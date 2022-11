Shutterstock, Inc.

Shutterstock schließt sich mit LG AI Research zusammen, um KI-Technologie voranzutreiben und die Kreativbranche zu revolutionieren

Mit der Entwicklung verantwortungsbewusst entwickelter KI-Tools für Designer und Vermarkter sind Shutterstock und LG führend bei der Vereinfachung des kreativen Prozesses für alle

Über seinen Contributor Fund wird Shutterstock weiterhin Künstler für ihren Beitrag zur Entwicklung dieser neuen KI-Technologie entschädigen

Aufbauend auf seinem Versprechen, seine Nutzern in die Lage zu versetzen, mit hervorragenden Inhalten und innovativen Tools über sich hinauszuwachsen, hat Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) heute seine langfristige Partnerschaft mit LG AI Research bekanntgegeben, um KI-betriebene Technologie voranzubringen. Durch die Kombination von Shutterstocks Metadaten und erstklassigen Inhalten mit den F&E-Fähigkeiten von LG AI Research werden die Unternehmen EXAONE, das KI-Bilderzeugungsmodell von LG, EXAONE Atelier, ein kreatives KI-Toolkit, und KI-basierte Bildunterschriften auf den Weltmarkt bringen. Es handelt sich um die neueste Initiative von Shutterstock, um seinen Partnern, Kunden und Mitwirkenden eine ethisch orientierte KI-Technologie in allen Phasen des kreativen Arbeitsprozesses zu bieten, während es weiterhin mit Branchenführern zusammenarbeitet, um die Zukunft der generativen KI verantwortungsvoll zu gestalten.

„LG AI Research hat eng mit Shutterstock als seinem zuverlässigsten und strategischsten Partner zusammengearbeitet, um EXAONE zu entwickeln, eine supergigantische KI, die kreative visuelle Bilder und Bildunterschriften auf der Grundlage einer einzigartigen multimodalen Architektur und einer riesigen Anzahl von Bildern und Texten erzeugen kann", erklärte Dr. Kyunghoon Bae, Leiter von LG AI Research. „Zusammen mit Shutterstock baut LG AI Research erfolgreiche kommerzielle Anwendungsfälle von EXAONE auf und erkundet brandneue Möglichkeiten auf der Grundlage von EXAONE Atelier, einem kreativen KI-Toolkit, das Designer und Schöpfer durch den Einsatz generativer KI inspirieren soll. Wir sind bereit, mit allen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um unsere Welt kreativer zu machen – inspiriert von KI und gestaltet von Menschen."

„Seit unserer Gründung vor fast 20 Jahren hat sich Shutterstock dazu verpflichtet, die Kreativität zu fördern, indem es seinen Nutzern die nötigen Zutaten zur Verfügung stellt, um ein makelloses künstlerisches Erlebnis zu schaffen", erklärte Paul Hennessy, Chief Executive Officer von Shutterstock. „Unsere Partnerschaft mit LG AI Research erfüllt diese Mission weiterhin, indem wir unseren Kunden KI-Tools zur Verfügung stellen, die die nicht-kreativen Teile des Prozesses durch KI-Bilderfassung automatisieren und Visionen durch generative KI-Modelle sofort umsetzen. Unabhängig davon, ob es sich um einen CMO oder einen freiberuflichen Kreativdirektor handelt, die KI-betriebenen Tools, die wir entwickeln, beseitigen zentrale Schwachstellen des kreativen Prozesses für alle und schaffen mehr Raum für Kreativität."

Erweiterung unserer Präsenz im Bereich generative KI Shutterstock hat sich für eine Partnerschaft mit LG AI Research entschieden, einem globalen Pionier in der generativen Forschung, der sich gleichermaßen einem ethischen Ansatz für die Entwicklung von KI-Technologie verschrieben hat. Das ausgeklügelte KI-Modell von LG AI Research, das in die Plattform von Shutterstock integriert wird, wird mit Millionen hochauflösenden Bildern und Metadaten von Shutterstock trainiert und wird textbasierte Befehle in Bilder umwandeln. Mitwirkende, deren Werke zum Trainieren des Modells verwendet wurden, werden über den Contributor Fund von Shutterstock entschädigt. Sie werden auch dann entschädigt, wenn neue generative Inhalte, die ihr geistiges Eigentum nutzen, von Kunden erstellt und lizenziert werden.

