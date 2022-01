Morawa Digital GmbH

Morawa Digital digitalisiert den Profi- und Breitensport

Wien/Innsbruck (ots)

Morawa Digital ist ab sofort einziger Streaming-Anbieter in Österreich mit vollautomatisierten Kamerasystemen mit einer Latenzzeit (Verzögerung) unter 5 Sekunden...

Die Morawa Gruppe steht seit 140 Jahren für Verlässlichkeit und Innovation. Mit 800 Mitarbeiter:innen zählt Morawa zu den wichtigsten Familienunternehmen Österreichs. Seit nunmehr einem Jahr hat Morawa sein Geschäftsfeld auch in den digitalen Bereich erweitert.

Wolfgang Rick, CEO der Morawa-Group, hat gemeinsam mit seinem Team von IT Spezialisten an einer Streaming und Analyse Plattform für Sportvereine im DACH-Raum gearbeitet. Verwirklicht werden konnte dieses Vorhaben bereits mit verschiedenen Kunden wie der Kronenzeitung, dem Tiroler Eishockeyverband und internationalen Partnern. Das Ergebnis ist eine Innovation des Streaming-Bereiches. Sportvereinen wird es fortan ermöglicht auf eine Whitelabel-Videoplattform (eine auf die Kundschaft anpassbare OTT-Plattform) zurückgreifen, welche offen für alle gängigen automatischen Live-Kamerasysteme ist und bereits über Datenschnittstellen zu Hockeydata, Fußballösterreich sowie Wettanbietende verfügt. „Internationalität auf den Fundamenten eines Österreichischen Familienkonzerns sind die klaren Stärken von Morawa. Im Medienbereich arbeiten wir mit 600 Partnern auf der ganzen Welt und im Bereich des Sportstreamings konnten wir ebenfalls die Weltmarktführer für Partnerschaften gewinnen“, erläutert Wolfgang Rick.

Produktmanagerin Isabella Kresche, selbst Profisportlerin (ÖFB Frauen Nationalteam) unterstreicht diese Kooperationen: „Neben dem Fanerlebnis ist vor allem die Digitalisierung des Trainings am Puls der Zeit. Im Gegensatz zu den oft erhältlichen Consumerlösungen habe ich in der Produktentwicklung starken Bedacht auf internationale Profisysteme gesetzt. Es muss jedem Verband klar sein, dass diese Systeme zukünftig in der Ausbildung des Nachwuchses mindestens so wichtig sein wird wie Qualität der Infrastruktur und analogen Trainingsmittel.“

Die neue Plattform setzt neue Maßstäbe am Markt. Von nun an ist es jedem Verband, Verein oder auch Medienunternehmen möglich ein eigenes Streaming Service anzubieten. Live- und On-Demand-Videos sind an das eigene Design und Branding angepasst. Im Cloudstudio werden automatisch Highlights erstellt, Zusammenfassungen gerendert, Sponsorenlogos eingebaut sowie embedded Links erstellt und verwaltet. Auch an die Monetarisierung mittels Abonnements und Einmalzahlungen wurde gedacht. Mit einem Klick verschwindet ein Livestream hinter der Paywall und der Verein bekommt das Geld von Fans direkt auf das eigene Konto bezahlt. Eine eigene Web-App macht es möglich diese Plattformen, im Eigendesign und ohne Mehrkosten, als App auf Mobiltelefonen etc. zu verwalten.

„In der Entwicklung der Plattform sind unsere beinahe 20-jährige Erfahrung im Broadcasting am österreichischen Markt eingeflossen“, betont Hannes Rangger CTO (technischer Leiter) und führt diesen Gedanken weiter fort: „Mit internationalen Partnern wie Spiideo, Bitmovin, Pixellot und vielen mehr können wir dem österreichischen Markt eine Plattform zur Verfügung stellen, die denselben Playerstandards wie jenen von Netflix entspricht. Weiters bieten wir Livekameras, sowie Analysen von den unangefochtenen Weltmarktführern an.“

im letzten Jahr konnten zudem zwei der wichtigsten Probleme im Bereich Sportstreaming beseitigt werden. Morawa Digital verfügt nunmehr als einziger Anbieter in Österreich über ein komplett automatisiertes Kamerasystem Angebot, welches Latenzzeiten unter 5 Sekunden (echtes Livebroadcasting) bietet sowie mit Internetbandbreiten unter 5 Mbit Upload arbeiten kann. „Niedrige Latenz und niedrige Bitrate sind die absoluten Gamechanger im Bereich der automatisierten Produktionen. Bisher waren 10 – 30 Mbit Upload sowie Latenzzeiten von 110 Sekunden – 20 Minuten die Hauptprobleme bei der Übertragung“, erläutert Rangger.

Für 2022 stehen folgende technische Themenbereiche an: