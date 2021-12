Allterco

Das preisgekrönte Unternehmen Allterco stellt mit der Produktreihe Shelly Plus die nächste Generation von Smart-Home-Lösungen vor und kündigt den Eintritt in den Markt für Heizungssteuerung an

Die Plus-Produktreihe zeichnet sich durch einen ultraschnellen Prozessor und verbesserte Sicherheitsfunktionen aus; das Unternehmen wird seine innovativen Lösungen auf der CES 2022 vorstellen

IoT Innovator Allterco, (BSE: A4L), der Hersteller der preisgekrönten Shelly-Reihe von Hausautomationsprodukten, hat mit der Produktreihe Shelly Plus die nächste Generation von Shelly-Geräten vorgestellt. Ausgestattet mit einem ultraschnellen ESP32-Prozessor und schnellerer Konnektivität über Bluetooth-Technologie, zusätzlich zur bewährten WLAN-Verbindung, baut die neue Produktlinie auf den robusten Integrationsfähigkeiten der Marke auf und bietet verbesserte Sicherheitsfunktionen, um die ultimative Erfahrung in der Hausautomation und -steuerung zu bieten. Das Unternehmen kündigte außerdem an, mit der Einführung seines intelligenten Heizungssteuerungsgeräts Shelly TRV einen neuen Geschäftszweig im Bereich der Hausautomation zu erschließen. Damit wird das Unternehmen ein langlebiges Produkt zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten und die großen internationalen Marken auf diesem Markt herausfordern.

Shelly Plus ermöglicht eine überragende Hausautomationssteuerung

Der weltweite Markt für intelligente Haustechnik wächst weiterhin rasant. Verbraucher und Liebhaber der Hausautomation sind auf der Suche nach hochwertigen intelligenten Geräten, die zuverlässig, innovativ und leicht zu integrieren sind. Mit der Einführung der Produktreihe Shelly Plus bieten die neuesten Relais von Shelly - Shelly Plus 1 und Shelly Plus 1PM - eine perfekte Steuerung für jede Smart Home-Umgebung.

Shelly Plus 1 wurde entwickelt, um die Hausautomation zu verbessern und die Beleuchtungssteuerung zu optimieren; Shelly Plus 1PM bietet eine erweiterte Steuerung für elektrische Geräte mit präziser Leistungsmessung. Zu den Merkmalen gehören unter anderem eine schnellere Konnektivität mit der Option der Bluetooth-Einbindung; ein verbessertes Gerätegehäuse mit kompakteren Abmessungen, so dass Shelly-Relais problemlos hinter jedem Wandschalter oder jeder Steckdose Platz finden; verbesserte Sicherheit mit der Temperatursensor-Software zur Vermeidung von Ausfällen und Überhitzungsrisiken; eine überarbeitete API-Schnittstelle mit standardisiertem RPC, die eine breite Palette von cloud-gebundenen und lokalen Integrationen ermöglicht.

Die neue Produktlinie von Shelly wurde mit Blick auf den Verbraucher entwickelt. Mit diesen neuen Funktionen gewährleisten die Shelly Plus Smart Relais, dass Heimwerker den Stromverbrauch überwachen und verwalten können, jedes elektrische Gerät automatisieren und steuern können, auf einfache Weise „intelligente" Szenen mit anderen Geräten im Heimnetzwerk einrichten können und benutzerdefinierte Skripte für personalisierte Automatisierungsfunktionen festlegen können.

Hocheffizientes Wärmemanagement

Angesichts rapide steigender Energiepreise suchen die Kunden zunehmend nach innovativen Smart-Home-Lösungen, die ihnen helfen, ihre Ausgaben zu optimieren und die Energienutzung so effizient wie möglich zu gestalten. Mit der Einführung von Shelly TRV - dem intelligenten thermostatischen Heizkörperventil - bietet Shelly eine Lösung, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Wärmenutzung zu optimieren und ihre Energiekosten entsprechend zu senken.

Shelly TRV wird über WLAN betrieben und ist mit einem Akku mit einer Lebensdauer von über 2 Jahren (basierend auf 5 Monaten Heizperiode) ausgestattet. Mit seinem eleganten Design, dem LED-Display und den berührungsempfindlichen Tasten ersetzt Shelly TRV das alte thermostatische Heizkörperventil und ermöglicht die Fernsteuerung des Heizkörpers von jedem Ort aus. Shelly TRV unterstützt 5 Schnellprofile mit jeweils 6 Temperaturpunkten, die es dem Benutzer ermöglichen, individuelle Einstellungen für eine effiziente Wärmenutzung vorzunehmen.

Ähnlich wie die übrigen Shelly-Geräte können Shelly Plus und Shelly TRV direkt ohne Hub über die Shelly Cloud App gesteuert werden. Darüber hinaus lassen sie sich problemlos in die gängigsten Hausautomationsplattformen und Sprachassistenten von Drittanbietern integrieren und mit anderen, bereits im Haus installierten intelligenten Geräten kombinieren.

Allterco Robotics wird auf der CES 2022 in Las Vegas am Stand Nr. 52239 vertreten sein

Informationen zu Allterco

Allterco JSCo ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Dabei stehen immer die Endnutzer und ihre Bedürfnisse immer Mittelpunkt. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team von jungen, talentierten Entwicklern, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 4 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA und wird demnächst eine Niederlassung in Deutschland eröffnen. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Allterco JSCo ist seit Dezember 2016 an der bulgarischen Börse und seit November 2021 an der Frankfurter Börse notiert, wo die Aktien der Holding unter der WKN A2DGX9, ISIN BG1100003166, Code A4L gehandelt werden.