KI-Bildunterschriften: Eine Revolution für den kreativen Arbeitsprozess Die EXAONE-Technologie von LG AI Research kann außerdem Bilder in hochwertige Beschreibungen und Schlagworte umwandeln, um Inhalte zu beschreiben und zu kennzeichnen, was den Kunden helfen kann, Inhalte schneller zu finden. Durch die Integration dieser KI-Untertitelfunktion können die Kunden automatisch Etiketten und Beschreibungen zu den Inhalten hinzufügen, die sie hochladen und mit Shutterstock speichern. Das macht es einfach, organisiert zu bleiben und auf Anhieb die gesuchten Inhalte zu finden.

Ein kollaborativer Ansatz für Weiterbildung der Branche Laut einer von Shutterstock durchgeführten Umfrage sind zwei Drittel seiner Kunden und Mitwirkenden daran interessiert, mehr über KI-generierte Inhalte des Unternehmens zu erfahren. Um diesem wachsenden Interesse gerecht zu werden und bewährte Verfahren und Erkenntnisse mit der Branche zu teilen, werden Shutterstock und LG AI Research im Juni 2023 an Branchenpräsentationen teilnehmen, darunter an der IEEE/CVF-Konferenz über Computervision und Mustererkennung in Vancouver, und Veranstaltungen mitausrichten, um die weltweite Diskussion über die Entwicklung von neuen und ethischen KI-Modellen anzuregen.

Kunden und Mitwirkende können damit rechnen, dass diese Funktionen 2023 in die Plattform von Shutterstock integriert werden.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Shutterstocks umfassende Sammlung umfasst direkt und über die Tochtergesellschaften des Unternehmens erhältliche hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 424 Millionen Bilder und mehr als 27 Millionen Videoclips im Angebot.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Darüber hinaus ist das Unternehmen Inhaber von Splash News, der weltweit führenden Unterhaltungsnachrichten-Agentur für Redaktionen und Medienunternehmen in aller Welt; Pond5, dem weltweit größten Marktplatz für Videoinhalte; TurboSquid, dem weltweit größten Marktplatz für 3D-Inhalte; PicMonkey, einer führenden Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, einer High-End-Bilderkollektion; Shutterstock Studios, einem End-to-End-Kreativshop; Premium Beat, einer kuratierten , lizenzfreien Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, einer führenden Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für Medien weltweit; Amper Music, einer KI-gesteuerten Musikplattform, sowie von Bigstock, einem wertorientierten Media-Angebot an Archivmaterial.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

INFORMATIONEN ZU LG AI RESEARCH Das im Dezember 2020 als angeschlossenes Unternehmen des südkoreanischen Konglomerats LG Group gegründete Unternehmen LG AI Research zielt darauf ab, die nächste Epoche der künstlichen Intelligenz (KI) anzuführen. Durch optimale Forschungsumgebungen und den Einsatz modernster KI-Technologien soll eine vielversprechende Zukunft ermöglicht werden.

LG AI Research Forschung arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung der supergigantischen KI EXAONE. EXAONE steht für „Expert AI for Everyone", eine Experten-KI für alle, die LG mit verschiedenen Funktionen entwickeln will. Als multimodales supergigantisches KI-Modell, das sowohl sprachliche als auch visuelle Daten verarbeiten kann, unterscheidet sich EXAONE von früheren Modellen. Da die weltweit größten Lerndatensätze verwendet werden, ermöglicht diese riesige Datenmenge das bidirektionale Erstellen von Bildern und Texten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lgresearch.ai.

