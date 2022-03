API Technologies Corp.

APITech kündigt Teilnahme an der EuMW 2022 an

London, 16. März 2022 (ots/PRNewswire)

APITech™ (API Technologies Corp.), ein führender Anbieter von Funktionen zum Schutz, zur Stromversorgung und zur Verarbeitung kritischer HF- und Elektronikanwendungen, freut sich, seine Teilnahme an der EuMW 2022 in London, Großbritannien, bekannt zu geben. Die Veranstaltung findet vom 4. bis 6. April 2022 im ExCeL London Exhibition & Conference Centre statt, und APITech wird an Stand 98 ausstellen.

Michael Schwarm, VP of Worldwide Sales and Marketing bei APITech, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, neue und bestehende Kunden persönlich zu treffen, um ihre neuen und zukünftigen Herausforderungen besser zu verstehen." APITech freut sich darauf, seine neuesten einzigartigen Innovationen für AESA-Radare vorzustellen, die eine Reihe von HF- und Mikrowellenprodukten, Komponenten, TR-Modulen und unsere neueste Generation von optischen Kommunikationssystemen umfassen.

Weitere Messen, an denen APITech im Jahr 2022 teilnehmen wird, sind die AOC Europe in Montpellier, Frankreich im Mai, die IMS in Denver im Juni und die AOC US in Washington, DC im Oktober.

Weitere Informationen über das Messeprogramm von APITech finden Sie unter https://info.apitech.com/events

Informationen zu APITech

APITech™ (API Technologies Corp.) ist ein innovativer Entwickler und Hersteller von leistungsstarken Subsystemen, Modulen und Komponenten zum Schutz, zur Stromversorgung und zum Prozess grundlegender HF- und Elektronikanwendungen. Als Pionier der Hochzuverlässigkeitstechnologie mit einer über 70-jährigen Tradition werden die Produkte von APITech von weltweiten Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Industrie und Handel für kritische Anwendungen wie elektronische Kriegsführung, Radar, C4ISR, Raumfahrt, Raketenabwehr, kommerzielle Luft- und Raumfahrt, drahtlose Kommunikation, Medizin, Öl und Gas sowie raue Umgebungen eingesetzt.

Madeline.lee@apitech.com