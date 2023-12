CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio veröffentlicht metaverse-basiertes virtuelles Fahrgeschäft durch die Welt der G-SHOCK-Haltbarkeitsprüfung

Tokio (ots/PRNewswire)

Das neue Erlebnis G-SHOCK THE RIDE ist das zweite Angebot an VRChat-basierten Inhalten von Casio

Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Veröffentlichung von G-SHOCK THE RIDE an, einer virtuellen Attraktion, die es den Benutzern ermöglicht, an den Haltbarkeitstests teilzunehmen, denen Casio die stoßfesten Uhren der G-SHOCK-Reihe unterzieht. Das vergnügungsparkähnliche virtuelle Fahrgeschäft ist über die soziale Virtual-Reality-Plattform VRChat zugänglich.

Im Oktober 2023 eröffnete Casio einen virtuellen G-SHOCK STORE auf VRChat, um metaverse-basierte Inhalte bereitzustellen, die den Besuchern Erfahrungen mit der Anpassung von G-SHOCK bieten, und um zu sehen, wie VRChat-Avatare aussehen, wenn sie von ihnen erstellte Uhren tragen. Der Bereich soll als Kontaktpunkt zwischen der Marke G-SHOCK und neuen Nutzern dienen.

Als zweites Angebot an VRChat-basierten Inhalten veröffentlicht Casio nun G-SHOCK THE RIDE, eine fahrgeschäftähnliche Attraktion, die Nutzern simulierte Erfahrungen mit futuristischen G-SHOCK-Haltbarkeitstests bietet.

G-SHOCK THE RIDE basiert zwar auf G-SHOCK-Haltbarkeitstests, die im Hamura F&E-Center, einem Entwicklungszentrum für die Uhren der Marke, durchgeführt wurden, geht aber weit darüber hinaus und beinhaltet eine Geschichte, die sich vorstellt, wie diese Haltbarkeitstests in der Zukunft aussehen könnten. Die Attraktion lädt die Nutzer ein, mit ihrem Avatar an Bord einer G-SHOCK zu gehen, als ob sie ein Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark betreten würden, um die Art von fantastischen, über die Realität hinausgehenden Erlebnissen zu genießen, die nur in Räumen der virtuellen Realität möglich sind. Neben dem unterhaltsamen, spielerischen Vergnügen, das G-SHOCK THE RIDE bietet, stellt die Attraktion einen Raum dar, der die wahre, realitätsnahe Weltanschauung von G-SHOCK mit den strengen Haltbarkeitstests zum Ausdruck bringt, die die Marke durchführt, um die unvergleichliche Widerstandsfähigkeit ihrer Uhren zu gewährleisten.

■Informationen zu VRChat

VRChat ist eine Virtual-Reality-Metaverse-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, die Gestalt von Avataren anzunehmen und interaktive Erfahrungen in virtuellen Welten zu machen. Millionen von Menschen haben eine Vielzahl von Nutzergemeinschaften gebildet, in denen sie sich in Metaverse-Räumen auf der Plattform frei bewegen können.

