Larnabel Ventures

Larnabel Ventures kündigt Investitionsstrategie 2022 an und zielt auf innovative Verbrauchertechnologien ab

London (ots/PRNewswire)

Larnabel Ventures, eine von Said Gutseriev gegründete europäische Risikokapitalgesellschaft (VC), hat heute ihr Engagement zur Finanzierung innovativer Verbrauchertechnologien im Rahmen ihrer Investitionsstrategie für 2022 bekannt gegeben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 entwickelt Larnabel Ventures ein technologieorientiertes Portfolio, zu dem einige der vielversprechendsten Start-ups in Europa und den USA gehören. Larnabel Ventures baut weiterhin auf ihren aktuellen Investitionen auf und ist aktiv auf der Suche nach hochmodernen verbrauchertechnologischen Unternehmen, die die technologische Entwicklung in den kommenden Jahren bestimmen werden.

Said Gutseriev, Gründungspartner von Larnabel Ventures, erklärte: „Die Förderung innovativer Technologien steht seit langem im Mittelpunkt der Anlagestrategie von Larnabel. Die Finanzierung und Zusammenarbeit mit technisch versierten Unternehmern erweist sich zunehmend als eines der profitabelsten, nachhaltigsten und lohnendsten Projekte für jede Investmentfirma. Wir stehen an der Schwelle einer technologischen Revolution, und es ist für Investoren unerlässlich, die Richtung des Fortschritts zu erkennen und Unternehmer zu unterstützen, die diese Zukunftstechnologien der Öffentlichkeit so schnell wie möglich zugänglich machen wollen."

Eldar Vagapov, Managing Partner bei Larnabel Ventures, fügte hinzu: „Dieses Jahr wird ein entscheidendes Jahr für Technologieinvestitionen in ganz Europa sein. Im Zuge der Erholung von der Covid-19-Pandemie haben Unternehmer die Möglichkeit, in neue und aufregende innovative Bereiche zu expandieren. Bei Larnabel Ventures waren wir kürzlich mit einigen der weltweit disruptivsten und aufregendsten Technologien konfrontiert. Wir treiben unsere Investitionen voran und es ist dabei stets unsere Priorität, die Grundlagen für die nächste Generation von Technologieführern und Branchenpionieren zu legen."

2021 wurde das Portfolio von Larnabel Ventures um Ellevate erweitert, die Grassroots-Fußball-App, die jungen Spielern in Großbritannien die Möglichkeit bietet, entdeckt zu werden. Der Venture Fund finanzierte auch DailyPay, den in den USA ansässigen digitalen Wallet-Service, mit dem Mitarbeiter in Echtzeit auf ihre Einnahmen zugreifen können. Ein weiteres Flaggschiff-Investment von Larnabel Ventures war GFN.RU, der GeForceNow-Cloud -Gaming-Partner aus Osteuropa. Die Arbeit, die GeForceNow leistet, ist ein Beweis für den raschen Übergang zur verstärkten Integration der physischen Welt mit dem Metaversum, das bereits merklich im Gange ist.