Debrunner Koenig Gruppe übernimmt PC-Tech SA

St. Gallen

Die Debrunner Koenig Gruppe übernimmt die PC-Tech SA mit Sitz in Penthalaz VD. Das Unternehmen hat sich während der vergangenen Jahre zu einem Spezialisten für die Vorfabrikation im Bereich Haustechnik entwickelt. Mit der Übernahme der PC-Tech SA baut die Debrunner Koenig Gruppe ihr Dienstleistungsangebot für Installateure aus.

Die in Penthalaz VD ansässige PC-Tech SA hat sich während mehr als 20 Jahren erfolgreich auf die Vorfabrikation im Bereich Haustechnik fokussiert und sich in der Westschweiz zu einem gefragten Spezialisten entwickelt. Um ihre Zukunft nachhaltig zu sichern, hat PC-Tech SA in der Debrunner Koenig Gruppe einen idealen Partner gefunden. Beide Unternehmen sind überzeugt, dass eine optimale Nachfolgelösung gefunden wurde und nun der nächste Entwicklungsschritt vollzogen werden kann. Die Stärken beider Unternehmen ergänzen sich optimal, wodurch für die Kunden Mehrwerte geschaffen werden.

Grösseres Dienstleistungsangebot und lokale Kundennähe stärken

Mit der Integration der PC-Tech SA vergrössert die Debrunner Koenig Gruppe ihr Dienstleistungsangebot und verstärkt die lokale Kundennähe in der Westschweiz. Das Handelsunternehmen wird dadurch insbesondere im Bereich Haustechnik ihr Angebot ausbauen und neue Lösungen in Bauprojekte einbringen können. Die Debrunner Koenig Gruppe möchte so in enger Zusammenarbeit mit den Kunden massgeschneiderte Lösungen entwickeln und auch über die Westschweiz hinaus eine hochwertige Vorfabrikation anbieten.

Geschäftsleiter und Mitarbeitende bleiben weiterbeschäftigt

Für Kunden und Geschäftspartner der PC-Tech AG ändert sich nichts. Michel Pellouchoud als Geschäftsleiter sowie sämtliche Mitarbeitende bleiben dem Unternehmen erhalten. Auch der Firmenname und das Erscheinungsbild der PC-Tech SA bleiben bestehen.

www.d-a.ch/pc-tech

Debrunner Acifer AG

Die Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" am Markt tätig. Mit dem Bereich "Stahl & Metalle" bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich "Technische Produkte" deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.

Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.

www.d-a.ch

PC-Tech SA

Die PC-Tech SA beschäftigt an ihrem Standort in Penthalaz (VD) 18 Mitarbeitende und bietet seit über 20 Jahren die Vorfabrikation im Bereich Haustechnik wie Trinkwasser, Abwasser, Heizung und Lüftung an. Der erfolgreiche Vorfabrikations- Spezialist ist vor allem in der Westschweiz tätig.

www.pc-tech.ch