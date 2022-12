Future Minerals Forum unterstützt Denkfabriken bei Förderung von Innovationen und Entwicklung einer Vordenkerrolle

London (ots/PRNewswire) - Seine Exzellenz Khalid Al-Mudaifer, Vizeminister für Bergbauangelegenheiten, Ministerium für Industrie und Bodenschätze, Königreich Saudi-Arabien, plädierte für dringende Investitionen in die Gewinnung von Mineralien und Metallen sowie in die Wertschöpfungsketten in Saudi-Arabien. ...

