Neubau des Bundes in Zollikofen erhält Platin-Zertifikat für Nachhaltigkeit

Medienmitteilung, 31.01.2022

Der Verwaltungsneubau des Bundes am Eichenweg 3 in Zollikofen ist mit dem Platin-Zertifikat des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS Hochbau ausgezeichnet worden. Es ist bereits das dritte Nachhaltigkeitszertifikat für Bundesneubauten innert weniger Jahre. Der SNBS berücksichtigt bei Bauprojekten alle Bereiche der Nachhaltigkeit: Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Am 27. Januar übergab Christian Stünzi, Leiter Zertifizierung der Zertifizierungsorganisation SNBS, das Zertifikat und verdankte das Engagement des Bundes für nachhaltige Bauten. Beim Verwaltungsgebäude am Eichenweg 3 fallen unter anderem folgende Punkte ins Gewicht: Der Neubau ist nach den Labeln Minergie-P-ECO und «GI gutes Innenraumklima®» zertifiziert. Letzteres bescheinigt schadstofffreie Raumluft im Gebäude. Die Energiegewinnung erfolgt durch Erdsonden. Eine Photovoltaikanlage deckt rund einen Drittel des Strombedarfs des Gebäudes. Sämtliche für den Betrieb benötigte Energie wird CO2-frei erzeugt.

Die SNBS Hochbau-Zertifikate gibt es seit 2016 in den Stufen Silber, Gold und Platin. Der SNBS Hochbau berücksichtigt bei Bauprojekten mit Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt alle Bereiche der Nachhaltigkeit anhand von 45 Indikatoren. Bewertet werden nicht nur der Energiebedarf eines Gebäudes, sondern u.a. auch dessen Lebenszykluskosten, die Flora und Fauna der Umgebung, die Mobilität oder die regionale Wertschöpfung. Auch Faktoren im Hinblick auf Städtebau und Architektur oder eine offene und transparente Kommunikation spielen eine Rolle.

Nach der Auszeichnung mit Platin für das Verwaltungszentrum am Guisanplatz in Bern 2019 und Gold für den Verwaltungsneubau an der Pulverstrasse in Ittigen 2020 erhält bereits ein drittes Bundesgebäude ein Zertifikat des SNBS. Der Neubau am Eichenweg 3 in Zollikofen ist das Resultat der zweiten Bauetappe für das Verwaltungszentrum des Bundes auf dem Areal «Meielen» in Zollikofen. Mit der dritten Auszeichnung innerhalb von nur drei Jahren wird das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL für seinen konsequenten Fokus auf nachhaltiges Bauen belohnt.

Im Neubau in Zollikofen sind Teile des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation BIT untergebracht, ausserdem das Informatik Service Center des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (ISC-EJPD).

Der SNBS Hochbau ist ein Baustandard, der für Sie an alles denkt: Mit ihm bauen Sie nach allen Dimensionen der Nachhaltigkeit – heute für die Zukunft. Er ermöglicht es, die Bedürfnisse von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt umfassend in die Planung, den Bau und den Betrieb miteinzubeziehen.

Minergie-P bezeichnet Niedrigstenergie-Bauten und genügt maximalen Ansprüchen an Qualität, Komfort und Energie. Insbesondere wegen einer herausragenden Gebäudehülle. Der Zusatz ECO ergänzt die drei Minergie-Baustandards mit den Themen Gesundheit und Bauökologie.

