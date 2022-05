Odin Automotive

BEI DEM GESPRÄCH DABEI SEIN: ODIN AUTOMOTIVE GIBT NEUE UNTERNEHMENSAUSRICHTUNG UND MARKENIDENTITÄT BEKANNT

Luxemburg (ots/PRNewswire)

Live-Pressekonferenz am 19. Mai markiert den ersten jährlichen „Transformation Day" des Unternehmens

Odin Automotive S.à r.l., eine von globalen Automobilexperten geführte Automobil-Holding, wird am Donnerstag, den 19. Mai um 9:00 EST/15:00 CET eine Live-Pressekonferenz abhalten, um die Umwandlung des Unternehmens in seine nächste Phase mit einer neuen erweiterten Geschäftsausrichtung und Markenidentität anzukündigen. Die Veranstaltung markiert auch den ersten jährlichen „Transformation Day" des Unternehmens, der sich darauf konzentriert, den Weg der Gesellschaft zu einem saubereren Transport von Waren und Personen auf der letzten Meile zu beschleunigen.

Im Januar dieses Jahres gab Odin die Übernahme des deutschen Elektrofahrzeugherstellers StreetScooter Engineering (StSE) von der Deutschen Post DHL (DPDHL) bekannt und begann nur drei Wochen später mit der Produktion seiner elektrischen leichten Nutzfahrzeuge unter dem neuen Eigentümerteam. Über 20.000 StreetScooter-Fahrzeuge sind bereits in Flotten in Europa und Asien im Einsatz. Ende März kündigte das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem kanadischen Crowd-Sourced-Delivery-Anbieter GoFor an, um bis Ende 2023 über 3.500 seiner Elektrofahrzeuge nach Nordamerika zu bringen.

„Die Übernahme eines Unternehmens mit mehr als sieben Jahren Erfahrung in der Herstellung und dem Betrieb von elektrischen Lieferflotten in großem Maßstab bietet uns eine unvergleichliche Grundlage, um die Zukunft dieser Branche zu definieren und zu beschleunigen", sagte Stefan Krause, CEO/Vorsitzender von Odin. „Momentan ist die Elektrifizierung ein komplexer und einschüchternder Prozess, der nur für einen kleinen Prozentsatz der Flottenbesitzer zugänglich ist. Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass jemand daran arbeitet, dies zu ändern, und genau darum geht es bei unserem Transformation Day 2022."

Der Transformation Day 2022 umfasst Live-Präsentationen von Krause und Chief Marketing and Sales Officer Gernot Friedhuber, Beiträge von wichtigen externen Partnern, die in der Telefonkonferenz vorgestellt werden, sowie eine moderierte Fragerunde für die gesamte Gruppe der Vortragenden. Alle sind eingeladen, über den folgenden Link teilzunehmen: https://vimeo.com/event/2086111 und eine Vorreiterrolle im Bereich des Transports auf der letzten Meile einnehmen.

Informationen zu Odin Automotive S. à r.l.

Odin Automotive ist eine Automobil-Holding, deren Mitarbeiter in ganz Europa, Asien und Nordamerika zusammenarbeiten, um den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile emissionsfrei zu gestalten. Odin wird von erfahrenen Führungskräften geleitet, die seit 30 Jahren an der Spitze der Automobilbranche tätig sind. Nach dem bahnbrechenden Wandel in großen Auto- und Logistikunternehmen sowie bei EV-Start-ups und -Tech sind sie mehr als bereit für die Aufgabe, die Elektrifizierungsgleichung auch für gewerbliche Flotten zu lösen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.odinev.com.

press@odinev.com

h.neumann@bmb-consult.com