Dabeiyuzhou: der chinesische Digitalkünstler in Natively Digital 1.2, der ersten Auktion in Sotheby's Metaverse

"Sotheby's Metaverse" veranstaltet vom 18. Oktober bis 26. Oktober seine erste Aktion mit einer Sammlung "Natively Digital 1.2: The Collectors" mit 53 Werken von 19 NFT-Sammlern, darunter viele berühmte NFT-Projekte von XCOPY, Pak, CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, ArtBlocks usw.

"A Poetic Beach" aus dem Text Gene Project von Dabeiyuzhou, einem vom BCA-Netzwerk signierten Künstler des Sammlers Qinwen Wang , ist ebenfalls in dieser Auktion vertreten. Es ist das erste Mal, dass chinesische Digitalkünstler an einer Auktion von Sotheby's teilnehmen.

https://metaverse.sothebys.com/natively-digital/lots/a-poetic-beach

"A Poetic Beach"

Consciousness breeds new thinking/Melancholy beyond emotional calculation is anything but a dream/As loneliness and desolation reverberate throughout the world/in the graveyard of deconstruction/A sheer coldness unbearable by any soul emerges/The trace of a flaming silhouette/Is found on the tombstones of future/A glamorizing paradise in the east/Is the home of a stretch of beach praised in many poems/Which bear witness to the history of abstract thinking.

Dabeiyuzhou ist bei der Generation Z wegen seiner Cyberpunk-Kunstwerke besonders beliebt. Er ist als "orientalischer Cyborg" bekannt und hat in China eine große Fangemeinde. Im Jahr 2019 begann er die Serie "Text Gene Project". Als Initiator von Text NFT beschränkt sich das "Text Gene Project" nicht auf Text, sondern ist eine Kombination aus Text, Bild und menschlicher Stimme. Diese Serie, die als eine äußerst exquisite und transzendente virtuelle Welt bekannt ist, ist eine Kombination aus östlicher religiöser Kultur und Cyberpunk. Sie erforscht die unendlichen Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Mensch und Computer in der digitalen Kunst und im Metaverse der Zukunft.

Dabeiyuzhou ist einer der profiliertesten digitalen Künstler in Asien. Er wird von BCA Network vertreten und steht an der Spitze des asiatischen Meta-Digital Art Rankings. BCA Network ist eine der einflussreichsten und bekanntesten NFT-Plattformen in Asien. Seit 2018 konzentriert es sich auf die Bildung und Förderung der Kryptoart-Bewegung und setzt sich dafür ein, Chinas hochwertige digitale Kunstwerke in der Welt zu fördern. Bei der früheren Veröffentlichung von Dabeiyuzhou auf MetaOpus.co, einem von BCA Network gegründeten NFT-Emittenten und -Marktplatz, begannen drei neue Kunstwerke des Text Gene Project mit einem Mindestgebot von 0,001ETH und endeten mit dem höchsten Gebot von 27,5 ETH bei einem Gesamtumsatz von 74,5 ETH.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1665398/Dabeiyuzhou_Image.jpg