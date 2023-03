ARTE G.E.I.E.

Aktuelle Streamingtipps: ArteKino Classics | "Wer ist Wladimir Putin?" | Je suis Karl | Erich Maria Remarque | ARTE auf Twitch

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Strasbourg (ots)

ARTE-Streamingtipps für die zweite Märzhälfte 2023

ArteKino Classics Die Spitzenklöpplerin Spielfilm - Online vom 19. März bis 13. Mai 2023 Die 19-jährige Pomme lebt das Leben einer einfachen, schüchternen Friseuse in Paris, bis sie sich eines Tages in den Studenten François verliebt. Nachdem sie zusammengezogen sind, verschwindet seine Zärtlichkeit ihr gegenüber und die Beziehung endet in einer dramatischen Trennung, die Pomme nicht verkraftet. Das Filmdrama aus dem Jahre 1977 des Schweizer Regisseurs Claude Goretta zeigt Isabelle Huppert in der Titelrolle. Huppert ist die am häufigsten nominierte Schauspielerin für den César und setzt ihre Filmkarriere aktuell mit einer Rolle in der Neuerscheinung "Mon Crime" fort. "Die Spitzenklöpplerin" ist der Auftakt für die ArteKino Classics, die nun zum zweiten Mal eine Auswahl selten gezeigter und bedeutender Titel aus dem reichen europäischen Filmerbe präsentieren.

;> ;> Vorab auf ARTE Presse DOKUMENTATIONSREIHE Wer ist Wladimir Putin? Dreiteilige Dokumentationsreihe - Online vom 14. März bis 16. Oktober 2023 Über ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stellt sich immer noch die Frage: Wie konnte es so weit kommen? Die dreiteilige Dokumentationsreihe sucht anhand von exklusiven Interviews mit internationalen Führungspersönlichkeiten nach Antworten. Festgehalten wurden die Gespräche von der renommierten amerikanischen Dokumentarfilmerin Norma Percy. ;> ;> Ab sofort in der Mediathek ARTE Reportage Reportagen drehen, ein Beruf für Frauen Kollektion - ab sofort Online Jedes Jahr ist der 8. März ein internationaler Anlass, um Frauen ins Scheinwerferlicht zu rücken. ARTE stellte zu diesem Anlass Kollektionen verschiedener Reportagen von renommierten Reporterinnen online. Der Fokus liegt dabei auf Geschichten gegen die Unterdrückung und für den Kampf für die Freiheit, erzählt aus weiblicher Perspektive. ;> ;> Ab sofort in der Mediathek SERIE Blackport Serie - Online vom 19. März bis 13. Mai 2023 "Blackport" fasst eine Kleinstadt in den isländischen Westfjorden ins Auge, in der Fischfang eine traditionelle Einnahmequelle ist. Der Handel mit Fangrechten wird zu einer Gratwanderung zwischen guten Absichten und Habgier. Verfasst wurde das Drehbuch zur Serie von Nína Dögg Filippusdóttir, einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen Islands, gemeinsam mit ihrem Mann Gísli Örn Garðarsson, der auch zu den Regisseuren von "Blackport" zählt. ;> ;> Vorab auf ARTE Presse FILM VON CHRISTIAN SCHWOCHOW Je suis Karl Fernsehfilm - Online vom 22. März bis 22. April 2023 Maxis Mutter Inès und ihre beiden kleinen Zwillingsbrüder werden Opfer eines Terroranschlags, woraufhin Karl, der charismatische Anführer einer europaweiten rechtsgerichteten Revolutionsgruppierung, ihr Halt gibt. Das Filmdrama von Christian Schwochow mit Luna Wedler und Jannis Niewöhner in den Hauptrollen zeigt, dass rechte Strömungen der Gegenwart keineswegs am Rand der Gesellschaft existieren und die Neue Rechte auch heute noch alarmierende Strukturen aufweist. ;> ;> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Erich Maria Remarque - Sein Weg zum Ruhm Dokumentarfilm - Ab sofort online bis 21. Mai 2023 Mit vier Academy Awards gewann "Im Westen nichts Neues" mehr Oscars als je ein deutscher Film zuvor. Der Antikriegsfilm basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Erich Maria Remarque. Wer war dieser Mann, der den Krieg an der Front erlebte und den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft als Ehre beschrieb? Der Dokumentarfilm von Hanno Brühl zeigt anhand von Archivmaterial und Reenactmentszenen das bewegte Leben des Pazifisten. ;> ;> Jetzt anschauen WEB ONLY "Artjacking!" Staffel 2 Serie - Ab 29. März 2023 Zitieren, zerstören, kopieren und reinterpretieren: "Artjacking!" nimmt große Kunst auseinander und bedient sich dabei Rezitationen, um das Original besser zu verstehen. In der zweiten Staffel: u.a. die Höhle von Lascaux, der Kuss, Vanitas-Stilleben und Picassos Mädchen von Avignon. "Artjacking!" ist ein humoristischer Streifzug durch die Metamorphosen bekannter Kunstwerke. Aha-Momente garantiert. ;> ;> Vorab auf ARTE Presse FILM VON EDWARD BERGER JACK Fernsehfilm - Online vom 17. März bis 15. April 2023 Jack ist zehn Jahre alt und lebt im Heim. Als seine Mutter ihn in den Ferien nicht abholt, zieht er mit seinem kleinen Bruder los, um sie zu suchen. Der Fernsehfilm von Regisseur Edward Berger, der mit dem Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" mehrere Oscars gewann, widmet sich realistisch und einfühlsam der Geschichte des Jungen. ;> ;> Vorab auf ARTE Presse KONZERT Die Pixies in der Pariser Konzerthalle Olympia Livestream am 16. März 2023 um 21.00 Uhr, anschließend im Replay Die Pixies haben einen solchen Legendenstatus, selbst Kurt Cobain soll sich von seinem eigenen Konzert früher verabschiedet haben, um die Grunge-Band live sehen zu können. Am 16. März zeigt ARTE die Pixies im Livestream aus Paris. Sie stellen dort ihr neues Album "Doggerel" vor. Aber auch Hits wie "Where is my mind" und "Here comes your man" dürfen nicht fehlen... ;> ;> Zum Livestream auf ARTE Concert OPER Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro Wiener Staatsoper Freitag, 17. März 2023 um 21.50 Uhr live zeitversetzt im TV und auf arte.tv/opera Neid, Untreue und eine List: In Mozarts Nozze dreht sich alles um Figaro, seinen Grafen und deren Frauen. Die Oper ist das bis heute meistgespielte Werk an der Wiener Staatsoper. Barrie Kosky und Philippe Jordan bringen mit einer jungen Besetzung um Andrè Schuen, Hanna-Elisabeth Müller, Ying Fang und Peter Kellner frischen Wind in den Klassiker. Als Teil der Saison ARTE Opera im Anschluss in sechs Sprachen untertitelt auf arte.tv/opera europaweit abrufbar. ;> ;> Weitere Infos LIVESTREAM Twitch - Wissenschaftler reagieren Livestream am 27. März um 19 Uhr auf Twitch ARTE geht live... auf Twitch! Nach einer Pilotfolge "Wissenschaftler reagieren" Ende letzten Jahres geht es nun weiteren Filmen und Games an den Kragen. Wie viel Wahrheit steckt darin, was ist Fiktion? Dieses Mal: "Don't look up" (2021) von Adam McKay. Unser Host, YouTuber DoktorWhatson, empfängt Prof. Dr. Claudia Frick, bekannt durch ihren Podcast "Das Klima" und Prof. Dr. Gerhard Reese. ;> ;> Zum ARTE-Twitch-Kanal