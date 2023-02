LID Pressecorner

Betriebe für Bauernhof-Erlebnisse gesucht!

Medienmitteilung von «Schweizer Bäuerinnen & Bauern» vom 8. Februar 2023

«Tag der offenen Hoftüren» und «1. August-Brunch»: Zwei wertvolle Projekte, die als Brückenbauer zwischen Stadt und Land dienen, um das Vertrauen in die inländische Landwirtschaft zu stärken. Diese Anlässe sind so vielfältig wie die Bauernhöfe hierzulande und können nach eigenen Vorzügen gestaltet und umgesetzt werden. Melden Sie sich jetzt bis am 28. April auf www.bauernportal.ch für deren Durchführung 2023 an!

Der Saisonstart der durchgehend stattfindenden Stallvisite wird am Sonntag, 4. Juni 2023 mit dem Tag der offenen Hoftüren so richtig eingeläutet. Der Anlass kann von jedem Betrieb individuell nach seinen Vorzügen und Gegebenheiten gestaltet werden – Hofrundgänge, eine kleine Festwirtschaft oder ein Streichelzoo, all das sind nur einige Ideen, welche von jedem Betrieb anders umgesetzt werden dürfen. Die Stallvisite hingegen lädt die Besucherinnen und Besucher während des ganzen Jahres dazu ein, einen Bauernhof live zu entdecken und mitzuerleben. Sei es beim Melken der Kühe, beim Eintreiben der Hühner – alltägliche Arbeiten, welche der nicht-bäuerlichen Bevölkerung einen wertvollen Einblick in die Schweizer Landwirtschaft geben.

Der traditionelle 1. August-Brunch, welcher seit über drei Jahrzehnten Herr und Frau Schweizer auf die Höfe lockt, ist beliebter denn je. Die bodenständige Atmosphäre auf den Bauernhöfen sowie das mit viel Liebe und regionalen oder hofeigenen Produkten zubereitete Brunch-Buffet laden zum Verweilen und Schlemmen ein. Ob mit 30 Gästen auf einer Alp oder einer Besucherschar auf dem Scheunenvorplatz – das «Wie» des Brunchs ist dem Gastgeber überlassen! Dieses Erfolgsrezept wird bestätigt durch die Nachfrage der Schweizer Bevölkerung, welche klar höher als das bestehende Angebot ist.

Der Schweizer Bauernverband, die Projekt-Verantwortlichen der kantonalen Bauernverbände und die Sponsoren unterstützen mit Orientierungshilfen, Checklisten und Werbematerial sowie bei der Kommunikation rund um den Anlass. Alle diese Dienstleistungen für den Gastgeberhof sind kostenlos. Als Wertschätzung gibt es ein kleines Dankeschön für alle Betriebe, welche an einem Projekt teilgenommen haben.

Seien auch Sie Teil davon und leisten einen wertvollen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Schweizer Bäuerinnen und Bauern. Melden Sie sich am besten sofort, jedoch spätestens bis am 28. April 2023 auf www.bauernportal.ch an.

Rückfragen:

Schweizer Bauernverband, Mirjam Hofstetter, Co-Leiterin Kommunikation, 5201 Brugg, 056 462 51 11

LID, Maria Känel, Projektverantwortliche Stallvisite, 031 359 59 73

AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 614 04 74

AGIR, Karine Grize, Coordination de la Journée portes ouvertes à la ferme pour la suisse romande, 1000 Lausanne, 021 613 11 31

Unione Contadini Ticinesi, Carolina Pedretti, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 97

www.bauernportal.ch