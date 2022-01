Tineco

Tineco präsentiert den weltweit ersten intelligenten Teppich- und Polsterreiniger

Seattle (ots/PRNewswire)

Die neue Serie erweitert das Angebot von Tineco für die Reinigung im Haushalt

Tineco, Pionier im Bereich Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, stellt auf der CES 2022 in Las Vegas den weltweit ersten smarten Teppich- und Polsterreiniger CARPET ONE vor. Die Einführung der neuen Produkt-Serie ergänzt das Portfolio von Tineco in der Bodenreinigung um die innovative Produktkategorie der Textilreinigung.

Der Tineco CARPET ONE smarte Teppich- und Polsterreiniger wurde entwickelt, um eine professionelle Reinigung von Teppichen und anderen Textilien im Haushalt zu erzielen. Der CARPET ONE ist besonders einfach zu bedienen und führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Reinigungsprozess. Über die klassiche Teppichreinigung hinaus dient das Gerät zur Fleckenentfernung und Reinigung von Polstermöbeln und Textilflächen in schwer zugänglichen Bereichen wie zum Beispiel auf Treppenstufen.

Der CARPET ONE bietet eine ultimative Saugleistung von 130 AW und eine Motorleistung von 1.300 W. Zu den weiteren, auf dem Markt einmaligen Merkmalen gehören:

HeatedWash-Technologie: Eine weltweit einzigartige Heizplatte sorgt dafür, dass die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungszyklus konstant hoch bleibt.

Eine weltweit einzigartige Heizplatte sorgt dafür, dass die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungszyklus konstant hoch bleibt. PowerDry-Technologie: Auf Knopfdruck werden Wasserrückstände kraftvoll von den Oberflächen entfernt und kontinuierlich heiße Luft auf den Teppich geblasen, wodurch die Trockenzeit drastisch auf 30 Minuten oder weniger verkürzt wird.

Auf Knopfdruck werden Wasserrückstände kraftvoll von den Oberflächen entfernt und kontinuierlich heiße Luft auf den Teppich geblasen, wodurch die Trockenzeit drastisch auf 30 Minuten oder weniger verkürzt wird. DrynessMeter(Trockenheits-Erkennung): Ein Sensor erkennt die Feuchtigkeit in Echtzeit und zeigt den Trockenheitsgrad über ein "DrynessMeter" auf dem LED-Bildschirm an.

Wie alle Modelle der Tineco ONE Serie ist auch der CARPET ONE mit der markeneigenen iLoop™ Smart Sensor Technologie ausgestattet, die Verschmutzungen erkennt und automatisch die optionale Saugkraft sowie die Wassermenge für eine effektive Reinigung einsetzt. Die LED-Anzeige zeigt dem Benutzer an, wann die Oberfläche vollständig sauber ist, da der iLoop™-Ring dann von rot bei Verschmutzung auf blau wechselt.

Die Serie umfasst auch den CARPET ONE PRO, der zusätzlich mit einem fortschrittlichen LCD-Bildschirm und iCARPET ausgestattet ist. Dadurch erhält der Nutzer mit anschaulichen Animationen noch mehr Informationen und einen funktionalen, leistungsstarken Teppichreiniger.

Auf der CES 2022 in Las Vegas zeigt Tineco vom 5. bis 7. Januar zudem die im September 2021 auf den Markt gebrachte FLOOR ONE S5-Serie. Darunter der FLOOR ONE S5 PRO, der mit dem CES® 2022 Innovation Award in der Kategorie Smart Home Appliances ausgezeichnete wurde.

Sie haben Interesse an den Innovationen von Tineco? Produktvorführungen und Expertengespräche sind auf der CES 2022 in der Venetian Expo, Halle A-C, Stand Nr. 52916 möglich. Gerne können Sie auch einen individuellen Gesprächstermin unter tineco@piabo.net vereinbaren.

Über Tineco Tineco wurde 1998 mit der Erfindung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in dieser Produktkategorie seither vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer, intelligenter Technologien spezialisiert, um Produkte des täglichen Lebens im Haushalt intelligenter und einfacher zu machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung des ersten intelligenten Nass-/Trockensaugers auf dem Markt - FLOOR ONE S3 - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der intelligenten Haushaltsgeräte entwickelt. Weitere Informationen über Tineco finden Sie unter tineco.com.

