SIFI S.p.A.

SIFI PRÄSENTIERTE AUF DER ARVO 2023 NEUE DATEN ZU XANTERDES

Catania, Italien (ots/PRNewswire)

SIFI, ein führendes Pharmaunternehmen in der Entwicklung innovativer Lösungen für die Behandlung von Augenkrankheiten, präsentierte auf der ARVO-Jahrestagung in New Orleans eine Reihe von wissenschaftlichen Postern zur präklinischen und klinischen Forschung an seiner innovativen Produktpipeline.

Vorgestellt wurden unter anderem die Ergebnisse präklinischer und klinischer Studien zu XanterDES, einer neuartigen ophthalmologischen Schmierlösung, die Augenbeschwerden bei Patienten mit trockenem Auge lindern soll.

"Trockene Augen stellen immer noch eine Herausforderung dar, von der Millionen von Menschen weltweit betroffen sind. SIFI setzt sich voll und ganz dafür ein, innovative Lösungen für die Behandlung und den Umgang mit dieser Krankheit zu finden", erklärte Maria Cristina Curatolo, SIFI Innovation and Medical Science Director. „XanterDES stellt aufgrund seiner einzigartigen Rezeptur eine wichtige innovation bei der Behandlung des trockenen Auges dar, und wir freuen uns, präklinische und klinische Poster zu diesem neuartigen Augentropfen präsentiert zu haben".

Es folgt eine Liste der Titel und Autoren:

XanterDES "Neue Augentropfenformulierung auf der Basis von Desonid und Xanthangummi: präklinische Studie" (Zappulla C., La Rosa L.R., De Pasquale G., Santonocito M., Spina D., Abbate I., Curatolo M.C., Mazzone M.G., Viola S.)

Präsentationsnummer — Posterboard-Nummer: 672 — B0343

Titel der Sitzung: Trockenes Auge

XanterDES „Multizentrische klinische Untersuchung über die Verwendung einer konservierungsmittelfreien, ophthalmologischen Lösung auf der Grundlage von 0,2% Xanthan und 0,025% Desonid-Natriumphosphat zur Behandlung von Augenbeschwerden bei Patienten mit trockenem Auge" (Giannaccare G., Gagliano C., Civiale C., Aragona P.)

Präsentationsnummer - Posterboard Nummer: 3957 - B0274

Titel der Sitzung: Trockenes Auge (klinisch)

XanterDES "Wirksamkeit und Sicherheit einer neuartigen ophthalmologischen Lösung, die 0,2% Xanthan und 0,025% Desonid-Natriumphosphat zur Behandlung von trockenen Augen enthält" (Rossi C., Bifezzi L., Carnovale Scalzo G., Scorcia V., Giannaccare G.)

Titel der Sitzung: Trockenes Auge (klinisch)

XanterDES ist eine ophthalmologische Schmierlösung zur Linderung von Beschwerden und Augenreizungen, die durch Umwelteinflüsse wie Staub, Hitze, Rauch, Wind, Klimaanlagen und Allergene verursacht werden. XanterDES ist Teil des bekannten therapeutischen Portfolios von SIFI für trockene Augen. XanterDES ist bereits in Italien und Rumänien erhältlich und wird bald auch auf anderen Märkten verfügbar sein.

SIFI ist ein führendes internationales Augenheilkundeunternehmen mit Hauptsitz in Italien, das sich seit 1935 auf die Augenheilkunde konzentriert. SIFI entwickelt, produziert und vermarktet innovative therapeutische Lösungen für Patienten mit Augenkrankheiten. SIFI setzt sich durch seine Forschung und Entwicklung für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und exportiert Behandlungen in mehr als 40 Länder weltweit, mit einer direkten Präsenz in Italien, Spanien, Frankreich, Rumänien, Mexiko und der Türkei.