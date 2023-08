Hut 8 Mining Corp

Aktionäre von Hut 8 können jetzt über die Fusion von Gleichen mit der US Bitcoin Corp abstimmen

Die Stimmabgabe muss 8. September 2023 bis spätestens 16 Uhr Eastern Time (UTC-4) erfolgen.

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten auf Innovation ausgerichteten Pioniere im Bereich des Digital Asset Mining und Anbieter einer Hochleistungsrechnerinfrastruktur gab heute bekannt, dass die Abstimmung hinsichtlich des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses mit der amerikanischen Data Mining Group, Inc., die als US Bitcoin Corp („USBTC") firmiert, nun offen ist.

SDie Aktionäre können über die vorgeschlagene Unternehmenszusammenführung abstimmen, in Folge derer sich Hut 8 und USBTC in einer Fusion auf Aktienbasis unter Gleichen zusammenschließen (die „Transaktion"). Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Hut 8 Corp. („New Hut") tragen und ein Unternehmen mit Sitz in den USA sein. New Hut beabsichtigt, seine Aktien nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq und der TSX unter dem Handelssymbol „HUT" zu notieren, vorbehaltlich der Genehmigung der Nasdaq und der TSX. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.

New Hut verfügt voraussichtlich über:

7,5 EH/s installierte Self-Mining-Kapazität und 253 MW Gesamtenergie an sechs Standorten mit derzeitigem Self-Mining-Betrieb

220 MW an Hosting-Infrastruktur in King Mountain, Texas (im Besitz des King Mountain Joint Ventures)

Verwaltung des Infrastrukturbetriebs mit einer Leistung von 680 MW an den Standorten Kearney, Nebraska, Granbury, Texas, und King Mountain, Texas

825 MW an verwalteter Gesamtleistung

Die installierte Self-Mining-Kapazität von 1,7 EH/s am Standort King Mountain, Texas, gehört dem King Mountain Joint Venture, an dem USBTC neben einem führenden Energiepartner mit 50 % beteiligt ist.



Die kombinierte Bilanz von New Hut wird voraussichtlich eine größere finanzielle Stabilität bieten, seine Fähigkeit zur Navigation von Marktzyklen verbessern und seine Fähigkeit zur Expansion und Investition in neue Chancen steigern.

Anweisungen zur Stimmabgabe für Aktionäre

Alle Aktionäre haben ihre vertrauliche Kontrollnummer per Post erhalten. Alle Aktionäre, die ihre Kontrollnummer nicht erhalten haben, sollten sich an unsere Bevollmächtigten zur Einholung von Vollmachten, Alliance Advisors, unter +1-888-511-2641 (gebührenfrei in Nordamerika) oder per E-Mail an Hut8@allianceadvisors.com wenden.

Aktionäre können auf folgende Weise abstimmen:

Online bei proxyvote.com unter der Verwendung der Kontrollnummer, die an die registrierte Adresse der Aktionäre gesendet wurde Telefonisch unter +1-800-474-7493 (Englisch) oder +1-800-474-7501 (Französisch) Auf dem Postweg durch Rücksendung des Formulars zur Abstimmungsanweisung, das an die registrierte Adresse der Aktionäre gesendet wurde

Fragen von Aktionären und Unterstützung

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen zu den Abstimmungsverfahren benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Bevollmächtigten zur Einholung von Vollmachten, Alliance Advisors, unter +1-888-511-2641 (gebührenfrei in Nordamerika) oder per E-Mail an Hut8@allianceadvisors.com.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigung durch die Aktionäre der Gesellschaft sowie der Aktionäre von USBTC, dem endgültigen Beschluss des Supreme Court of British Columbia über den Antrag, der für den 15. September 2023 geplant ist, und anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Wenn alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen und die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt sind oder auf sie verzichtet wird, wird derzeit erwartet, dass die Transaktion bis zum 30. September 2023 abgeschlossen sein wird.

Informationen zu Hut 8

Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft ist das erfahrene Führungsteam von Hut 8 bestrebt, eine Computerinfrastruktur aufzubauen und diese zu betreiben, das Bitcoin-Mining, traditionelle Rechenzentren und neue Technologien, wie KI oder maschinelles Lernen zu unterstützen. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf High-Performance-Computing-Rechenzentren in British Columbia und Ontario, welche Cloud-Dienste, Co-Location, Managed Services, KI, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte in Süd-Alberta. Hut 8 ist seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie ausgezeichnet und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin von allen weltweit börsennotierten Unternehmen. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter@Hut8Mining.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse der Transaktion, einschließlich der Vermögenswerte und der Finanzlage des fusionierten Unternehmens, sowie die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Genehmigung der Aktionäre, gerichtliche Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks, böswillige Akteure oder Botnets, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, der Verlust oder die Zerstörung privater Keys, Erhöhungen der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, die Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, das Risiko von Momentum-Preisen, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit dem Austausch digitaler Vermögenswerte, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromversorgungsunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Ungewissheit bei der Entwicklung von kryptografischen und algorithmischen Protokollen, Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz digitaler Vermögenswerte, Versagen bei der Vorwegnahme technologischer Innovationen, die COVID19-Pandemie, Klimawandel, Währungsrisiko, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen der Leasingvereinbarungen, Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen, mögliche Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Mining-Standorte des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023 sowie in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval unter www.sedar.com und im EDGAR-Bereich der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.

Hut 8 Investorenkontakt: Sue Ennis

sue@hut8.io

Hut 8 Medienkontakt: Erin Dermer

erin.dermer@hut8.io

