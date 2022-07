V-Kitchen

Studie zur Nachhaltigkeit in der Küche: Worten folgen (noch) keine Taten

Zug (ots)

Wie kocht die Familie in der Deutschschweiz im Jahr 2022? Welchen Stellenwert geniesst die Nachhaltigkeit am Küchentisch? Damit befasst sich die aktuelle Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW in Kooperation mit V-Kitchen, der Koch-App von V-ZUG.

Studienergebnisse:

68.6% ist Nachhaltigkeit wichtig.

Vegetarier und Veganer sind mit 5% in der Minderheit.

72% kochen täglich frisch mit regionalen und saisonalen Zutaten.

Was bei den Familien in der Deutschschweiz auf den Tisch kommt und wer für die Menüplanung verantwortlich ist, hat das Team von Dr. Pia Furchheim untersucht. Die Wissenschaftlerin leitet das Nachhaltigkeits-Lab an der ZHAW.

Nachhaltigkeit: Ja, aber

Gemäss der Studie ist der Mehrheit der Familien in der Schweiz Nachhaltigkeit beim Kochen wichtig. Besonders engagiert sind die Familien bei einfach umsetzbaren Massnahmen, wie der Reduktion von Lebensmittelverschwendung. Auf Fleisch wollen Familien nicht verzichten.

72% kochen täglich frisch

Familien hierzulande sind kochfreudig: Gekocht wird was schmeckt - und dafür läuft der Herd in den meisten Haushalten mehrmals täglich heiss. "Familien achten darauf, dass die Mahlzeiten gesund sind und bevorzugen saisonale und regionale Zutaten", erklärt Roman Bleichenbacher, Studienpartner und Head Digital Product von V-Kitchen. Der Grossteil der Studienteilnehmenden bezeichnet sich als "Alles-Esser".

Zu den Studienresultaten: https://www.about.v-kitchen.ch/medien

Über V-Kitchen - Die innovative Koch-App

Besser kochen, nachhaltiger geniessen: V-Kitchen ist die App für abwechslungsreiche und nachhaltige Küche in der Schweiz. Intelligente Features wie Wochenplanung, Einkaufslisten und individuelle Rezept-Inspirationen sorgen für mehr Abwechslung am Tisch und eine ausgewogene Ernährung. Für die langfristig hohe Qualität der Inhalte auf V-Kitchen spannen aktuell 26 namhafte Partner wie Annemarie Wildeisen, Tiptopf und Marcel Paa aus dem V-Kitchen Ökosystem zusammen.