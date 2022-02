API Technologies Corp.

APITech kündigt hochzuverlässigen Hohlraumfilter zur Minderung von 5G-C-Band-Störungen in wichtigen Avioniksystemen an

Marlborough, Massachusetts (ots/PRNewswire)

APITech™ (API Technologies Corp.), ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen HF- und elektromagnetischen Lösungen für Schutz, Stromversorgung und analoge Verarbeitung, hat die Veröffentlichung einer Serie von hochzuverlässigen Hohlraumfiltern zur Minderung von 5G-C-Band-Interferenzen in wichtigen Avioniksystemen angekündigt.

Am 25. Januar veröffentlichte APITech einen Artikel mit dem Titel „How Does 5G Affect Airline Industries?" („Wie wirkt sich 5G auf die Luftfahrtindustrie aus?"). In dem Paper (https://blog.apitech.com/blog/5g-aviation) kommen Bedenken im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Einführung des schnelleren High-Band-5G-Mobilfunkdienstes in den Vereinigten Staaten und seinen möglichen Auswirkungen auf die Flugzeugsicherheit zur Sprache. Das Feedback aus diesem Artikel war die Inspiration für die Filter und andere neuartige Lösungen, die die Funkstörungen mildern sollen, mit denen die Luftfahrtbranche derzeit weltweit zu kämpfen hat.

Ian Dunn, Chief Technology Officer von APITech, hielt kürzlich eine Rede zu diesem Thema. „Dies ist das erste von vielen Interferenzproblemen im Zusammenhang mit höherfrequenter Breitbandkommunikation. Die drahtlose Kommunikation wird derzeit zum Rückgrat unserer laufenden digitalen Transformation. Die Kernmission von APITech und die gezielten Investitionen in den HF-Schutz befassen sich mit dem breiteren Thema des Schutzes kritischer Elektronikinfrastrukturen vor einem zunehmend dichten, verwirrten und sich überlappenden elektromagnetischen Spektrum."

So wurde beispielsweise der hochzuverlässige Hohlraumfilter BOM10648 von APITech entwickelt, um das aufkommende 5G-C-Band-Interferenzproblem mit Radarhöhenmessern und anderen kritischen Avioniksystemen zu lösen, die im global zugewiesenen 4,2-4,4-GHz-Luftfahrtband arbeiten. Der Übergangsbereich von 4,2 - 4,4 GHz hat weniger als 1 dB Einfügedämpfung und mehr als 50 dB Signalunterdrückung außerhalb der Luftfahrtbandbreite mit Ausbreitungsverzögerungen von weniger als 2 ns. Das Filtergehäuse ist 4 Zoll lang und 1 Zoll breit. Der Anschluss und die Montageoptionen eignen sich für verschiedene Szenarien bei der Installation.

Die leistungsstarken HF-Hohlraumfilterlösungen von APITech ermöglichen dem 5G-C-Band den Durchbruch.

Informationen zu APITech

APITech™ (API Technologies Corp.) ist ein innovativer Entwickler und Hersteller von leistungsstarken Subsystemen, Modulen und Komponenten zum Schutz, zur Stromversorgung und zum Prozess grundlegender HF- und Elektronikanwendungen. APITech ist ein Pionier der Hochzuverlässigkeitstechnologie mit über 70 Jahren Tradition und seine Produkte werden von global tätigen Verteidigungs-, Industrie- und Geschäftsunternehmen in den Bereichen in den Bereichen kommerzielle Luft- und Raumfahrt, drahtlose Kommunikation, Medizin, Öl und Gas, elektronische Kriegsführung, Radar, C4ISR, Raketenabwehr, raue Umgebungen und Weltraum eingesetzt.

