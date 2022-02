Lowey Dannenberg, P.C.

Lowey Dannenberg, P.C. kündigt einen Vergleichsvorschlag für eine Sammelklage an. Wenn Sie Edelmetall-Futures oder Optionen auf Edelmetall-Futures an den Börsen COMEX oder NYMEX gekauft oder verkauft haben, können Ihre Rechte von einem anhängigen Vergleich für eine Sammelklage betroffen sein

New York (ots/PRNewswire)

BEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATEN FÜR DEN SÜDLICHEN BEZIRK VON NEW YORK

IN DER RECHTSSACHE JPMORGAN EDELMETALLE SPOOFING LITIGATION Fall Nr.: 01:18-cv-10356-GHW

Zusammenfassende Bekanntmachung des Vergleichsvorschlags für die Sammelklage

Wenn Sie zwischen dem 1. März 2008 und dem 31. August 2016 Edelmetall-Futures oder Optionen auf Edelmetall-Futures an der Commodity Exchange Inc. („COMEX") oder der New York Mercantile Exchange („NYMEX") gekauft oder verkauft haben, können Ihre Rechte von einem anhängigen Sammelklagevergleich betroffen sein, und Sie haben möglicherweise Anspruch auf einen Teil des Vergleichsfonds.

Mit dieser zusammenfassenden Bekanntmachung möchten wir Sie auf einen vorgeschlagenen Vergleich in Höhe von 60.000.000 USD (die „Vergleichssumme") aufmerksam machen, der mit JPMorgan Chase & Co. („JPMorgan") in einer anhängigen Sammelklage (die „Klage") erreicht wurde.

Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York (das „Gericht") hat diese zusammenfassende Bekanntmachung genehmigt und die unten aufgeführten Anwälte mit der Vertretung der Sammelklägergruppe in dieser Klage beauftragt:

Vincent Briganti

Lowey Dannenberg, P.C.

44 South Broadway, Suite 1100

White Plains, NY 10601, USA

Telefon: (914) 733-7221

E-Mail: vbriganti@lowey.com

Wer ist ein Mitglied der Sammelklägergruppe?

Die vorgeschlagene Sammelklägergruppe besteht aus allen natürlichen und juristischen Personen, die vom 1. März 2008 bis zum 31. August 2016 (der „Sammelklagezeitraum") Edelmetall-Futures oder Optionen auf Edelmetall-Futures an der COMEX oder NYMEX gekauft oder verkauft haben. Der Sammelklägergruppe können Folgende nicht angehören: (i) JPMorgan und jede Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft, jedes verbundene Unternehmen oder jeder Vertreter von JPMorgan, mit der Maßgabe, dass Anlagevehikel nicht von der Sammelklägergruppe ausgeschlossen werden, aber JPMorgan (oder eine ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder Abteilungen) unter keinen Umständen eine Ausschüttung für eigene Rechnung aus dem Vergleichsfonds über ein Anlagevehikel erhalten darf und (ii) die Regierung der Vereinigten Staaten.

„Edelmetall-Futures" bedeutet Gold-Futures-Kontrakt(e), Silber-Futures-Kontrakt(e), Platin-Futures-Kontrakt(e) oder Palladium-Futures-Kontrakt(e) und „Optionen auf Edelmetall-Futures" bedeutet jede Option auf Edelmetall-Futures.

Die anderen in dieser zusammenfassenden Bekanntmachung verwendeten Begriffe sind in der ausführlichen Bekanntmachung über den vorgeschlagenen Sammelklagevergleich, die Fairness-Anhörung vom 7. Juli 2022 hierzu und die Rechte der Sammelkläger („Mitteilung") sowie in der Vergleichsvereinbarung definiert, die Sie unter www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com finden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie zur Sammelklägergruppe gehören, können Sie weitere Informationen, einschließlich der ausführlichen Bekanntmachung, unter www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com oder unter der gebührenfreien Rufnummer 1-877-999-4333 erhalten (wenn Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada anrufen, wählen Sie 1-414-921-0344).

Worum geht es bei dieser Klage und was bietet der Vergleich?

Die Sammelkläger tragen vor, dass die Beklagten JPMorgan und drei ehemalige Futures-Händler von JPMorgan (John Edmonds, Robert Gottlieb und Michael Thomas Nowak) während des Sammelklagezeitraums die Preise für Gold- und Silber-Futures und Optionskontrakte, die an der COMEX gehandelt wurden, sowie für Platin- und Palladium-Futures und -Optionen, die an der NYMEX gehandelt wurden, rechtswidrig und vorsätzlich manipuliert haben und damit gegen den Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§ 1 ff und das Gewohnheitsrecht verstoßen haben.

