SHUTTERSTOCK ERWIRBT SPLASH NEWS, EINES DER WELTWEIT FÜHRENDEN NETZWERKE FÜR UNTERHALTUNGSNACHRICHTEN

Diese Akquisition stärkt das Angebot von Shutterstock Editorial für Nachrichtenredaktionen mit einem globalen Fotografen-Netzwerk von mehr als 4000 Mitwirkenden und einem Archiv von über 27 Millionen Bildern von Prominenten, rote Teppich- und Live-Events.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute die Übernahme von Splash News bekannt, einem der weltweit führenden Netzwerke für Unterhaltungsnachrichten für Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen. Splash News ist seit mehr als drei Jahrzehnten eine führende Quelle für Bild- und Videoinhalte für Prominente, rote Teppich- und Live-Events; zu seinen Kunden gehören E! News, People, Daily Mail, TMZ, Dow Jones, Reach und News UK. Die umfassende Sammlung von Splash umfasst ein Archiv mit über 27 Millionen Bildern und ein Netzwerk von mehr als 4.000 Fotografen.

Diese Akquisition festigt das Angebot von Shutterstock Editorial für Nachrichtenredaktionen für seine weltweiten Kunden als die erste Adresse für einen unvergleichlichen Zugang zu exklusiven Premium-Inhalten. Der Newsroom beherbergt nun ein Archiv mit über 30 Millionen Bildern und einen Live-Feed mit 40.000 Bildern, die täglich von einem Netzwerk von über 4.000 Fotografen hochgeladen werden. Dies wird kombiniert mit The Vault, Shutterstocks Archiv mit über 60 Millionen Fotos und Videos, was es zu einer der größten Archivsammlungen der Welt macht. Shutterstocks Millionen von Kunden auf der ganzen Welt können sich nun über ihre Arbeiten informieren. Darüber hinaus ist die Splash-Plattform ein einfach zu bedienendes Tool für die Mitwirkenden, das für Transparenz sorgt und die Markteinführung im Rahmen einer vollständigen End-to-End-Erfahrung beschleunigt.

Die umfangreiche Sammlung von Splash bietet eine Chronik einiger der ikonischsten Momente der letzten drei Jahrzehnte - von Bildern von der Hochzeit von George Clooney und Amal Alamuddin 2014 in Venedig bis hin zu Fotos von „Bennifer", als sie sich 2002 trafen. Ein florierendes Archiv mit über 27 Millionen Bildern ergänzt das Archiv von Shutterstock Editorial mit über 60 Millionen Titeln und macht es zu einem der größten redaktionellen Foto- und Videoarchive der Branche. Kombiniert wird dies mit dem erstklassigen Service eines Teams von Marktexperten, die die wichtigsten aktuellen Geschichten, Archiv- und UGC-Inhalte verpacken, um unsere globalen Kunden dabei zu unterstützen, die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat Splash in der Unterhaltungsbranche einen hohen Wiedererkennungswert und Vertrauen aufgebaut. In mehr als drei Jahrzehnten hat Splash ein treues, wachsendes Netzwerk von über 4.000 Fotografen auf der ganzen Welt aufgebaut, die täglich über 20.000 Bilder hochladen. Hinzu kommen über 20.000 Bilder, die jeden Tag in Shutterstock Editorial hochgeladen werden.

„Splash gilt seit Jahrzehnten als der beste Anbieter von Premium-Prominenten- und Unterhaltungsinhalten, und mit dieser Übernahme dominiert Shutterstock die Kategorie Unterhaltung,"sagte Jamie Elden, Chief Revenue Officer von Shutterstock. „Die Aufnahme von Splash in The Newsroom bietet unseren Kunden weltweit ein unvergleichliches Erlebnis durch unseren einzigartigen Concierge-Service, unsere umfassende Berichterstattung über Veranstaltungen und eine der größten Archivsammlungen der Welt."

„Splash ist eine etablierte und angesehene Marke, die einige der bedeutendsten Momente der Popkultur in Szene gesetzt hat, und wir freuen uns sehr, sie in der Shutterstock-Familie willkommen zu heißen", sagte Candice Murray, Vice President of Editorial bei Shutterstock. „Die Fusion von Splash, einer angesehenen Traditionsmarke, und dem Shutterstock Newsroom, einem gehobenen Premium-Service-Angebot, wird es uns ermöglichen, unser Unterhaltungsgeschäft zu erweitern. Mit diesem Zusammenschluss positionieren wir Shutterstock als Marktführer im Unterhaltungsbereich und versorgen unseren weltweiten Kundenstamm mit erstklassigen redaktionellen Inhalten."

Die Details des Deals wurden nicht bekannt gegeben.

