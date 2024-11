Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

FAIR PLAY MENARINI: DIE NAMEN DER TEILNEHMER DER TALKSHOW „DIE CHAMPIONS ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTEN" WERDEN BEKANNT GEGEBEN

Die Reise des 28. Fair Play Menarini International Award geht weiter. Nach der spektakulären Preisverleihung am 4. Juli schließt die Veranstaltung, die den Gipfel der Loyalität und des Fairplay im Sport ehrt, das Jahr mit der Talkshow The Champions Tell their Stories ab, die am 30. November um 17.00 Uhr im Salone dei Cinquecento des Palazzo Vecchio in Florenz stattfindet.

„Die Champions, die die Welt des Sports in verschiedenen Funktionen repräsentieren, sind dazu aufgerufen, Werte zu verkörpern, die auf dem Spielfeld genauso gültig sind wie im Leben" - betonte Letizia Perini, Sportstadträtin von Florenz - „Die Geschichten ihres Lebens, ihre Erfolge in ihren jeweiligen Sportarten und die Opfer, die sie dafür gebracht haben, ihr Mut, ihre Kraft und ihre Entschlossenheit, sich nach jedem Rückschlag im Sport und im Leben wieder aufzurichten, gehen uns allen nahe. Ich möchte der Stiftung Fair Play Menarini dafür danken, dass sie sich mit Beharrlichkeit und Leidenschaft für diese wichtige Aufgabe einsetzt."

Die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Einzelheiten dieser völlig neuen Winterversion von The Champions Tell their Stories wurden heute auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Auch in diesem Jahr werden wieder hochkarätige Sportlerinnen und Sportler anwesend sein, die in ihrer Laufbahn die höchsten Werte des Sports verkörpert haben. Zu den Fußballlegenden gehört kein Geringerer als der argentinische Verteidiger Javier Zanetti, langjähriger Kapitän von Inter Mailand und seit 2023 Fair Play Menarini-Botschafter. Borja Valero, der spanische Mittelfeldspieler, Symbol und beliebtes Idol der Fiorentina-Mannschaft, wird ebenfalls an der Talkshow teilnehmen.

Der „Maestro" des Volleyballsports, Andrea Zorzi, zweifacher Weltmeister mit Italvolley und Gewinner des Fair-Play-Menarini-Preises 2010, wird zusammen mit dem aufstrebenden Star Ekaterina Antropova, Goldmedaillengewinnerin der letzten Olympischen Spiele in Paris, vertreten sein. Eine bewegende Geschichte über Solidarität und Freundschaft kommt aus der Welt der Leichtathletik und insbesondere des Dreisprungs: Andy Diaz, der in Paris 2024 seine erste olympische Medaille in den italienischen Farben gewann, nachdem er Kuba verlassen hatte, und sein Trainer Fabrizio Donato, Bronzemedaillengewinner in derselben Disziplin in London 2012, der ihn in seiner Heimat aufnahm und ihm half, sich in seinem neuen Land einzuleben.

Die Starparade geht weiter mit Rigivan Ganeshamoorthy, der Offenbarung der paralympischen Leichtathletik, der vor einigen Monaten in Paris Gold im Diskuswurf gewann und den Weltrekord dreimal in Folge verbesserte. Giuliano Razzoli, Olympiasieger im Slalom bei den Winterspielen 2010 in Vancouver und ein Jahr später Fair Play Menarini-Botschafter, nimmt uns mit auf die Skipisten. Schließlich wird das Publikum von den emotionsgeladenen Geschichten des Journalisten Federico Buffa, der im Juli den 28. internationalen Fair Play Menarini Award in der Kategorie „Narrating Emotions" gewonnen hat, in den Bann gezogen.

Eine prominente Sportinstanz wie Ivan Zazzaroni, Fair Play Menarini-Botschafter 2019 und Chefredakteur der Zeitung Corriere dello Sport, kommentierte die Namen der Talkshowteilnehmer wie folgt.

„Ich bin mir sicher, dass The Champions Tell their Stories auch in diesem Jahr wieder ein einzigartiges Spektrum an Blickwinkeln bieten wird, mit einem interessanten Austausch von Einsichten und Anekdoten zwischen den neuen Champions und den Sportikonen, die aus unterschiedlichen Bereichen und Disziplinen kommen. Ich erinnere mich noch gut an die tiefen Einblicke, die mir Ian Thorpe, Tommie Smith und Edwin Moses vermittelten."

Die Talkshow „Champions Tell their Stories", die in Zusammenarbeit mit Sky TG24 produziert wird, wird ab 17:00 Uhr live auf dem Sky-Kanal 501 übertragen. Die Sendung wird präsentiert von Rachele Sangiuliano, ehemalige Volleyballmeisterin, und den Sky Sport-Moderatoren Omar Schillaci und Michele Cagiano, stellvertretende Direktoren von Sky TG24, sowie Alessandro Acton, Journalist und Sky Sport-Moderator.

„Wir freuen uns sehr auf diesen einzigartigen Moment der Zusammenarbeit, vor allem in einem so fantastischen Rahmen wie dem Salone dei Cinquecento" - so Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini Stiftung - „Wir möchten der Stadtverwaltung von Florenz, die die Werte des Preises seit vielen Jahren teilt, unseren herzlichen Dank aussprechen. Wir hoffen, dass diese neue Ausgabe von The Champions Tell their Stories den jüngeren Generationen Denkanstöße und Beispiele für das Leben liefert."

