek Helio G99-Prozessoren mit einem 6 nm-Prozess für Energieeffizienz und hohe Leistung. Mit der Vapor-Chamber Liquid Cooling Technologie des NOTE 30 Pro bleibt das Gerät auch unter Druck kühl, dank eines patentierten 10-Schichten-Materials mit einem 2.000 mm 2-Kammerbereich. Das NOTE 30 5G ist mit einem MediaTek Dimensity 6080 6 nm 5G-Prozessor und Dual-5G-SIM-Unterstützung ausgestattet und bietet seinen Nutzern blitzschnelle 5G-Geschwindigkeiten.

Die NOTE-30-Serie präsentiert stolz ihre neueste Innovation: die selbst entwickelte Ultra Power Signal (UPS)-Technologie. Diese bahnbrechende Technologie wurde speziell für Umgebungen mit schwachen Signalen entwickelt und ist für Benutzerszenarien mit schwachem Signal optimiert, wie in Kellern, Aufzügen, Vororten und auf dem Land. Mit einem neuen Antennendesign und proprietären Algorithmen verbessert die UPS-Technologie die Signalleistung bei Signaljitter, Signaldichte und unter Bedingungen mit schwachem Signal erheblich. Es kann auf intelligente Weise zwischen Antennen umschalten, das Netzwerk beschleunigen und die Verzögerungsrate bei Anwendungen mit geringer Latenz, wie Spielen, Herunterladen von Inhalten und Anschauen von Videos, reduzieren. Die NOTE-30-Serie hat eine bemerkenswerte Steigerung der Mobilfunksignalstärke von bis zu 40 % und eine Steigerung der WLAN-Signalstärke von 100 % im Querformat[3] erreicht, was ein nahtloses und unterbrechungsfreies Unterhaltungserlebnis sicherstellt.

Mit Klarheit erfassen

Infinix freut sich, bekannt geben zu können, dass die NOTE-30-Serie mit einem beeindruckenden Dreifach-Kamerasystem ausgestattet ist. Das Infinix NOTE 30 Pro und das NOTE 30 5G verfügen über eine beeindruckende 108-MP-Ultra-High-Pixel-Primärkamera, die jeden Moment mit maximaler Schärfe und kristallklarer Transparenz einfängt. Derweil ist das NOTE-30-Modell mit einer 64-MP-Primärkamera ausgestattet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Weiterhin verfügen alle drei Geräte über eine automatische Farbabstufungstechnologie zur Verbesserung der Bildqualität bei Gegenlicht und Blendeffekten.

Die Kamerafähigkeiten der NOTE 30-Serie werden durch Funktionen wie Dual View Mode weiter verbessert, die es Benutzern ermöglicht, Momente sowohl mit Front- und Rückkamera gleichzeitig festzuhalten. Sky Remap passt den Himmel in Fotos an, während der Street-Photography-Filter den Benutzern dabei hilft, die Kunst der Straßenfotografie zu meistern. Mit all diesen Funktionen können Benutzer atemberaubende Bilder aufnehmen, die genau ihren Vorstellungen entsprechen. Außerdem hilft die 32 MP-Selfie-Kamera des NOTE 30 Pro mit Style Makeup den Nutzern, ihre facettenreiche Persönlichkeit zu zeigen.

Zusätzliche Kernmerkmale

Die NOTE-30-Serie verfügt über einen beeindruckenden 8 GB + 256 GB Arbeitsspeicher mit einem Extended RAM Technologie-Upgrade von 8 GB+8 GB (entspricht 16 GB) für überlegene Multitasking-Leistung und Speicherkapazität.

Die NOTE-30-Serie läuft mit XOS 13, das auf Android 13 basiert, und bietet eine schlanke Benutzeroberfläche, ein neues Sounddesign und bewegte Grafiken. XOS 13 bietet außerdem eine verbesserte PC Connection 2.0, Lightning Multi-Window und Notepad-Funktionen, die ein personalisiertes und intuitives Erlebnis gewährleisten.

Mit der multifunktionalen Nahfeldkommunikation (NFC) der NOTE-30-Serie können Sie die Vorteile der drahtlosen Technologien mit kurzer Reichweite nutzen und so Daten übertragen, Fahrkarten kaufen oder Kreditkarten belasten.

Preise und Verfügbarkeit

Das NOTE 30 Pro kostet 269 USD und ist in Classic Black oder Variable Gold mit einer schlanken und widerstandsfähigen Glasrückseite erhältlich. Die Preise für das NOTE 30 5G und das NOTE 30 beginnen bei 239 USD beziehungsweise 229 USD und werden in den Farben Classic Black, Interstellar Blue oder Sunset Gold erhältlich sein. Die Preise und Verfügbarkeit für die NOTE-30-Serie variieren je nach Region.

Informationen zu Infinix:

Infinix Mobility ist eine aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Infinix zielt mit seiner erstklassigen Technologie auf die Jugend von heute ab und stellt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte her, die Benutzern auf der ganzen Welt neueste Technologien zu einem vernünftigen Preis bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.infinixmobility.com/

[1] Die Daten stammen von unseren Infinix Labs, und die tatsächliche Situation kann sich aufgrund unterschiedlicher Nutzungsumgebungen variieren.

[2] Die Daten stammen aus dem Infinix-Labor und wurden mit Subway und PUBG bei 25 °C getestet.

[3] Die Verbesserung der Signalstärke wird mit der vor der Optimierung verglichen und ist eine theoretische Angabe.

