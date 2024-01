IEG - ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italien, Sigep 2024, die Zukunft von „Dolce" weltweit

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Spotlight auf internationale Trends für die Dolce Foodservice Weltausstellung.

1.200 Ausstellermarken aus 35 Ländern, 500 erwartete Einkäufer und Delegationen aus 83 Ländern (hauptsächlich Deutschland, Spanien, Frankreich, USA, Kanada, Indien und China).

Vom 20. bis 24. Januar werden im Rimini Expo Centre auf der Sigep-The Dolce World Expo (45. Ausgabe), der von der IEG - Italian Exhibition Group organisierten internationalen Fachmesse für handwerkliche Eiscreme, Konditoreiwaren, Bäckerei und Kaffee, innovative Ideen der Branche vorgestellt. „Auf der Vision Plaza" - so kündigt Corrado Peraboni, CEO der IEG, an – „werden die wichtigsten Referenten der Dolce Foodservice über herausragende Innovationen, globale Trendthemen und Szenarien sprechen, darunter auch Circana, der führende US-Berater für Verbraucherverhalten. Ihren Berichten zufolge steigt der Außer-Haus-Konsum in Europa bis 2022 um +12 %, wobei allein auf Dolce-Backwaren 11,4 Milliarden entfallen."

Zur Sigep 2024 werden Zehntausende von Akteuren aus der ganzen Welt erwartet, darunter 500 Top-Einkäufer aus 83 Ländern in Zusammenarbeit mit der ITA-Italian Trade Agency und dem regionalen Beraternetz IEG. Unter den 1.200 bestätigten Marken liegt der Auslandsanteil bei fast 18 %, die 35 Länder vertreten.

Großer Aufschwung bei den Delegationen aus aller Welt: die wichtigsten US-Restaurantketten Van Leeuwen IceCream und Hersteller, Brothers Desserts im Eiscreme-Sektor, Papa Murphy, Blaze Pizza oder Toppers für die Welt der Pizza und Kaffeemarken wie Spot Coffee, sowie Rush Bowls Franchising LLC und Maxwell-McKenney.

Die Delegation aus Singapur mit Vertretern des Restaurantverbandes und des Singapore Tourism Board; Abrasorvetes - Verband der Eismacher aus Brasilien; IILA-Italian Latin American Institute mit Vertretern der Kaffee- und Kakaoerzeugerländer; UNIDO-Akteure aus Kurdistan und Iran. Französische Delegationen der Confédération glaciers, patissiers, chocolatiers de France und der Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire, aus Argentinien der Verband der handwerklichen Speiseeishersteller Afadhya, aus Serbien eine von der serbischen Industrie- und Handelskammer koordinierte Delegation von Bäckern und Konditoren, die Macau Associacao de Chocolate, aus Chinesisch-Taipeh der Verband der Köche Taiwans, aus Chile Indupan, der Bäckerverband. Weitere Vertreter der Bäckereibranche sind Ceoppan, der spanische Verband für Bäckereien, Konditoreien und verwandte Produkte, peruanische Bäcker von der Nova Escuela, Schweizer Vertreter der Richemont Fachschule Schweiz und weitere vom Richemont Club China. Und der diesjährige Neuling, eine Delegation der World Association of Chefs Societies, eines globalen Netzwerks von Köcheverbänden.