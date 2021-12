ViacomCBS Inc.

ViacomCBS und CJ ENM kündigen globale strategische Partnerschaft an

New York und Seoul, Korea (ots/PRNewswire)

Umfassende Vereinbarung zur Bereitstellung von Weltklasse-Unterhaltung auf allen Streaming-Plattformen

Paramount+ startet in Asien als exklusives Bundle mit TVING im Jahr 2022

ViacomCBS (NASDAQ: VIACA, VIAC) und CJ ENM gaben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt, die den Zuschauern weltweit Premium-Unterhaltung bieten wird. Die Vereinbarung umfasst Koproduktionen von Serien und Filmen, die Lizenzierung von Inhalten und die Verbreitung über die führenden Streaming-Dienste von ViacomCBS und CJ ENM.

Paramount+ wird 2022 auch in Südkorea als exklusives Paket mit TVING, dem Streaming-Dienst von CJ ENM, debütieren und damit erstmals auf dem asiatischen Markt vertreten sein.

„Die koreanische Unterhaltungsindustrie hat sich zu einem kulturellen Moloch mit beispielloser Nachfrage entwickelt, und CJ ENM steht hinter einigen der größten internationalen Hits, die die Grenzen überschreiten, darunter der Oscar-prämierte Film Parasite", sagte Dan Cohen, President, Global Distribution Group, ViacomCBS. „Wir freuen uns, mit CJ ENM zusammenzuarbeiten, um erstklassige Inhalte zu liefern, die unser gemeinsames Publikum fesseln, unsere interkontinentale Präsenz erweitern und das Wachstum unserer Streaming-Dienste durch diese starke Zusammenarbeit beschleunigen."

ViacomCBS und CJ ENM werden ihre gemeinsame globale Reichweite, ihre Produktionskapazitäten, ihr weltbekanntes geistiges Eigentum und ihren Stammbaum an Hits nutzen, um wichtige Synergieeffekte für beide Unternehmen zu erzielen:

Paramount Television Studios und CJ ENM/Studio Dragon werden gemeinsam englischsprachige Serien entwickeln und produzieren, die auf den Titeln von CJ ENM/Studio Dragon basieren und auf Paramount+ gezeigt werden.

ViacomCBS und CJ ENM werden gemeinsam Filme für Kino- und Streaming-Veröffentlichungen entwickeln und finanzieren, wobei geplant ist, einen Kinofilm pro Jahr in verschiedenen Gebieten zu vertreiben.

ViacomCBS und TVING werden neue koreanische Serien für den weltweiten Vertrieb auf Paramount+ mitfinanzieren.

Paramount+ wird koreanischsprachige Serien aus der umfangreichen IP-Bibliothek von CJ ENM lizenzieren.

Pluto TV, die Nr. 1 unter den kostenlosen werbefinanzierten Streaming-Fernsehdiensten (FAST) in Amerika, wird am 14. Dezember einen eigenen Kanal unter der Marke CJ ENM mit K-Inhalten für das US-Publikum starten.

„CJ ENM entwickelt sich zu einem weltweit führenden Unterhaltungsunternehmen in Übereinstimmung mit der Vision des Vorsitzenden Lee Jay-Hyun, die Präsenz von CJ auf globaler Ebene zu erweitern", sagte Kang Ho-Sung, CEO von CJ ENM. „CJ ENMs umfangreiche Bibliothek an Original-IP wird Synergien mit den Produktionskapazitäten und Vertriebskanälen von ViacomCBS schaffen, um sich zu einem globalen Hit zu entwickeln."

„Wir konzentrieren uns auf die schnelle Expansion von Paramount+ in Märkten auf der ganzen Welt", sagte Raffaele Annecchino, Präsident und CEO von ViacomCBS Networks International. „Unsere strategische Partnerschaft mit TVING ermöglicht es uns, das Abonnentenwachstum von Paramount+ zu beschleunigen und den Zuschauern in diesem wichtigen Markt mehr Premium-Inhalte zu bieten."

Weitere Bedingungen der Vereinbarungen wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu VIACOMCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) ist ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für ein weltweites Publikum schafft. Zu seinem Portfolio gehören unter anderem CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV und Simon & Schuster, die sich auf bekannte Verbrauchermarken stützen. Das Unternehmen hat den größten Anteil am US-Fernsehpublikum und verfügt über eine der bedeutendsten und umfangreichsten Bibliotheken der Branche mit TV- und Filmtiteln. ViacomCBS bietet nicht nur innovative Streaming-Dienste und digitale Videoprodukte, sondern auch leistungsstarke Produktions-, Vertriebs- und Werbelösungen.

Für weitere Informationen über ViacomCBS besuchen Sie bitte www.viacomcbs.com und folgen Sie @ViacomCBS auf sozialen Plattformen.

VIAC-IR

Informationen zu CJ ENM

CJ ENM ist ein führendes Unterhaltungsunternehmen mit Ursprung in Korea. Seit 1995 ist das Unternehmen in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen tätig, darunter Medieninhalte, Musik, Film, darstellende Kunst und Animation, und stellt seine erstklassigen Originalinhalte für verschiedene Medienplattformen bereit. CJ ENM hat weltweit gefeierte Inhalte geschaffen, produziert und vertrieben, darunter den in Cannes ausgezeichneten Film Parasite, das mit dem Tony Award prämierte Musical Kinky Boots, die rekordverdächtigen koreanischen Kassenschlager Roaring Currents, Extreme Job, Ode to My Fathersowie gefragte Fernsehserien wie Mr. Sunshine, Guardian: The Lonely and Great God, Grandpas over Flowers, I Can See Your Voice und mehr. Um die besten K-Kultur-Erlebnisse weltweit zu bieten, präsentiert CJ ENM die KCON, die weltweit größte K-Kultur-Messe und das Festival, auf dem Hallyu gefeiert wird, sowie die Mnet Asian Music Awards (MAMA), Asiens größte Musikpreise. Mit regionalen Niederlassungen in Asien, Europa und den USA beschäftigt CJ ENM derzeit über 3.600 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte folgende Website: http://www.cjenm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1672266/ViacomCBS_logo_FINAL_RGB_300dpi_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1703945/CJ_ENM_Logo.jpg