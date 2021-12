GemUni

GemUni startet ein dezentralisiertes Universum von Casual Games unter der Leitung des Angry Birds Miterfinders

GemUni baut ein dezentralisiertes Universum von Gelegenheitsspielen auf, in dem jeder auf der ganzen Welt an unterhaltsamen, einfachen und Play-to-Earn NFT-Spielen teilnehmen kann. Die Nutzer können Gelegenheitsspiele genießen und ihre Erfahrungen mit Belohnungen der Spieleplattform und GENI Pass NFTs Transaktionen zu Geld machen. GemUni basiert auf der Binance Smart Chain und zielt darauf ab, die Erfahrungen der verschiedenen Gaming-Communities mit neuen Blockchain-Funktionen zu nutzen. Am 12. Dezember organisiert die GemUni eine große Eröffnungsveranstaltung mit Peter Vesterbacka, dem Mitschöpfer des weltberühmten Spiels Angry Birds, und Loi Luu, dem CEO und Mitbegründer von Kyber Network.

Alles über Casual Games & NFT

Wussten Sie, dass 78 % der Gamer weltweit Gelegenheitsspieler sind? GemUni hat eine Leidenschaft für Gelegenheitsspiele und möchte Spielerfahrungen mit neuen Blockchain-Funktionen nutzen. Mit dem Ziel, ein Universum von Gelegenheitsspielen zu schaffen, bringt GemUni verschiedene Kategorien von beliebten Gelegenheitsspielen ein: Puzzle/Trivia, Arcade & Action, Simulation, Lifestyle, Rennsport, Sport, Party & Musik, Idle Clicker. Das Team arbeitet auch mit Game Studios zusammen, um Gelegenheitsspiele mit hohem Suchtfaktor auf der Plattform anzubieten.

Der NFT-Marktplatz von GemUni verbindet alle Nutzer auf der Plattform, um GENI-Pässe und Spielgegenstände zu kaufen und zu verkaufen, wobei GENI und andere Kryptowährungen verwendet werden. GENI-Pässe und Gegenstände im Spiel werden auf dem Marktplatz als NFTs zum Verkauf angeboten.

Ein völlig neues Play to Earn-Erlebnis

Benutzer können ihre Spielerfahrungen mit der Play to Earn-Mechanik in Token umwandeln. GENI Pass NFTs fungieren als Mitgliedskarten in der GemUni-Spieleplattform. Sie ermöglichen den Nutzern den Zugang zu Spielenetzwerken und das Spielen von Spielen, um Geld zu verdienen. Es gibt fünf Stufen von GENI Pässen: Stein, Topas, Citrin, Rubin und Diamant. Jeder Pass generiert eine unterschiedliche Anzahl von Spieltickets pro Tag, mit denen die Benutzer die Modi Übung, PvE und PvP spielen können. Je nach GENI Pass-Stufe verdienen die Nutzer unterschiedlich viel.

Alle Einnahmen werden in Form von GENIX belohnt und in Echtzeit im Benutzerprofil gespeichert. GENIX ist die Währung im Spiel, die in GENI, die Hauptkryptowährung des Projekts, oder andere beliebte Kryptowährungen umgewandelt werden kann.

Große Eröffnungsveranstaltung mit dem Miterfinder von Angry Birds

Am 12. Dezember um 8 Uhr UTC wird GemUni ein Webinar veranstalten, in dem alles rund um Play to Earn, Blockchain, Casual Gaming und wie GemUni all das miteinander verbindet, diskutiert wird. Auf der Gästeliste stehen Veteranen aus der Casual Games- und Blockchain-Branche:

Cassie Nguyen, CEO und Gründerin von GemUni, Siegerin beim Startup World Cup 2019 im Silicon Valley und Gewinnerin der WISE Women Innovation Challenge 2018

Peter Vesterbacka, Miterfinder des weltberühmten Spiels Angry Birds, Mitbegründer von Slush und einer der weltweit 100 einflussreichsten Personen

Loi Luu - CEO und Mitbegründer von Kyber Network, Forbes 30 under 30 Asia und Top 10 Innovators under 35 for Asia Pacific von MIT Technology Reviews

Moderator: Cris D. Tran - Mitbegründer von FAM Central, Partner von Lucky Ventures, stellvertretender CEO von GalaxyOne (Sovico Group)

Am Ende des Webinars findet der Grand Opening Sales von GENI Passes NFT statt, dem Schlüssel zum neuen Universum der Play to Earn Casual Games.

Treten Sie noch heute dem Universum der Casual Games bei und genießen Sie eine völlig neue Erfahrung von Spaß, Einfachheit und Spiel zum Verdienen unter https://gemuni.io/ und folgen Sie GemUni auf ihren sozialen Kanälen, um über die große Eröffnungsveranstaltung am 12. Dezember 2021 auf dem Laufenden zu bleiben.