JPMorgan ist der Ansicht, dass das Unternehmen gute und stichhaltige Einwände gegen die Ansprüche der Sammelkläger hat und im Falle eines Prozesses obsiegen würde. Um die Ansprüche in diesem Verfahren beizulegen und damit die Kosten und die Ungewissheit eines weiteren Rechtsstreits zu vermeiden, hat sich JPMorgan jedoch bereit erklärt, insgesamt 60.000.000 USD in bar zugunsten der vorgeschlagenen Sammelklägergruppe zu zahlen. Wenn der Vergleich genehmigt wird, wird der Vergleichsbetrag zuzüglich der ab dem Datum seiner Errichtung angefallenen Zinsen (der „Vergleichsfonds") abzüglich etwaiger Steuern, der angemessenen Kosten für die Benachrichtigung der Sammelkläger und die Verwaltung, etwaiger vom Gericht zuerkannter Anwaltsgebühren, Prozesskosten und -auslagen, Anerkennungsprämien für die Sammelkläger und sonstiger vom Gericht genehmigter Kosten oder Gebühren (der „Netto-Vergleichsfonds") unter allen Mitgliedern der Gruppe der Sammelkläger aufgeteilt, die gültige Forderungsnachweise und Freigabeformulare („Forderungsformular") einreichen.

Wenn der Vergleich genehmigt wird, wird die Klage gegen alle Beklagten beigelegt. Wenn der Vergleich nicht genehmigt wird, bleiben JPMorgan und die anderen Beklagten als Beklagte in der Klage, und die Sammelkläger werden weiterhin ihre Ansprüche gegen die Beklagten verfolgen.

Bekomme ich eine Zahlung?

Wenn Sie ein Mitglied der Sammelklägergruppe sind und den Vergleich nicht ablehnen, haben Sie Anspruch auf eine Zahlung im Rahmen des Vergleichs, wenn Sie ein Forderungsformular einreichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com oder unter der gebührenfreien Rufnummer 1-877-999-4333 (wenn Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada anrufen, wählen Sie 1-414-921-0344).

Die Forderungsformulare müssen mittels Post bis zum 8. August 2022 (es gilt das Datum des Poststempels) oder bis zum 8. August 2022, 23:59 Uhr (Ostküstenzeit) online unter www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com eingereicht werden.

Was sind meine Rechte?

Wenn Sie Mitglied der Sammelklägergruppe sind und den Vergleich nicht ablehnen, verzichten Sie auf bestimmte Rechtsansprüche gegenüber JPMorgan, den anderen Beklagten und den freigestellten Parteien, wie in der detaillierten Bekanntmachung und der Vergleichsvereinbarung erläutert, die Sie unter www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com abrufen können. Wenn Sie nicht an dem vorgeschlagenen Vergleich teilnehmen möchten, müssen Sie sich bis zum 23. Mai 2022 dagegen entscheiden. Sie können Einspruch gegen den vorgeschlagenen Vergleich, den Verteilungsplan und/oder den Antrag des Hauptanwalts auf Anwaltshonorare, die Zahlung von Prozesskosten und Auslagen sowie etwaige Anreizprämien für die Sammelkläger erheben. Wenn Sie Einspruch erheben wollen, müssen Sie dies bis zum 23. Mai 2022 tun. Informationen darüber, wie Sie sich gegen den Vergleich entscheiden oder Einspruch erheben können, finden Sie in der detaillierten Bekanntmachung, die unter www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com abgerufen werden kann.

Wann ist die Fairness-Anhörung?

Das Gericht wird am 7. Juli 2022 um 15:00 Uhr Ostküstenzeit eine Fairness-Anhörung per Telefonkonferenz vom Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York im Daniel Patrick Moynihan U.S. Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007, USA, abhalten, um zu prüfen, ob der vorgeschlagene Vergleich, der Verteilungsplan, der Antrag auf Zuerkennung von Anwaltshonoraren und Zahlung von Prozesskosten und -auslagen sowie der Antrag auf Gewährung von Anreizprämien für die Sammelkläger endgültig genehmigt wird. Jedes Mitglied der Gruppe der Sammelkläger, das an dem Fairness-Anhörung teilnehmen möchte, kann dies aus der Ferne tun, indem es die folgende gebührenfreie Nummer anruft: 1-888-567-1602 (wenn Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada anrufen, rufen Sie 1-862-298-0702 an) am Tag und an der Zeit der Fairness-Anhörung. Sie oder Ihr Anwalt können beantragen, an der Anhörung teilzunehmen und zu sprechen, aber Sie müssen nicht. Etwaige Änderungen des Termins oder des Orts der Fairness-Anhörung werden auf www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com sp schnell wie möglich veröffentlicht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 1-877-999-4333 (wenn Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada anrufen, wählen Sie 1--414-921-0344) oder besuchen Sie www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com.

**** Bitte rufen Sie nicht das Gericht oder den Urkundsbeamten des Gerichts an, um Informationen über den Vergleich zu erhalten.****