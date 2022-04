Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr-Weiterbildungskurs Offiziere in Vaduz

Vaduz (ots)

Der Weiterbildungskurs für Offiziere der Feuerwehren steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themas "Waldbrand". Da die Bekämpfung eines Waldbrandes eine Verbundaufgabe ist, nehmen neben der Feueroffizieren auch die Förster des Landes teil. Der Kurs unter der Leitung von Kurskommandanten Günther Hoch aus Triesen findet am Freitag, 22. April und am Samstag, 23. April 2022 in Vaduz rund um den Forstwerkhof statt.

Nachdem die Teilnehmer 2019 bereits das Grundwissen zum Thema Waldbrand erworben haben, vertiefen sie nun die Einsatztechnik und Einsatztaktik bei dieser speziellen Einsatzart. Insbesondere lernen die Teilnehmer auch die Rollenverteilung zwischen Forst und Feuerwehr in der Einsatzleitung kennen und wissen um die Aufgaben des jeweiligen Partners. Die gemeinsame Ausbildung von Feuerwehr und Förstern ist ein Garant für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei einem allfälligen Waldbrandereignis.