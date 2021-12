Bollé Safety

Bollé Safety lanciert die Brillenlinie ProBlu zum Schutz der Augen vor schädlichem Blaulicht

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire)

Bollé Safety, der weltweit anerkannte führende Hersteller von Schutzbrillen, hat heute ProBlu by Bollé Safety angekündigt, seine neue Linie von Schutzbrillen mit der fortschrittlichsten Blue-Blocker-Linsentechnologie, die Sehschäden durch schädliches blaues Licht verhindern soll. Die Nutzung digitaler Geräte mit LED-Technologien ist weltweit sprunghaft angestiegen, und mit dieser Nutzung geht eine erhöhte Exposition gegenüber blauem Licht einher, das von LED-Bildschirmen in höherem Maße ausgestrahlt wird als das natürliche Licht der Sonne. Dies ist zu einem zunehmenden Problem für die Gesundheit geworden, da eine erhöhte Exposition gegenüber blauem Licht mit einer Überanstrengung der Augen, langfristigen Netzhautschäden sowie negativen Auswirkungen auf das körperliche und geistige Wohlbefinden in Verbindung gebracht wird. Um die Exposition gegenüber blauem Licht zu bekämpfen und das Risiko dieser Gesundheitsprobleme zu verringern, besteht die neue ProBlu-Linie derzeit aus 19 verschiedenen Schutzbrillen für unterschiedliche Trägertypen, wobei ab 2022 auch Brillen mit Sehstärke erhältlich sein werden.

Diese Produktreihe wurde mit den fortschrittlichsten Technologien für eingebettete Blue-Blocker-Gläser, ProBlu 420 und ProBlu 445, entwickelt. Dabei werden Polycarbonat-Gläser verwendet, damit die dispergierten Pigmente blaues Licht bis zu 445 Nanometer (nm) blockieren können. In Kombination mit der blauen Antireflexionsbeschichtung auf der Innenseite der Gläser absorbiert die ProBlu 420-Produktreihe 100 % des schädlichen blauen Lichts bis 420 nm, wodurch sich die Augen des Trägers wohler fühlen und weniger belastet werden. Da die Zeit am Bildschirm zum Alltag eines jeden Menschen gehört, bietet ProBlu von Bollé Safety Produkte für das Berufs- und Privatleben des Trägers. Diese neue ProBlu-Linie umfasst Produkte, die auf vier Hauptzielgruppen zugeschnitten sind:

Industrial : Diese Brille, die sich an Personen in industriellen Arbeitsumgebungen richtet, vereint Schutz und Leistung und entspricht den internationalen Sicherheitsnormen, um das Sehvermögen des Trägers vor blauem Licht und anderen Gefahren in seinem Arbeitsumfeld zu schützen. Die Mitarbeiter an Arbeitsplätzen wie Forschungslabors, Automobilwerken, Baustellen sowie Öl-, Gas-, Bergbau- und Energieanlagen sind mit blauem Licht aus einer Vielzahl von Quellen konfrontiert. Daher wurde diese Brille mit der fortschrittlichsten Blue-Blocker-Glas-Technologie entwickelt, um unter allen Umständen ein Höchstmaß an Produktivität bei der Arbeit zu gewährleisten.

„Eine Reduzierung der Bildschirmzeit ist nicht immer möglich oder realistisch", erklärt Rubina Meunier, Vice President of Brand von Bollé Safety, „deshalb versuchen wir mit der Einführung von ProBlu, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, und ihnen eine Reihe von Möglichkeiten zu bieten, ihre Augen in allen Bereichen ihres Lebens vor blauem Licht zu schützen. Heutzutage kann sich die Zeit am Bildschirm unvermeidlich anfühlen, aber zumindest können wir sie mit unseren modernen Schutztechnologien sicherer und angenehmer gestalten. Wir bei Bollé Safety sind der Meinung, dass eine Blaulichtbrille nicht nur der Sicherheit der Augen dient, sondern auch das körperliche und geistige Wohlbefinden verbessert, die Fähigkeiten schärft und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht, so dass man sieht, was man alles tun kann."

Die gesamte Produktpalette von ProBlu by Bollé Safety ist weltweit bei ausgewählten Händlern und online erhältlich.

Informationen zu Bollé Safety

Bollé Safety hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Augenlicht eines jeden Trägers zu schützen. Bollé Safety ist eine globale Marke mit einer über 130-jährigen Tradition. Die erste Serie von Brillen für den industriellen und taktischen Schutz wurde 1950 auf den Markt gebracht. Bollé Safety basiert auf dem Wunsch, die beste verfügbare Technologie und Innovation zu nutzen, um nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen, die die Menschen über Jahre hinweg gerne tragen. Das Unternehmen hat sich bei denjenigen, die seine Produkte kennen, einen Ruf für hohe Qualität erworben, da Bollé Safety sein Markenzeichen, die Kombination aus Leistung, Passform und Komfort, ständig verfeinert, was zu einigen der technologisch fortschrittlichsten Schutzbrillen der Branche führt. Bollé Safety ist der weltweit führende Hersteller von Schutzbrillen, die von Industriearbeitern, Ersthelfern, Militärs, Schießsportlern, Gesundheits- und Reinraumfachleuten auf der ganzen Welt getragen werden. Seine Augenschutzprodukte werden von mehr als 20 Millionen Menschen in über 150.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern in allen Tätigkeitsbereichen getragen, in denen ein Risiko für die Augen und das Gesicht besteht.

