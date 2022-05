Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Menarini weiht neuen regionalen Hauptsitz in Dubai, VAE, ein

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Der Pharmakonzern, der in 140 Ländern der Welt vertreten ist, will mit innovativen Produkten und bahnbrechenden Forschungsergebnissen den Standard der medizinischen Versorgung von Patienten im Nahen Osten und in Afrika (MEA) verbessern

Menarini, der führende italienische Pharmakonzern, der 1886 gegründet wurde, eröffnete heute seinen regionalen Hauptsitz im Dubai Science Park als Teil seines Ziels, seine Präsenz in der Region Naher Osten und Afrika (MEA) zu erweitern. Die Gruppe, die sich auf pharmazeutische Forschung und Produktion, Consumer Healthcare, Onkologie und Diagnostik spezialisiert hat, richtet ihr neues Regionalbüro Menarini Middle East and Africa in Dubai ein, da dies ein idealer Standort ist, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten in der Region zu fördern und wichtige Kontakte zu den wichtigsten Interessengruppen der Branche zu knüpfen.

An der Einweihung nahmen einflussreiche Würdenträger des Gesundheitswesens teil, vor allem S.E. Dr. Amin Hussain Al Amiri, stellvertretender Unterstaatssekretär für Gesundheitspolitik und Lizenzvergabe im Ministerium für Gesundheit und Prävention der VAE; S.E. Nicola Lener, Botschafter Italiens in den VAE, sowie hochrangige Führungskräfte des globalen Menarini-Teams, wie Dr. Luca Lastrucci, Group General Manager, Dr. Ugur Bingol , META President und Dr. Basel Thaher, Middle East Regional Head und MEA General Manager.

Elcin Barker Ergun, CEO der Menarini-Gruppe und Mitglied des Verwaltungsrats, sagte: „Der heutige Tag markiert einen historischen Moment für uns, denn wir eröffnen unsere regionalen Büros in Dubai, einem wichtigen Wendepunkt, um unsere Präsenz und unser Portfolio im Nahen Osten deutlich auszubauen. Als 135 Jahre altes Familienunternehmen freuen wir uns darauf, in den kommenden Jahren viele weitere Patienten im Nahen Osten mit unserem unermüdlichen Engagement für Qualität zu versorgen."

Luca Lastrucci, Group General Manager bei Menarini, kommentierte: „Die heutige Einweihung unserer MEA-Zentrale in Dubai ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, da wir unsere Investitionen in der MEA-Region ausweiten. Unsere Präsenz in einem führenden Pharmazentrum wie Dubai wird die Fähigkeiten von Menarini stärken und den Marktzugang für bahnbrechende Produkte in den Bereichen Herz-Kreislauf-, Magen-Darm- und Entzündungskrankheiten verbessern." Lastrucci fügte hinzu: „Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat mit ihrer soliden kommerziellen Infrastruktur und ihren beeindruckenden Einrichtungen bewiesen, dass sie pharmazeutisch-wirtschaftliche Investitionen unermüdlich unterstützt. Wir sehen dies als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung für Menarini und werden weiterhin Seite an Seite mit der Regierung der VAE arbeiten, um die Gesundheitsstandards zu verbessern und das Wohlergehen der Gemeinden in den VAE und darüber hinaus zu unterstützen."

Dr. Ali Al Sayed, Direktor der Abteilung für pharmazeutische Dienstleistungen bei der Gesundheitsbehörde von Dubai, kommentierte die neue regionale Markteinführung von Menarini, die perfekt auf die Industriestrategie 2030 von Dubai abgestimmt ist, mit den Worten: „Ein wesentliches Ziel von Dubais Strategie 2030 ist es, eine globale Drehscheibe für wissensbasierte, nachhaltige und innovationsorientierte Unternehmen zu werden. Menarini ist ein Unternehmen, das seit langem in der medizinischen Forschung verwurzelt ist und somit einen wichtigen Beitrag zu dieser visionären Strategie leisten wird. Gemeinsam teilen wir Dubais übergreifende Vision für das Gesundheitswesen, Dubai als führende Destination für Wissen, Bildung und Ausbildung im Gesundheitswesen zu positionieren."

Der neue Menarini-Hauptsitz in Dubai, der in 140 Ländern mit mehr als 17.000 Mitarbeitern vertreten ist, wird sich an den tief verwurzelten Werten von Menarini orientieren: Patientenorientierung, Menschenzentrierung und Engagement für Qualität, Integrität und Verantwortung. Dieser wichtige Meilenstein ist ein Beweis für Menarinis fortwährende Mission, Krankheiten auf globaler Ebene zu heilen und die Gesundheit der Patienten über alles andere zu stellen.

Informationen zu Menarini

Die Menarini-Gruppe ist ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar und über 17.000 Mitarbeitern. Menarini konzentriert sich auf Therapiegebiete mit hohem ungedecktem Bedarf mit Produkten für Kardiologie, Onkologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen und Analgesie. Mit 18 Produktionsstätten und 9 Forschungs- und Entwicklungszentren sind die Produkte von Menarini in 140 Ländern weltweit erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.menarini.com.

