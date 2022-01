History Art

History Art: Playmobil-Kunstwerk zeigt der jungen Generation die Schrecken von Auschwitz

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Zum Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, die am 27. Januar vor 77 Jahren stattfand, schuf der Amsterdamer Künstler Ben Mechanicus (4. Mai 1963) ein zeitgenössisches Kunstwerk. Indem er Spielzeugfiguren von Playmobil in einem Animationsvideo verwendet, möchte er jüngeren Generationen zeigen, was dort während des Krieges geschah, ohne die Bilder zu grausam zu gestalten.

„Alle Fotos und Videos aus dieser Zeit sind schwarz-weiß oder körnig. Die heutige Generation mit ihren Smartphones und ihrer Videokultur hat damit nichts mehr zu tun. Mit dieser Animation wollte ich etwas Visuelles und Beeindruckendes für alle Altersgruppen schaffen", sagt Ben Mechanicus. „Ich zeige den gesamten mechanischen Prozess der Ausrottung einer Rasse, so wie er war. So etwas gibt es für junge Menschen noch nicht."

Der kurze Animationsfilm schildert in aller Stille die unsägliche Geschichte der Opfer, die von den Nazis systematisch ermordet wurden. Von der Anreise mit dem Zug, über das Abstellen des Gepäcks bis hin zum Haareschneiden und Entkleiden. Dann das Einsperren in die Gaskammer, die Vergasung, die Beseitigung und Verbrennung der Leichen und sogar das Ziehen der Goldzähne. Trotz der Spielzeugfiguren wirken die Gewalt, die Hinrichtungen durch Erschießungskommando und Galgen immer noch erschreckend.

Mechanicus hat sein Werk dem Rijksmuseum angeboten. Obwohl das Museum keine zeitgenössische Kunst sammelt, war der Kurator für das 20. Jahrhundert, Harm Stevens, dennoch beeindruckt. Er nennt die Geschichtskunst „eine grausame Erfahrung".

Nach Ansicht von Mechanicus hat ein Künstler eine wichtige, ausdrucksstarke Rolle in sozialer Hinsicht. „Alle meine Ideen, alle meine gesellschaftlichen Visionen dieser Zeit setze ich in Kunstwerke um, die eine Interaktion um den Kern des Werks herum erzeugen", sagt er.

In einem früheren Werk wie „The nine of why" beschämte er Gewalt, Krieg, Wut und Hass, in seinem Werk „The right to exist" anonyme Samenspender. „Eine wahnsinnige Tat", sagt er. „Wie kann man jemandem die Hälfte seiner Existenz vorenthalten, in Vergangenheit und Gegenwart?"

Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurde am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit. Von den 1,3 Millionen Menschen, die dorthin deportiert wurden, starben etwa 1,1 Millionen. Der Befreiung wird in der ganzen Welt gedacht. Das Animationsvideo History Art von Mechanicus ist kostenlos erhältlich: https://we.tl/t-ab72exUSKO.