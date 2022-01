Luna Solutions LLC

1-800 Contacts kündigt neues Unternehmen an, das sich auf B2B-Sehtechnologien und -Dienstleistungen konzentriert

Draper, Utah (ots/PRNewswire)

1-800 Contacts gibt die Gründung eines eigenständigen Unternehmens, Luna Solutions, bekannt, das sich auf die Bereitstellung von Technologien und Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Bildverarbeitung konzentriert. Das Unternehmen bietet 20 integrierte Technologien und Dienstleistungen an - von Telemedizin-Plattformen für die Verschreibung von neuen und erneuerten Brillen und Kontaktlinsen über die virtuelle Anprobe von Brillen und ein digitales Pupillendistanz-Tool bis hin zum Versand von Brillen und Kontaktlinsen und mehr. Dieses Lösungspaket ermöglicht es Brillenhändlern, Marken und Ärzten, ihr Kundenerlebnis sowohl online als auch in den Geschäften zu modernisieren.

Das neue kombinierte Unternehmen wird unter der Marke Luna firmieren. Luna bedeutet im Lateinischen „Mond" und verweist auf ihre Vision einer qualitativ hochwertigen, erschwinglichen und für alle zugänglichen Vision.

„Wir haben uns immer auf die ständige Suche nach einem besseren Weg für das Sehen konzentriert. Wir verfolgen einen kundenorientierten Ansatz, um den Kauf von Brillen und Kontaktlinsen einfach und erschwinglich zu machen. Wir wussten, dass wir unsere Partnerschaften mit anderen Einzelhändlern und Ärzten ausbauen mussten, um unsere Reichweite zu vergrößern", so John Graham, CEO von 1-800 Contacts.

Luna ist ein separates Unternehmen, das zusammen mit 1-800 Contacts geführt wird und aus dem Zusammenschluss von Premium Vision, Ditto, 6over6 und ExpressExam hervorgegangen ist. Premium Vision bietet Kontaktlinsenabwicklungsdienste und eine E-Commerce-Site-Plattform für andere Einzelhändler im Bereich Optik an. Im Jahr 2021 kündigte 1-800 Contacts die Übernahme von Ditto an, dem führenden Unternehmen für virtuelle Brillenanprobe, und teilte seine Absicht mit, Ditto mit 6over6 zu kombinieren, das sie 2019 übernommen haben. 6over6 hat die weltweit erste mobile App für subjektive Refraktion in medizinischer Qualität entwickelt, mit der Kunden nur mit einem Smartphone ein neues Rezept erhalten können. ExpressExam ist eine telemedizinische Plattform zur Erneuerung von Rezepten, die Kunden mit Augenärzten verbindet, um ein Kontaktlinsen- oder Brillenrezept online zu erneuern.

„Wir freuen uns, die komplementären Fähigkeiten von Ditto, 6over6, Premium Vision und ExpressExam zusammenzubringen, um das Unternehmen Luna zu gründen. Diese Produktreihe ist in der Branche unübertroffen und schafft schlüsselfertige Lösungen, die es unseren Kunden wesentlich einfacher machen, die digitale Transformation erfolgreich durchzuführen, die sie für ihren zukünftigen Erfolg benötigen", fügt Kellen Fowler, Präsident von Luna, hinzu. Vor seiner Tätigkeit bei Luna war Kellen SVP für Strategie und Geschäftsentwicklung bei 1-800 Contacts. In dieser Funktion war er maßgeblich am Aufbau von ExpressExam, am Wachstum von Premium Vision, an der Übernahme von 6over6 und Ditto und an der Entwicklung der Strategie für deren Zusammenführung zu einem einheitlichen Unternehmen beteiligt.

Luna in Zahlen

130 Mitarbeiter in Israel und den USA.

75M+ jährliche Nutzer

26 Patente und mehrere Zertifizierungen

65 Länder mit Luna-Kunden

Informationen zu Luna

Luna bietet eine unübertroffene, integrierte Suite von Technologien und Dienstleistungen für zukunftsorientierte Brillenhändler, Marken und Ärzte auf der ganzen Welt. Wir helfen Ihnen, den Kauf von Brillen und Kontaktlinsen online und in den Geschäften einfach und außergewöhnlich zu gestalten. Wir setzen unsere Lösungen auch ein, um den 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt, die eine Brille benötigen und keinen Zugang zu ihr haben, eine Sehhilfe zu bieten.

Presse Kontakt press@luna.io

Ressourcen

www.luna.io

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1734906/Luna_Solutions_LLC_Logo.jpg