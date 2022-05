CoinEx Global Limited

CoinEx mit neuem Markenslogan: Macht Kryptohandel einfacher

Hongkong (ots/PRNewswire)

Im Dezember 2020 hatte CoinEx den Markenslogan „Where Innovative Digital Assets Gather" eingeführt, der die Wachstumsstrategie der Plattform festlegte: den Benutzern innovative, qualitativ hochwertige Projekte anbieten und ihnen dabei helfen, die neuesten Trends zu erfassen und neue Möglichkeiten zu nutzen. Gemäß diesen Prinzipien priorisiert das Token-Listing-Team von CoinEx immer die Auflistung von qualitativ hochwertigen Kryptos und blendet Quantität niemals aus. Ein solch strenger trichterförmiger Screening-Prozess ermöglicht es den Benutzern nicht nur, erstklassige Assets zu ermitteln und den Mitbewerbern voraus zu sein, sondern verschafft CoinEx auch einen guten Ruf, der sowohl der Plattform als auch den Benutzern Win-Win-Ergebnisse eingebracht hat.

Im Laufe des Jahres 2021 hat CoinEx mehr als 300 Premium-Kryptowährungen notiert. Gleichzeitig zählte die Unterstützung der Nutzer bei der Auswahl innovativer digitaler Assets nicht mehr als Wachstumsziel. Stattdessen ist es zur Norm geworden, alle herausragenden Kryptos an der Börse aufzulisten. Da sich der Krypto-Markt ständig weiterentwickelt, strömen immer mehr Nutzer in die Blockchain-Branche.

Der Mangel an Wissen über Blockchain, die hohen Schwellenwerte der Handelsplattformen sowie die komplexen Abläufe des Kryptohandels verwirren und entmutigen Einsteiger jedoch häufig. Daher sollte CoinEx nicht nur die Bereitstellung innovativer digitaler Assets anstreben. Vielmehr sollte den Einsteigern dabei geholfen werden, ihre erste Krypto-Transaktion leichter abzuschließen, von der bequemeren Zirkulation von Krypto-Assets profitieren zu können und gemeinsam mit den Nutzern die Welt per Blockchain zu einem besseren Ort zu machen.

Zu diesem Zweck hat CoinEx beschlossen, einen ganz neuen Markenslogan einzuführen: Macht Kryptohandel einfacher. In Zukunft wird CoinEx als Brücke zwischen den Benutzern und der Kryptowelt fungieren. Als Tor zum Krypto-Raum wird die Börse mehr Benutzern dabei helfen, jede Krypto-Transaktion ganz einfach abzuschließen und das seit langem bestehende Stereotyp zu zerschlagen, die Blockchain-Industrie sei unzugänglich.

Auf CoinEx (sowohl im Web als auch in der mobilen App) können die Benutzer einfach und bequem, von überall aus und zu jedem Zeitpunkt mit Kryptowährungen handeln. CoinEx strebt nach klarem Produktdesign und einfachen Abläufen, so dass die Benutzer sofort mit den CoinEx-Produkten loslegen und mit Kryptowährungen handeln können. Mittlerweile bietet die Börse ein umfassendes, professionelles Hilfezentrum an, das die Benutzer von den grundlegenden Abläufen bis hin zu fortgeschrittenen Handelstaktiken begleitet. Auf CoinEx haben alle Benutzer Zugriff auf detailliertes Fachwissen rund um Blockchain und umfassende Anleitungen zum Trading. Dank des Hilfezentrums können sich auch Krypto-Neulinge mühelos in der Kryptowelt orientieren.

Während des letzten Jahrzehnts hat sich die Blockchain-Branche stark verändert, und der intensive Wettbewerb zwischen den einzelnen Krypto-Handelsplattformen gehört ebenfalls der Vergangenheit an. In einer Welt, in der die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen weiter steigt, spielt der Kryptomarkt eine wichtige Rolle im Finanzsektor. Eine wachsende Anzahl neuer Benutzer wird sich für den Blockchain-Bereich interessieren. CoinEx ist sich bewusst, dass die Blockchain-Welt den Beitrag von mehr Einzelpersonen erfordert, und wir können nur dann mehr Anstrengungen unternehmen, um den Blockchain-Sektor zu verbessern, wenn wir die Branche mehr Benutzern zugänglich machen, die Art und Weise ändern, wie Vermögenswerte gehandelt werden, und die Beschränkungen der konventionellen Finanzierung aufbrechen.

„Macht Kryptohandel einfacher" ist nicht nur ein Slogan — es ist eines der Hauptziele und eine Wachstumsstrategie von CoinEx. Der Börse plant, zu der Brücke zu werden, die Benutzer und Kryptowelt miteinander verbindet. Als Tor zum Krypto-Raum zielt CoinEx darauf ab, den Krypto-Handel zu erleichtern.

