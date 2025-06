Dr. Boysen Management + Consulting GmbH

Erste KI-gestützte Unternehmensberatung online

KI-Chatbot berät Unternehmen kostenlos auf consultingcheck.com

Vallendar (ots)

Auf der Beraterplattform www.consultingcheck.com steht neuerdings Marion als KI-basierte Unternehmensberaterin für Online-Beratung Fach- und Führungskräften 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Mit diesem innovativen KI-Angebot erreicht consultingcheck, das vor vier Jahren als erste und bislang einzige Online-Beratungsplattform gelauncht wurde, das nächste digitale Service-Level.

consultingcheck unterstützt Fach- und Führungskräfte aller Unternehmenssparten mit zielgerichteten Lösungsimpulsen bei ihren täglichen Aufgaben im Management. Von Fragen zur Gründung eines Unternehmens, zum Wachstum oder zur Effizienzsteigerung bis hin zur nachhaltigen Sanierung und zum Unternehmenskauf bzw. -verkauf werden hunderte von Themen rund um eine erfolgreiche Unternehmensführung praxisgerecht erläutert.

Das ist neu: Die von einer KI generierten Antworten auf individuelle Fragen (barrierefreies Eingabefeld) geben Nutzern einen weit reichenden Überblick über konkrete Lösungsansätze und liefern den Zugang zu anwendungsgerechten Arbeitsmitteln und Hinweise auf weiterführende bzw. vertiefende Literatur. Alle von der KI genutzten Inhalte stammen ausschließlich aus dem Datenpool von consultingcheck und greifen - anders als gängige KI-Chatbots - nicht auf externe Inhalte aus dem Internet zu. Die KI-gestützten Antworten auf consultingcheck garantieren deshalb validiertes Wissen, geprüfte Angaben sowie eine hohe fachliche Relevanz und inhaltliche Qualität.

consultingcheck ist mit dem KI-gestützten Dialog ein Vorreiter in der Branche der Unternehmensberatung. "Mit dem KI-Dialog bleibt mehr kostbare Zeit für den gezielten und vertiefenden Austausch mit Klienten" so Dr. Werner Boysen, Managing Director bei der Dr. Boysen Management + Consulting GmbH mit Sitz in Koblenz und zugleich Gründer und Urheber von consultingcheck.

Mit consultingcheck teilt Dr. Werner Boysen sein Know-how aus über drei Jahrzehnten Management- und Consulting-Erfahrung. Als Unternehmensberater stellt der Diplom-Ingenieur und promovierte Wirtschaftsinformatiker Fach- und Führungskräften seinen profunden Erfahrungsschatz in der sinnvollen Geschäftsentwicklung zur Verfügung sowie praxisgerechte Arbeitsmittel, die den betrieblichen Alltag erleichtern und dazu befähigen, kritische unternehmerische Herausforderungen zu meistern.

